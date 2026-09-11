Datos Clave Rumbo a México: Una de las joyas del fútbol chileno se convertirá en nuevo refuerzo del FC Juárez. La solicitud: El traspaso se da por petición de Gustavo Lema, exentrenador de Audax Italiano. Los números: El futbolista jugó 70 partidos en Primera División y anotó tres goles.

Pese a que la ventana de transferencias cerró en el fútbol chileno hace ya algunas semanas, hay mercados que aún se encuentran abiertos, por lo que clubes de otras partes del mundo siguen buscando jugadores para potenciar sus planteles.

Uno de ellos es México, donde aún tienen la posibilidad de reforzarse de cara a la temporada que ya está en curso. En ese sentido, desde el territorio azteca se fijaron en una de las principales joyas del Campeonato Nacional, la cual vivirá su primera experiencia en el exterior.

Joya de Audax Italiano parte a México

Se trata del futbolista de Audax Italiano, Daniel Piña, quien según reveló el medio partidario Tanoticias dejará La Florida para convertirse en nuevo jugador del FC Juárez de México.

“El canterano itálico será transferido al conjunto mexicano y tendrá su primera experiencia en el extranjero”, precisó el citado medio.

El traspaso de Piña llega en un momento clave, puesto que terminaba contrato con el elenco floridano a fin de año. De acuerdo al citado medio, el defensor de 24 años ya había sido seguido por los Bravos anteriormente, por lo que volvieron a la carga en este mercado.

Un elemento clave en la llegada de Piña a México habría sido el entrenador Gustavo Lema, quien lo habría pedido para reforzar la zaga tras haberlo dirigido en Audax durante su paso por nuestro país.

Los números de Daniel Piña en Audax Italiano

Formado en Audax Italiano, Daniel Piña debutó oficialmente en el profesionalismo en junio de 2022. Sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo, por lo que la dirigencia optó por enviarlo a préstamo a Trasandino de Los Andes.

Tras su cesión en la Segunda División, Piña regresó a La Florida, para ganarse un puesto en el club que lo vio nacer. Entre sus dos períodos en los itálicos, disputó un total de 5.042 minutos en 70 partidos, en los que logró anotar 3 goles.

Estos números convencieron a FC Juárez de llevárselo a México para reforzar su defensa, por lo que Piña vivirá su primera experiencia en el extranjero con el objetivo de sumar minutos y convertirse en una alternativa para la selección chilena.