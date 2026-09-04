Audax Italiano derrotó a domicilio por 1-0 a Deportes Concepción en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026 y sumó valiosos puntos en la lucha por salvarse del descenso, ya que quedó undécimo con 25 puntos, cuatro por sobre el umbral del terror.

El León de Collao perdió la opción de meter presión en la disputa por clasificar a la Copa Sudamericana 2027: quedó octavo con 30 unidades fuera de los lugares de torneos internacionales y con la opción de ser superado en la tabla de posiciones.

Los goles de Concepción vs Audax Italiano

César Pinares anotó el único tanto del compromiso con un tremendo remate de zurda en los 17 minutos de juego, el que fue con tanta precisión que dejó sin opciones al arquero Nicolás Araya de Concepción.

Los lilas buscaron el empate de ahí en más, pero sin mucha precisión. En el complemento, tuvieron sus ocasiones, pero en los 74′ se les complicó de sobremanera la cosa con la expulsión de Fausto Grillo por una agresión advertida por el juez Piero Maza en el VAR.

Estadísticas de Concepción vs Audax Italiano

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¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Audax Italiano?

Concepción retorna a la acción el domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas contra Colo Colo en el estadio Monumental por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Audax Italiano recibe a O’Higgins el mismo día a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.