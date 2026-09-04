Deportes Concepción y Audax Italiano se miden este viernes en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026. El León de Collao llega octavo con 30 puntos y en un momento de confianza, con la mira puesta en meterse en la pelea por los puestos de copa. Los Tanos, en cambio, son 13° con 22 unidades y llegan con la moral por el suelo tras la goleada de Colo Colo, con la urgencia de sumar para no quedar en zona de descenso.
El antecedente entre ambos en esta temporada fue la victoria 3-0 de Audax Italiano el 13 de marzo en La Florida, en la fecha 7 del campeonato. Este viernes el local buscará la revancha en casa y con una situación en la tabla completamente distinta a la de esa jornada.
¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Concepción vs Audax Italiano?
Deportes Concepción vs Audax Italiano será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Audax Italiano?
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, Concepción
El partido será dirigido por Piero Maza, con Víctor Pasmiño y Diego Vidal como asistentes y Manuel Vergara como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Gastón Philippe, con Matías Valenzuela como AVAR.
Cómo llegan Deportes Concepción y Audax Italiano a la fecha 22
Deportes Concepción llega octavo con 30 puntos y en su mejor momento de la temporada. El equipo de Fernando Díaz viene de vencer 1-0 a Ñublense en el Nelson Oyarzún, un resultado que lo mantiene en zona de copa y que llegó gracias al gol de Joaquín Montecinos en el segundo tiempo. Con nueve victorias, tres empates y nueve derrotas en 21 fechas, los penquistas muestran una mejora notable respecto a la primera rueda y el Ester Roa se ha convertido en una fortaleza importante para ellos.
Audax Italiano llega 13° con 22 puntos y con las alarmas encendidas tras la goleada 1-5 ante Colo Colo en el Monumental, donde los Tanos no pudieron hacer nada ante el líder. El equipo de Patricio Graff suma cinco victorias, siete empates y nueve derrotas en 21 fechas, en una posición que los tiene apenas por encima de la zona de descenso directo. Viajar a Concepción en este estado anímico es un desafío mayúsculo para los itálicos.
Formaciones para Deportes Concepción vs Audax Italiano
Formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Yonatan Rodríguez, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Cristián Riquelme; Fernando Martínez, Mario Sandoval, Nicolás Fuentes; Jorge Henríquez; Ethan Espionza y Joaquín Larrivey. DT: Fernando Díaz.
Formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Vicente Zenteno; Bryan Soto, Paolo Guajardo, Federico Mateos, César Pinares; Franco Troyansky y Michael Vadulli. DT: Patricio Graff.
Minuto a minuto de Deportes Concepción vs Audax Italiano
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