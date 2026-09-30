Datos Clave Gol albo: Diego Ulloa marcó el empate parcial de Chile ante Estados Unidos en su primera titularidad con La Roja. Golpe: El lateral de Colo Colo fue reemplazado a los 70 minutos después de recibir un pisotón. Preocupación: Nicolás Córdova reconoció que esperan que el golpe no sea de gravedad.

La alarma se encendió en Colo Colo durante el amistoso de Chile ante Estados Unidos. El lateral Diego Ulloa, titular por primera vez con La Roja y autor del empate parcial, tuvo que abandonar el campo a los 70 minutos después de recibir un golpe.

El futbolista del Cacique había aprovechado la ausencia de Gabriel Suazo, suspendido para este compromiso, y respondió con una actuación que incluso tuvo premio en el marcador. Sin embargo, su estreno como titular terminó antes de tiempo y ahora su estado físico queda bajo observación.

¿Qué le pasó a Diego Ulloa ante Estados Unidos?

Ulloa fue uno de los cuatro futbolistas de Colo Colo que comenzaron desde el arranque en la formación de Nicolás Córdova, junto con Iván Román, Jonathan Villagra y Felipe Méndez. Además, Leandro Hernández ingresó durante el segundo tiempo.

El lateral izquierdo tuvo protagonismo ofensivo y marcó el empate parcial de Chile luego de una jugada dentro del área estadounidense. Se trató de su primera titularidad con la selección adulta, en una jornada que parecía marcar un paso importante en su proceso con La Roja.

Pero a los 70 minutos tuvo que dejar la cancha y Marcelo Morales ingresó en su lugar. Tras el partido, Córdova explicó la situación del jugador y valoró previamente su actuación.

“Le tocó jugar por la suspensión de Gabriel (Suazo). Es importante que esté preparado para competir. Creo que hizo un muy buen partido”. Luego, el entrenador se refirió específicamente al golpe que obligó a reemplazarlo. “Lamentablemente lo pisaron y tuvo que salir, esperemos que no sea nada grave, pero tuvo que salir“.

¿Por qué preocupa el golpe de Ulloa en Colo Colo?

La situación genera atención en Colo Colo porque Ulloa se transformó en una alternativa importante para el lateral izquierdo y venía de responder ante una oportunidad de alta exigencia con la camiseta de Chile.

Ahora, el jugador continuará bajo evaluación mientras permanece junto a la selección. El próximo desafío de La Roja será el amistoso ante México, mientras que en el Cacique ya miran hacia el regreso de la competencia de clubes.

El cuadro albo afronta la recta final de la Liga de Primera como líder y necesita tener disponibles a sus principales alternativas para las últimas jornadas. Por eso, cualquier problema físico durante esta fecha internacional puede convertirse en una preocupación adicional para Fernando Ortiz.

Por ahora, no existe confirmación de una lesión de gravedad. La evolución de Ulloa durante las próximas horas será clave para determinar si podrá continuar a disposición de la selección y, posteriormente, regresar sin inconvenientes a la competencia con Colo Colo.