Aníbal Mosa se “robó” la previa en Puerto Montt: El presidente de Blanco y Negro protagonizó una curiosa escena antes del duelo en que Colo Colo visita a Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, y lo hizo con su ya característico gorro chilote.

Y es que el timonel del Cacique no llegó con uno solo: apareció con diez ejemplares bajo el brazo para repartirlos entre los periodistas de TNT Sports que cubrían el compromiso en el sur del país.

El regalo de Aníbal Mosa en Puerto Montt

Aníbal Mosa, oriundo de la zona, aprovechó la ocasión para poner en vitrina el trabajo de las artesanas del lugar mientras hacía entrega de los obsequios en plena transmisión previa al duelo de Colo Colo con Puerto Montt.

“Hay que apoyar a la artesanía de la zona, porque son mujeres emprendedoras y están con mucho cariño”, señaló el dirigente ante las cámaras de la señal deportiva.

El primero en estrenar el regalo fue el periodista Daniel Arrieta del citado medio, quien no solo tuvo que modelarlo frente al resto del panel, sino que además terminó realizando la entrevista completa con el gorro puesto.

🤣🎁🛩️ ¡Esperemos que lleguen todos!



En la previa del partido entre Deportes Puerto Montt y #ColoColo, Anibal Mosa le regalo 10 gorros típicos de la zona sur al panel de #TSTxTNTSports, y Dani Arrieta fue el primero en usarlo.



¡Disfruta de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026!… pic.twitter.com/Vg1PCk2mSi — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 29, 2026

¿El gorro chilote es cábala de Colo Colo?

La prenda no es nueva en el mundo albo: Aníbal Mosa ya la había lucido en el Estadio Monumental durante las últimas semanas, coincidiendo con el gran momento que atraviesa Colo Colo en la temporada.

Y los resultados acompañan al particular atuendo del presidente de Blanco y Negro. El equipo dirigido por Fernando Ortiz es el exclusivo líder de la Liga de Primera, con 12 puntos de ventaja sobre sus escoltas, y además sigue con vida en la Copa Chile.

En este último torneo, los albos llegaron a los cuartos de final tras dejar en el camino a Audax Italiano y ahora buscan dar un nuevo paso ante Deportes Puerto Montt, elenco que accedió a esta instancia luego de eliminar a Ñublense.