Deportes Santa Cruz recibe a O’Higgins este domingo 27 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Joquín Muñoz por los octavos de final de vuelta de la Copa Chile 2026 en el Estadio Nacional. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

En la ida, los Celestes se impusieron por 2-1 con goles de Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez. Sin embargo, el descuento de Pablo Brito sobre el final dejó la llave abierta.

¿Quién transmite Santa Cruz vs O’Higgins por los octavos de la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Deportes Santa Cruz y O’Higgins tendrá transmisión en vivo a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs O’Higgins por los octavos de la Copa Chile 2026?

Deportes Santa Cruz y O’Higgins juegan este domingo 27 de agosto desde las 20:00 horas por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 27 de septiembre

Hora: 20:00 horas

Estadio: Joaquín Muñoz

¿Quién es el árbitro de Santa Cruz vs O’Higgins?

Héctor Jona será el árbitro del cruce entre Santa Cruz vs O’Higgins.

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Ignacio Zamora

2do asistente: Cristóbal Berríos

4to árbitro: Francisco Soriano

¿Cómo llegan Santa Cruz y O’Higgins?

En la ida, O’Higgins se impuso por 2-1 gracias a los goles de Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez, por lo que quedó con la primera opción de inscribirse en los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Sin embargo, el descuento sobre el final de Pablo Brito para Santa Cruz dejó la llave abierta y todo se definirá en el Estadio Joaquín Muñoz.

Formaciones de Santa Cruz vs O’Higgins

Formación de Santa Cruz: Maximiliano Henríquez; David Tati, Esteban Flores, Nicolás Guerrero, Nazareno Romero; Diego Plaza, Mathías Pinto, Gino Alucema; Icker Quiroz, Yashir Islame y Felipe Alvarado. DT: Dalcio Giovagnoli.

Formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Walter Bou, Juan Leiva; Santiago Toloza, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.

Santa Cruz vs O’Higgins minuto a minuto