Datos Clave La versión oficial: La ANFP comunicó que Marcelino Núñez fue liberado de la convocatoria por “motivos personales”. La nueva información: Cooperativa Deportes reportó que el volante tuvo un fuerte conflicto con parte del plantel y casi terminó a los golpes con Lucas Cepeda. El contexto: Núñez jugó 52 minutos ante Canadá y permaneció en la banca durante la derrota 4-2 frente a Estados Unidos.

La salida de Marcelino Núñez de la concentración de La Roja sumó una nueva y delicada versión. La Federación de Fútbol de Chile había informado escuetamente que el mediocampista fue liberado por “motivos personales”, sin entregar mayores antecedentes.

Horas después comenzaron a aparecer explicaciones sobre su molestia por no haber jugado ante Estados Unidos. Ahora, Cooperativa Deportes agregó un antecedente más fuerte: Núñez habría tenido un conflicto con varios integrantes del plantel y un áspero cruce con Lucas Cepeda antes de abandonar la delegación.

¿Qué pasó entre Marcelino Núñez y Lucas Cepeda según los reportes?

De acuerdo a la información revelada por el citado medio radial, la frustración del volante del Ipswich Town escaló de manera grave al interior del hotel de concentración en Norteamérica, rompiendo la tranquilidad del plantel dirigido por Nicolás Córdova.

El reporte asegura que la rabieta de Núñez derivó en una discusión generalizada con sus compañeros, la cual llegó a su punto de máxima tensión en un duro cara a cara con Lucas Cepeda. Según esta versión, el altercado estuvo muy cerca de llegar a las manos y el conato de agresión física tuvo que ser frenado por los presentes para evitar un escándalo mayor. Tras esto, el jugador exigió su retorno inmediato a Inglaterra.

¿Cuál fue el motivo de la molestia de Marcelino Núñez en La Roja?

El desencadenante del conflicto habría sido la decisión técnica de marginarlo del último partido. Núñez esperaba tener un rol protagónico ante Estados Unidos, considerando que venía de sumar 52 minutos en la caída inicial frente a Canadá.

Sin embargo, Nicolás Córdova optó por dejarlo en la banca de suplentes sin sumar minutos en la dolorosa derrota por 4-2. Tal como adelantó ADN Deportes, esta suplencia desató la furia del exjugador de Universidad Católica, marcando un evidente quiebre con el cuerpo técnico que terminó precipitando su abandono de la concentración antes del último duelo amistoso frente a México.

¿Qué dijo la versión oficial sobre la salida de Núñez?

Antes de que se filtraran los supuestos episodios de indisciplina y los altercados en el vestuario, el manejo institucional de la situación fue totalmente hermético.

A través de un escueto comunicado de prensa, la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) se limitó a informar que el cuerpo técnico liberó al jugador “por motivos personales”, oficializando su baja para el compromiso ante la escuadra azteca (programado para este martes 6 de octubre a las 23:30 horas en Los Ángeles) y confirmando su retorno prematuro al Ipswich Town de la Premier League.