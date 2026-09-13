En un partido que duró 103′ minutos que contó con goles, polémicas y expulsiones, Audax Italiano venció por la cuenta mínima a O’Higgins por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. El duelo estaba marcado por la necesidad de ambas escuadras de sumar de a tres, con la chance de escapar de la parte baja. Con gol de Chiaverano, los Tanos se quedaron con un importante triunfo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Con este resultado, Audax Italiano trepa hasta la undécima ubicación con 28 unidades, y supera a O’Higgins en la tabla de posiciones, ya que el Capo de Provincia queda duodécimo con 27 puntos. Ambos equipos se mantienen en el ecuador de la clasificación, por lo que siguen con chances de alcanzar zona de copas y también de sufrir con los puestos de descenso.

Los goles de Audax vs O’Higgins

En un entretenido compromiso en el Estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano logró la apertura del marcador a los 27′ minutos del primer tiempo con un golazo de Giovani Chiaverano. El atacante itálico recibió el rebote en la medialuna del área del Capo de Provincia, y con un derechazo cruzado pegado al vertical derecho de Omar Carabali marcó el primero de la jornada.

O’Higgins tuvo bastantes ocasiones de igualar el compromiso, y la más clara la tuvieron en el minuto 67′ del segundo tiempo, tras un centro desde la izquierda de Luis Pavez que conectó en la boca del área Alan Robledo con un derechazo firme. El balón estuvo a centímetros de ingresar a la portería audina, pero Tomás Ahumada se estiró y con una tapada extraordinara salvó a Audax Italiano.

Un minuto después de la gran tapada de Ahumada el partido tuvo que ser detenido por una emergencia en el terreno de juego, ya que Giovani Chiaverano chocó en el aire con Thiago Vecino. Tantos las ambulancias como los cuerpos médicos de ambas escuadras se presentaron en apoyo, y contaron con la buena noticia de que ambos jugadores lograron recomponerse.

Las emociones se presentaron hasta el último minuto del compromiso, ya que en el 90+11′ Favian Loyola fue expulsado por una duro planchazo sobre Luis Pavez en los últimos minutos del compromiso, quien no pudo seguir en el partido por la infracción temeraria.

Estadísticas de Audax vs O’Higgins

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23 O'Higgins Medio Tiempo Municipal Bicentennial Stadium of La Florida – Santiago de Chile Audax Italiano Giovani Chiaverano 27′ Resumen

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Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 40 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Raimundo Rebolledo 27 ‘ Audax Italiano Gol : Giovani Chiaverano 22 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Ignacio Schor Goal! Giovani Chiaverano scores to make it 1-0. Shot by Giovani Chiaverano with his right foot results in a goal. O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabalí 3 Felipe

Faúndez 22 Alan

Robledo 21 Nicolas

Garrido 6 Luis

Pavez 8 Felipe

Ogaz 11 Juan

Leiva 25 Ignacio

Schor 28 Walter

Bou 29 Bastián

Yáñez 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Bench

2 Cristian Morales



7 Santiago Toloza



13 Joaquín Edgardo Muñoz Riffo



17 Tomás Avilés



20 Leandro Díaz



23 Diego Carreño



27 José Movillo



30 Joaquín Tapia



32 Thiago Vecino

Audax Italiano Audax Italiano 4-4-2 1 T.

Ahumada 35 Raimundo

Rebolledo 13 E.

Ferrario 29 Marcelo

Ortiz 3 F.

Salomoni 7 P.

Guajardo 8 M.

Collao 19 C.

Pinares 21 Giovani

Chiaverano 11 F.

Troyansky 9 Diego

Coelho Entrenador

0 Patricio Graff

Bench

2 Vicente Zenteno



6 Mario Sandoval



14 Diego Monreal



16 O. Rojas



17 Favian Loyola



22 Damián Pizarro



25 Pedro Garrido



27 M. Fuentes



30 Ariel Uribe

4 Esquinas 1 2 Remates fuera de objetivo 1 6 Tiros Totales 2 63 Ataques 56 21 Ataques peligrosos 15 63 % de Posesión de Balón 37 2 Disparos Dentro del Área 0 4 Tiros fuera del área 2 1 Fuera de juego 0 0 Objetivos 1 2 Saques de puerta 4 4 Tiros libres 2 2 Faltas 4 0 Salvadas 4 1 Disparos Bloqueados 0 12 Saques de banda 13 23 Pases largos 30 6 Placajes 7 269 Pases 158 230 Pases exitosos 112 86 Porcentaje de Pases Exitosos 71 1 Tarjetas amarillas 1 3 Disparos a puerta 1 16 Total de Cruces 10 7 Cruces Precisas 0 5 Intercepciones 7 21 Duelo Ganados 19 5 Intentos de regate 4 1 Regates exitosos 3 5 Pases clave 1 1 Grandes Oportunidades Creadas 0 1 Grandes Oportunidades Perdidas 0 20 Porcentaje de regates exitosos 75 10 Pases largos exitosos 11 43 Porcentaje de pases largos exitosos 37 2 Entradas Ganadas 5 Últimos enfrentamientos AI 1 – 2 OHI 03/04/2026 AI 2 – 3 OHI 30/08/2025 OHI 0 – 1 AI 12/04/2025 OHI 0 – 2 AI 30/09/2024 AI 5 – 0 OHI 05/05/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Audax y O’Higgins?

Audax Italiano volverá a disputar la Copa Chile 2026, en los octavos de final de ida en condición de local, pero lejos de su hogar. Los Itálicos tendrán que recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional, debido a que el Bicentenario de La Florida tiene un concierto reservado. El choque entre Tanos y Albos se disputará el martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas.

Por su parte, O’Higgins también está clasificado a los octavos de la copa, pero su duelo será ante Deportes Santa Cruz. El duelo entre el Capo de Provincia y los Unionistas se jugará el jueves 24 de septiembre en el Estadio Codelco El Teniente a partir de las 18:00 horas.