En un partido que duró 103′ minutos que contó con goles, polémicas y expulsiones, Audax Italiano venció por la cuenta mínima a O’Higgins por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. El duelo estaba marcado por la necesidad de ambas escuadras de sumar de a tres, con la chance de escapar de la parte baja. Con gol de Chiaverano, los Tanos se quedaron con un importante triunfo en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Con este resultado, Audax Italiano trepa hasta la undécima ubicación con 28 unidades, y supera a O’Higgins en la tabla de posiciones, ya que el Capo de Provincia queda duodécimo con 27 puntos. Ambos equipos se mantienen en el ecuador de la clasificación, por lo que siguen con chances de alcanzar zona de copas y también de sufrir con los puestos de descenso.
Los goles de Audax vs O’Higgins
En un entretenido compromiso en el Estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano logró la apertura del marcador a los 27′ minutos del primer tiempo con un golazo de Giovani Chiaverano. El atacante itálico recibió el rebote en la medialuna del área del Capo de Provincia, y con un derechazo cruzado pegado al vertical derecho de Omar Carabali marcó el primero de la jornada.
O’Higgins tuvo bastantes ocasiones de igualar el compromiso, y la más clara la tuvieron en el minuto 67′ del segundo tiempo, tras un centro desde la izquierda de Luis Pavez que conectó en la boca del área Alan Robledo con un derechazo firme. El balón estuvo a centímetros de ingresar a la portería audina, pero Tomás Ahumada se estiró y con una tapada extraordinara salvó a Audax Italiano.
Un minuto después de la gran tapada de Ahumada el partido tuvo que ser detenido por una emergencia en el terreno de juego, ya que Giovani Chiaverano chocó en el aire con Thiago Vecino. Tantos las ambulancias como los cuerpos médicos de ambas escuadras se presentaron en apoyo, y contaron con la buena noticia de que ambos jugadores lograron recomponerse.
Las emociones se presentaron hasta el último minuto del compromiso, ya que en el 90+11′ Favian Loyola fue expulsado por una duro planchazo sobre Luis Pavez en los últimos minutos del compromiso, quien no pudo seguir en el partido por la infracción temeraria.
Estadísticas de Audax vs O’Higgins
- Giovani Chiaverano 27′
- Resumen
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- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Carabalí
Faúndez
Robledo
Garrido
Pavez
Ogaz
Leiva
Schor
Bou
Yáñez
Castillo
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Bench
-
2Cristian Morales
-
7Santiago Toloza
-
13Joaquín Edgardo Muñoz Riffo
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17Tomás Avilés
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20Leandro Díaz
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23Diego Carreño
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27José Movillo
-
30Joaquín Tapia
-
32Thiago Vecino
Ahumada
Rebolledo
Ferrario
Ortiz
Salomoni
Guajardo
Collao
Pinares
Chiaverano
Troyansky
Coelho
- Entrenador
-
0Patricio Graff
- Bench
-
2Vicente Zenteno
-
6Mario Sandoval
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14Diego Monreal
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16O. Rojas
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17Favian Loyola
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22Damián Pizarro
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25Pedro Garrido
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27M. Fuentes
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30Ariel Uribe
¿Cuándo vuelven a jugar Audax y O’Higgins?
Audax Italiano volverá a disputar la Copa Chile 2026, en los octavos de final de ida en condición de local, pero lejos de su hogar. Los Itálicos tendrán que recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional, debido a que el Bicentenario de La Florida tiene un concierto reservado. El choque entre Tanos y Albos se disputará el martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas.
Por su parte, O’Higgins también está clasificado a los octavos de la copa, pero su duelo será ante Deportes Santa Cruz. El duelo entre el Capo de Provincia y los Unionistas se jugará el jueves 24 de septiembre en el Estadio Codelco El Teniente a partir de las 18:00 horas.