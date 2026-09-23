O’Higgins y Deportes Santa Cruz abren este jueves su llave de octavos de final de la Copa Chile 2026, en un duelo con sabor regional: los dos representantes de la Región del Libertador se verán las caras en el Codelco El Teniente, en la antesala de la revancha del domingo en el Valle de Colchagua. La última vez que se enfrentaron fue en 2019, también por Copa Chile.

La serie cruza realidades inversas. Los celestes llegaron a esta instancia como segundos del Grupo E, detrás de Colo Colo, mientras que los unionistas fueron la gran sorpresa de la fase: ganaron el Grupo G por delante de Palestino y Audax Italiano, pese a que en la Primera B pelean por no descender. Y hay mucho en juego: el campeón de la Copa Chile disputará con el tercero del Campeonato Nacional el cupo Chile 4 a la fase previa de la Copa Libertadores 2027.

¿Dónde ver EN VIVO O’Higgins vs Deportes Santa Cruz?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Deportes Santa Cruz?

Fecha: Jueves 24 de septiembre

Jueves 24 de septiembre Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Codelco El Teniente (Rancagua)

Codelco El Teniente (Rancagua) Vuelta: Domingo 27 de septiembre, 20:00 horas, Estadio Joaquín Muñoz García (Santa Cruz)

Árbitros de O’Higgins vs Deportes Santa Cruz

Árbitro: Francisco Gilabert

1er asistente: Emilio Bastías

2do asistente: Carlos Carrasco

4to árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan O’Higgins vs Deportes Santa Cruz?

O’Higgins llega golpeado desde la liga. El equipo de Lucas Bovaglio cayó 1-0 ante Audax Italiano en La Florida, con un golazo de media distancia de Giovani Chiaverano a los 27 minutos, en un partido que se extendió hasta los 103 minutos y en el que los celestes tuvieron chances de empatar. La derrota llegó justo después del 2-1 sobre Unión La Calera y dejó al Capo duodécimo con 27 puntos, mirando de reojo la zona baja. En la Copa Chile, en cambio, sellaron su clasificación con autoridad: golearon 3-1 a Deportes Recoleta en La Pintana en la última fecha del grupo.

Deportes Santa Cruz, en tanto, vive dos realidades. En la Copa Chile es el equipo revelación, tras quedarse con el primer lugar de un grupo con dos cuadros de Primera División. En la Primera B, sin embargo, lucha por la permanencia: igualó 0-0 ante Recoleta en el Joaquín Muñoz y quedó decimocuarto con 22 puntos, cuatro por encima del colista Rangers. Antes había cortado una larga racha adversa con un 1-0 en el Tierra de Campeones ante Iquique. El elenco de Dalcio Giovagnoli se apoya en Diego Arias, máximo goleador del campeonato de Ascenso con 16 tantos.

Formaciones de O’Higgins vs Deportes Santa Cruz

Posible formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Walter Bou, Juan Leiva; Ignacio Schor, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.

Posible formación de Deportes Santa Cruz: Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Braian Camisassa, Esteban Flores, Felipe Alvarado; Felipe Orellana, Mathías Pinto, Gino Alucema; Juan Delgado, Nadir Zeineddin y Pablo Brito. DT: Dalcio Giovagnoli.