Deportes Puerto Montt y Colo Colo abren este martes una de las llaves de cuartos de final de la Copa Chile 2026. El primer capítulo se jugará en el Estadio Bicentenario Chinquihue, donde el elenco sureño intentará aprovechar la localía ante el líder del Campeonato Nacional.

El partido está programado para las 18:00 horas y corresponde a la ida de los cuartos de final. La revancha se disputará el martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.

Deportes Puerto Montt vs Colo Colo EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo por Copa Chile

Ambos llegan a esta instancia tras superar llaves muy distintas. Colo Colo eliminó a Audax Italiano con un global de 1-0, luego de igualar sin goles en la ida y ganar 1-0 en la vuelta, ambos partidos disputados en el Estadio Nacional por los recitales programados en el Monumental y en el Bicentenario de La Florida.

Deportes Puerto Montt, en tanto, dejó en el camino a Ñublense con un global de 3-2. Los Delfines golpearon primero con un 2-0 en Chinquihue y luego resistieron la caída 2-1 en el Nelson Oyarzún para sellar su paso entre los ocho mejores.

Es, además, un cruce entre divisiones: el Cacique domina el Campeonato Nacional, mientras que el Velero pelea en la zona media de la Primera B.

¿Cómo llega Deportes Puerto Montt al partido contra Colo Colo?

Deportes Puerto Montt llega tras eliminar a un equipo de Primera División, aunque en la Primera B viene de un tramo irregular.

El equipo de Emiliano Astorga alterna buenos resultados en la Copa Chile con altibajos en el torneo de Ascenso, donde cayó ante Magallanes y Rangers antes del receso copero.

Sus últimos cinco resultados fueron:

Ñublense 2-1 Deportes Puerto Montt (Copa Chile).

Deportes Puerto Montt 2-0 Ñublense (Copa Chile).

Magallanes 2-0 Deportes Puerto Montt.

Deportes Puerto Montt 1-2 Rangers.

Deportes Puerto Montt 2-0 Curicó Unido.

¿Cómo llega Colo Colo al partido con Deportes Puerto Montt?

Colo Colo avanzó con una versión juvenil del plantel y con el estreno goleador de un canterano.

Fernando Ortiz afrontó la vuelta ante Audax con once jugadores en fecha FIFA —entre la Selección adulta, la Sub 20 y la Sub 17— más Vozinha convocado por Cabo Verde. El héroe terminó siendo Gedeón Díaz, delantero chileno-venezolano de 18 años que debutó como titular y marcó a los 33 minutos, tras un pivoteo de Álvaro Madrid. Con la fecha FIFA ya cerrada, el Cacique debiera recuperar buena parte de sus titulares para el viaje al sur.

Sus resultados más recientes:

Colo Colo 1-0 Audax Italiano (Copa Chile).

Audax Italiano 0-0 Colo Colo (Copa Chile).

Colo Colo empató con Deportes Concepción en el Monumental (Campeonato Nacional).

Formaciones de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo

Formación de Deportes Puerto Montt: Gonzalo Collao; Byron Nieto, Ariel Morales, Nicolás Mancilla, Francisco Calisto; Danilo Díaz, Juan Jaime, Yedar Naguil; Fabián Espinoza, Reiner Castro y Luciano Vásquez.

DT: Emiliano Astorga.

Formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg, Cristian Díaz, Álvaro Madrid; Lautaro Pastrán y Javier Correa.

DT: Fernando Ortiz.

¿Dónde ver Deportes Puerto Montt vs Colo Colo EN VIVO?

El encuentro comienza a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

TV: Por confirmar.

Por confirmar. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Hora: 18:00.

18:00. Estadio: Bicentenario Chinquihue, Puerto Montt.

Bicentenario Chinquihue, Puerto Montt. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cuándo se juega la revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt?

La vuelta se disputará el martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.

La llave se define por marcador global, por lo que el resultado de Chinquihue marcará el escenario para el cierre en Macul.

¿Cuál será el rival del ganador en semifinales?

El vencedor de esta llave enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Deportes Concepción y Curicó Unido.

Ambas llaves están emparejadas en el mismo sector del cuadro, por lo que de esos cuatro clubes saldrá uno de los finalistas del torneo.