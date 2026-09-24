O’Higgins cumplió en casa y logró una importante victoria ante Deportes Santa Cruz por los octavos de final de la Copa Chile 2026. El Capo de Provincia superó por 2-1 a los Unionistas, quienes descontaron en el final y se mantienen con vida en la serie que cierran en condición de local el próximo domingo 27 de septiembre.
Con goles de Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez, O’Higgins se impuso en el marcador, pero también contó con un jugador menos por más de una hora de partido debido a la expulsión de su juvenil, Cristián Morales. Por su parte, Pablo Brito descontó para Santa Cruz en los minutos finales y dejó la serie abierta para la vuelta.
Los goles de O’Higgins vs Santa Cruz
En el Estadio Codelco El Teniente, el Capo de Provincia logró abrir el marcador a la brevedad del primer tiempo con un gol de su figura en ofensiva, Arnaldo Castillo, quien a los 4′ minutos recibió una asistencia en el área de Walter Bou, que definió con un derechazo cruzado para la primera alegría de los locales.
El partido era completamente controlado por O’Higgins, pero a los 36′ minutos recibió un duro revés por una sorpresiva expulsión. El volante Sub-21, Cristián Morales, entró de manera temeraria sobre Gino Alucema, y el juez central del compromiso no dudó en sacar la cartulina roja.
A pesar de quedar en inferioridad numérica, los celestes lograron ampliar su ventaja en el marcador en el segundo tiempo, ya que a los 65′ minutos tras una gran jugada colectiva apareció por el centro del área el atacante Bastián Yáñez, quien cruzó el balón para aumentar la diferencia a favor del Capo de Provincia.
Deportes Santa Cruz hizo valer su superioridad numérica, y logró descontar en el marcador a los 80′ minutos, tras un centro desde la derecha de Pardo que, tras una serie de rebotes, logró resolver con un derechazo Pablo Brito, para zanjar el 2-1 definitivo y mantener con vida en la serie a la escuadra visitante.
Estadísticas de O’Higgins vs Santa Cruz
- Pablo Brito 79′
- Arnaldo Castillo 4′
- Bastián Yáñez 65′
- Resumen
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- Alineaciones
- Estadísticas del partido
Henriquez
Tati
Cisternas
Flores
Romero
Pinto
Plaza
Alucema
Alvarado
Alonso
Quiroz
Espinoza
Islame
Pinto
- Entrenador
-
0Dalcio Giovagnoli
- Bench
-
6Felipe Orellana
-
7Cristián Pardo
-
9Nadir Zeineddin
-
20Hardy Cavero Vargas
-
21Joahn Saavedra
-
25Gabriel Hugo Moya Pérez
-
29Juan Dobboletta
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34Cristóbal Castillo
-
35Pablo Brito
Carabalí
Morales
Robledo
Garrido
Díaz
Ogaz
Bou
Leiva
Toloza
Yáñez
Castillo
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Bench
-
10Bryan Rabello
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15Benjamín Rojas
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17Tomás Avilés
-
18Esteban Moreira
-
23Diego Carreño
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25Ignacio Schor
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30Joaquín Tapia
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32Thiago Vecino
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34Benjamin Pérez
¿Cuándo juegan O’Higgins vs Santa Cruz la revancha por Copa Chile?
Deportes Santa Cruz y O’Higgins definirán al clasificado a los cuartos de final este domingo 27 de septiembre en el Estadio Joaquín Muñoz desde las 20:00 horas. El vencedor de esta serie deberá enfrentarse al ganador del cruce entre Deportes Concepción y Curicó Unido, que tiene al León de Collao con un pie en la próxima fase.
El choque de vuelta por los octavos de final entre Unionistas y el Capo de Provincia contará con transmisión televisiva por las señales de TNT Sports Premium y también por la plataforma de streaming HBO Max.