En un partido que duró 103′ minutos que contó con goles, polémicas y expulsiones, Audax Italiano venció por la cuenta mínima a O’Higgins por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. El duelo estaba marcado por la necesidad de ambas escuadras de sumar de a tres, con la chance de escapar de la parte baja. Con gol de Chiaverano, los Tanos se quedaron con un importante triunfo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Con este resultado, Audax Italiano trepa hasta la undécima ubicación con 28 unidades, y supera a O’Higgins en la tabla de posiciones, ya que el Capo de Provincia queda duodécimo con 27 puntos. Ambos equipos se mantienen en el ecuador de la clasificación, por lo que siguen con chances de alcanzar zona de copas y también de sufrir con los puestos de descenso.

Los goles de Audax vs O’Higgins

En un entretenido compromiso en el Estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano logró la apertura del marcador a los 27′ minutos del primer tiempo con un golazo de Giovani Chiaverano. El atacante itálico recibió el rebote en la medialuna del área del Capo de Provincia, y con un derechazo cruzado pegado al vertical derecho de Omar Carabali marcó el primero de la jornada.

O’Higgins tuvo bastantes ocasiones de igualar el compromiso, y la más clara la tuvieron en el minuto 67′ del segundo tiempo, tras un centro desde la izquierda de Luis Pavez que conectó en la boca del área Alan Robledo con un derechazo firme. El balón estuvo a centímetros de ingresar a la portería audina, pero Tomás Ahumada se estiró y con una tapada extraordinara salvó a Audax Italiano.

Un minuto después de la gran tapada de Ahumada el partido tuvo que ser detenido por una emergencia en el terreno de juego, ya que Giovani Chiaverano chocó en el aire con Thiago Vecino. Tantos las ambulancias como los cuerpos médicos de ambas escuadras se presentaron en apoyo, y contaron con la buena noticia de que ambos jugadores lograron recomponerse.

Las emociones se presentaron hasta el último minuto del compromiso, ya que en el 90+11′ Favian Loyola fue expulsado por una duro planchazo sobre Luis Pavez en los últimos minutos del compromiso, quien no pudo seguir en el partido por la infracción temeraria.

Estadísticas de Audax vs O’Higgins

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
O'Higgins
13/09/2026 20:00
Medio Tiempo Municipal Bicentennial Stadium of La Florida – Santiago de Chile
Audax Italiano
  • Giovani Chiaverano 27′
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
40 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Raimundo Rebolledo
27 ‘
Audax Italiano
Gol : Giovani Chiaverano
22 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Ignacio Schor
Goal! Giovani Chiaverano scores to make it 1-0.
Shot by Giovani Chiaverano with his right foot results in a goal.
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabalí 31
Omar
Carabalí
Felipe Faúndez 3
Felipe
Faúndez
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Ignacio Schor 25
Ignacio
Schor
Walter Bou 28
Walter
Bou
Bastián Yáñez 29
Bastián
Yáñez
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Bench
  • 2
    Cristian Morales
  • 7
    Santiago Toloza
  • 13
    Joaquín Edgardo Muñoz Riffo
  • 17
    Tomás Avilés
  • 20
    Leandro Díaz
  • 23
    Diego Carreño
  • 27
    José Movillo
  • 30
    Joaquín Tapia
  • 32
    Thiago Vecino
Audax Italiano
4-4-2
T. Ahumada 1
T.
Ahumada
Raimundo Rebolledo 35
Raimundo
Rebolledo
E. Ferrario 13
E.
Ferrario
Marcelo Ortiz 29
Marcelo
Ortiz
F. Salomoni 3
F.
Salomoni
P. Guajardo 7
P.
Guajardo
M. Collao 8
M.
Collao
C. Pinares 19
C.
Pinares
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
F. Troyansky 11
F.
Troyansky
Diego Coelho 9
Diego
Coelho
  • Entrenador
  • 0
    Patricio Graff
  • Bench
  • 2
    Vicente Zenteno
  • 6
    Mario Sandoval
  • 14
    Diego Monreal
  • 16
    O. Rojas
  • 17
    Favian Loyola
  • 22
    Damián Pizarro
  • 25
    Pedro Garrido
  • 27
    M. Fuentes
  • 30
    Ariel Uribe
4
Esquinas
1
2
Remates fuera de objetivo
1
6
Tiros Totales
2
63
Ataques
56
21
Ataques peligrosos
15
63
% de Posesión de Balón
37
2
Disparos Dentro del Área
0
4
Tiros fuera del área
2
1
Fuera de juego
0
0
Objetivos
1
2
Saques de puerta
4
4
Tiros libres
2
2
Faltas
4
0
Salvadas
4
1
Disparos Bloqueados
0
12
Saques de banda
13
23
Pases largos
30
6
Placajes
7
269
Pases
158
230
Pases exitosos
112
86
Porcentaje de Pases Exitosos
71
1
Tarjetas amarillas
1
3
Disparos a puerta
1
16
Total de Cruces
10
7
Cruces Precisas
0
5
Intercepciones
7
21
Duelo Ganados
19
5
Intentos de regate
4
1
Regates exitosos
3
5
Pases clave
1
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
1
Grandes Oportunidades Perdidas
0
20
Porcentaje de regates exitosos
75
10
Pases largos exitosos
11
43
Porcentaje de pases largos exitosos
37
2
Entradas Ganadas
5
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¿Cuándo vuelven a jugar Audax y O’Higgins?

Audax Italiano volverá a disputar la Copa Chile 2026, en los octavos de final de ida en condición de local, pero lejos de su hogar. Los Itálicos tendrán que recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional, debido a que el Bicentenario de La Florida tiene un concierto reservado. El choque entre Tanos y Albos se disputará el martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas.

Por su parte, O’Higgins también está clasificado a los octavos de la copa, pero su duelo será ante Deportes Santa Cruz. El duelo entre el Capo de Provincia y los Unionistas se jugará el jueves 24 de septiembre en el Estadio Codelco El Teniente a partir de las 18:00 horas.