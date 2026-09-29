Datos Clave El problema: Las autoridades de Valparaíso no autorizaron la final de la Copa de la Liga 2026 en el Elías Figueroa Brander. Las alternativas: La ANFP baraja dos opciones para el decisivo partido. Ambas son en Santiago. El partido: La final entre Coquimbo y O’Higgins está prevista para el 17 de octubre en hora y estadio por confirmar.

La final de la Copa de la Liga 2026 entre O’Higgins y Coquimbo Unido sufrió un nuevo revés. Las autoridades de Valparaíso no autorizaron el desarrollo del encuentro en esa ciudad, lo que obligó a la ANFP a iniciar gestiones para trasladar la final del sábado 17 de octubre a la Región Metropolitana. El ente rector ya solicitó los permisos correspondientes a la Delegación Presidencial Metropolitana y dos estadios asoman como opción para albergar el partido.

¿Dónde se jugará la final de la Copa de la Liga?

Según consignó el Diario El Rancagüino, la ANFP evalúa dos recintos como posibles sedes del partido: el Claro Arena y el Santa Laura. Ambas opciones están en Santiago, aunque tienen características muy distintas en cuanto a capacidad y ubicación.

La ANFP aún no ha oficializado ni el estadio ni el horario definitivo para la final, por lo que habrá que esperar la confirmación oficial en los próximos días.

¿Qué gana el campeón de la Copa de la Liga?

El partido no es solo la definición de un torneo: el ganador de la Copa de la Liga 2026 clasificará a la Copa Libertadores 2027 como el tercer representante chileno en el torneo continental, cupo conocido como Chile 3. Eso hace que la final tenga un peso adicional para O’Higgins y Coquimbo Unido, que ya habían esperado meses para disputar este encuentro tras la postergación que sufrió por el sistema frontal de julio.

Es la segunda vez que la final cambia de sede o fecha: originalmente estaba programada para el 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, fue postergada por el sistema frontal y ahora nuevamente Valparaíso queda descartada como ciudad sede.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga?

La final de la Copa de la Liga 2026 está prevista para el próximo sábado 17 de octubre. Sin embargo, por el momento la ANFP no ha confirmado la programación ni tampoco el estadio en el que se disputará el partido definitorio de la primera edición del torneo.