Audax Italiano y O’Higgins chocan este domingo 13 de septiembre por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 en un duelo directo entre fos equipos que se encuentran en la mitad de tabla, y buscan acercarse a zona de copas internacionales. Quien caiga en el choque, que se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, puede complicarse con los últimos lugares de la división.

Actualmente, Audax Italiano se encuentra duodécimo en la clasificación con 25 unidades, mientras que O’Higgins se posiciona como undécimo en el certamen con 27 puntos. El choque puede marcar un cambio en la tabla de posiciones o un distanciamiento en la fase final de la segunda rueda del campeonato.

Este será el segundo encuentro en la temporada entre ambas escuadras, ya que el primero fue en la fecha 8 del Campeonato Nacional 2026. En aquel encuentro disputado en el Estadio Codelco El Teniente, el Capo de Provincia se impuso por 2-1 ante los Itálicos. Para los locales marcaron Martín Maturana y Francisco González, mientras que en la visita descontó Giovani Chiaverano.

¿Dónde y cómo ver en vivo Audax vs O’Higgins?

El duelo entre Itálicos y el Capo de Provincia será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Minuto a minuto: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax vs O’Higgins?

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Hora: 20:00 horas.

Estadio: Bicentenario de La Florida.

El partido será dirigido por Nicolás Millas, con Eric Pizarro y Jean Araya como asistentes y Mario Salvo como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Gastón Philippe, con Miguel Rocha como AVAR.

Cómo llegan Audax y O’Higgins a la fecha 23

Audax Italiano viene de una importantísima victoria para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones, ya que en la fecha 22 venció por la cuenta mínima a Deportes Concepción. En el Estadio Ester Roa Rebolledo, los Itálicos se llevaron los tres puntos con un golazo de César Pinares.

O’Higgins también consiguió una victoria, pero en su caso fue en condición de local en el Estadio Codelco El Teniente. El Capo de Provincia venció 2-1 a Unión La Calera, con goles de Arnaldo Castillo y Luis Pavez.

Formaciones para Audax vs O’Higgins

Posible formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Vicente Zenteno; Bryan Soto, Paolo Guajardo, Federico Mateos, César Pinares; Franco Troyansky y Michael Vadulli. DT: Patricio Graff.

Posible formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez; Ignacio Schor, Felipe Ogaz, Walter Bou, Juan Leiva, Bastián Yáñez; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Minuto a minuto de Audax vs O’Higgins