Datos Clave Venta suspendida: Colo Colo detuvo la venta de entradas mientras define el estadio para la revancha. Cuatro opciones: Monumental, Rancagua, Estadio Nacional y La Florida aparecen como alternativas para el partido. Revancha definida: Colo Colo enfrentará a Puerto Montt el martes 6 de octubre a las 20:30 horas.

Colo Colo enfrenta un problema inesperado para cerrar su serie de cuartos de final de Copa Chile. Aunque tiene una ventaja de 1-0 sobre Deportes Puerto Montt, todavía no puede confirmar el escenario de la revancha y la dirigencia de Blanco y Negro ya trabaja con cuatro recintos posibles.

El encuentro está fijado para el martes 6 de octubre a las 20:30 horas, aunque el estadio continúa sin confirmación oficial. La situación incluso obligó al club a detener el proceso de venta de entradas, a la espera de resolver dónde ejercerá su localía.

El punto central de la discusión está en el Estadio Monumental. La condición del terreno de juego será revisada por una comisión que integrarán representantes de la administración, el cuerpo técnico, Daniel Morón, Jaime Pizarro y los encargados de la cancha. El informe será determinante para saber si Pedrero puede recibir el compromiso.

¿Qué opciones tiene Colo Colo?

Mientras espera esa evaluación, Colo Colo no quiere quedar expuesto a una definición de último momento. Entre los recintos que aparecen como alternativas está el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, que ya figura dentro de la planificación ante un eventual traslado.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos también forma parte del escenario. Su utilización, sin embargo, requiere una coordinación especial debido a los trabajos vinculados al próximo concierto de BTS. Según la información entregada por Edson Figueroa, la eventual instalación del escenario y la coordinación con DG Medios serán factores que deberán considerarse.

La cuarta posibilidad es el Estadio Bicentenario de La Florida, que permitiría mantener el partido dentro de Santiago.

Colo-Colo reservó el Estadio Parque el Teniente de Rancagua como plan B para jugar la revancha ante Puerto Montt el próximo martes por la Copa Chile. La cancha del Monumental será revisada durante esta jornada @adnradiochile — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) September 30, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

La decisión de la localía será comunicada una vez que concluya la revisión del Monumental. Aníbal Mosa anticipó que el club informará durante esta jornada el recinto elegido: “Mañana (hoy) le vamos a comunicar a los hinchas a dónde lo vamos a jugar”, señaló el presidente de Blanco y Negro posterior al triunfo en el Chinquihue.

El dirigente también explicó que mantener alternativas disponibles forma parte de la planificación del club. “Hay un par de alternativas. Nosotros tenemos la obligación de tener un par de alternativas, así que mañana (hoy) le avisamos”, afirmó.