Colo Colo ya tiene día y hora para uno de sus próximos desafíos en el Campeonato Nacional 2026. La ANFP programó la visita del Cacique a Palestino para el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas, correspondiente a la fecha 25 del campeonato. El único elemento que todavía no está definido es el estadio donde se disputará el encuentro.

El duelo llegará después de la visita de Colo Colo a Coquimbo Unido, fijada para el domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. De esta manera, el equipo dirigido por Fernando Ortiz ya conoce dos de sus próximas salidas en el torneo local, aunque deberá esperar para saber dónde enfrentará al cuadro árabe.

¿Dónde jugarán Palestino y Colo Colo?

Por ahora, la programación oficial mantiene el partido entre Palestino y Colo Colo con la leyenda “Estadio por Confirmar”. El recinto que aparece habitualmente como local del conjunto árabe es el Estadio Municipal de La Cisterna, pero la ANFP todavía no lo ratifica para este compromiso.

La situación es particularmente relevante porque Palestino ha utilizado La Cisterna como escenario de sus partidos durante la temporada. De hecho, el cuadro de colonia ha disputado allí encuentros de la Liga de Primera durante 2026, por lo que resta conocer si podrá ejercer nuevamente su localía frente al Cacique.

¿Cuándo vuelve Colo Colo a la Liga de Primera?

Antes de visitar a Palestino, el Cacique tendrá que enfrentar a Coquimbo Unido por la fecha 24. Ese encuentro está programado para el 11 de octubre a las 15:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El compromiso con Palestino aparece además en una etapa decisiva del calendario albo. Colo Colo llega como líder de la competencia y, de acuerdo con la información entregada en la programación, tendrá una seguidilla de partidos que puede ser determinante en la definición del campeonato.

En la fecha 25 también jugarán sus principales perseguidores, por lo que los resultados de esa jornada podrían modificar la diferencia existente en la parte alta de la tabla. Sin embargo, cualquier cálculo sobre la ventaja con la que llegará el Cacique deberá esperar hasta que se dispute la fecha 24 y se conozcan los resultados correspondientes.

Por ahora, lo concreto es que el partido ya tiene día y hora, pero todavía falta confirmar el escenario. La ANFP deberá ratificar el recinto para completar la programación de una visita que Colo Colo afrontará el 25 de octubre ante Palestino.