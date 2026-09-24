O’Higgins cumplió en casa y logró una importante victoria ante Deportes Santa Cruz por los octavos de final de la Copa Chile 2026. El Capo de Provincia superó por 2-1 a los Unionistas, quienes descontaron en el final y se mantienen con vida en la serie que cierran en condición de local el próximo domingo 27 de septiembre.

Con goles de Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez, O’Higgins se impuso en el marcador, pero también contó con un jugador menos por más de una hora de partido debido a la expulsión de su juvenil, Cristián Morales. Por su parte, Pablo Brito descontó para Santa Cruz en los minutos finales y dejó la serie abierta para la vuelta.

Los goles de O’Higgins vs Santa Cruz

En el Estadio Codelco El Teniente, el Capo de Provincia logró abrir el marcador a la brevedad del primer tiempo con un gol de su figura en ofensiva, Arnaldo Castillo, quien a los 4′ minutos recibió una asistencia en el área de Walter Bou, que definió con un derechazo cruzado para la primera alegría de los locales.

El partido era completamente controlado por O’Higgins, pero a los 36′ minutos recibió un duro revés por una sorpresiva expulsión. El volante Sub-21, Cristián Morales, entró de manera temeraria sobre Gino Alucema, y el juez central del compromiso no dudó en sacar la cartulina roja.

A pesar de quedar en inferioridad numérica, los celestes lograron ampliar su ventaja en el marcador en el segundo tiempo, ya que a los 65′ minutos tras una gran jugada colectiva apareció por el centro del área el atacante Bastián Yáñez, quien cruzó el balón para aumentar la diferencia a favor del Capo de Provincia.

Deportes Santa Cruz hizo valer su superioridad numérica, y logró descontar en el marcador a los 80′ minutos, tras un centro desde la derecha de Pardo que, tras una serie de rebotes, logró resolver con un derechazo Pablo Brito, para zanjar el 2-1 definitivo y mantener con vida en la serie a la escuadra visitante.

Estadísticas de O’Higgins vs Santa Cruz

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Deportes Santa Cruz
24/09/2026 20:00
Segunda mitad El Teniente Stadium – Rancagua
O'Higgins
  • Pablo Brito 79′
  • Arnaldo Castillo 4′
  • Bastián Yáñez 65′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
90 + 2 ‘
Deportes Santa Cruz
Sustitución : Cristóbal Castillo
90 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Ignacio Schor
87 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Lucas Bovaglio
85 ‘
Deportes Santa Cruz
Tarjeta amarilla : Nadir Zeineddin
80 ‘
O'Higgins
Sustitución : Tomás Avilés
79 ‘
Deportes Santa Cruz
Gol : Pablo Brito
76 ‘
O'Higgins
Sustitución : Thiago Vecino
76 ‘
O'Higgins
Sustitución : Ignacio Schor
76 ‘
O'Higgins
Sustitución : Bryan Rabello
72 ‘
Deportes Santa Cruz
Sustitución : Felipe Orellana
65 ‘
O'Higgins
Gol : Bastián Yáñez
63 ‘
Deportes Santa Cruz
Sustitución : Nadir Zeineddin
63 ‘
Deportes Santa Cruz
Sustitución : Cristián Pardo
46 ‘
Deportes Santa Cruz
Sustitución : Pablo Brito
40 ‘
O'Higgins
Sustitución : Benjamín Rojas
36 ‘
O'Higgins
Tarjeta roja : Cristian Morales
27 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Nicolas Garrido
25 ‘
Deportes Santa Cruz
Tarjeta amarilla : Nazareno Romero
20 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Alan Robledo
4 ‘
O'Higgins
Gol : Arnaldo Castillo
Goal! Pablo Brito scores to make it 2-1, assisted by Nadir Zeineddin.
Pablo Brito takes a shot with his right foot and scores.
Goal! Bastian Yanez scores to make it 2-0, assisted by Walter Bou.
Bastian Yanez scores with a left-footed shot.
Goal! Arnaldo Castillo scores to make it 1-0, assisted by Walter Bou.
Arnaldo Castillo scores with a right-footed shot.
Deportes Santa Cruz
4-4-2
Maximiliano Henriquez 1
Maximiliano
Henriquez
David Tati 22
David
Tati
Nicolás Cisternas 3
Nicolás
Cisternas
Esteban Flores 19
Esteban
Flores
Nazareno Romero 31
Nazareno
Romero
Mathías Pinto 11
Mathías
Pinto
Diego Plaza 14
Diego
Plaza
Gino Alucema 4
Gino
Alucema
Felipe Alvarado 12
Felipe
Alvarado
Icker Alonso Quiroz Espinoza 2
Icker
Alonso
Quiroz
Espinoza
Yashir Islame Pinto 36
Yashir
Islame
Pinto
  • Entrenador
  • 0
    Dalcio Giovagnoli
  • Bench
  • 6
    Felipe Orellana
  • 7
    Cristián Pardo
  • 9
    Nadir Zeineddin
  • 20
    Hardy Cavero Vargas
  • 21
    Joahn Saavedra
  • 25
    Gabriel Hugo Moya Pérez
  • 29
    Juan Dobboletta
  • 34
    Cristóbal Castillo
  • 35
    Pablo Brito
O'Higgins
4-1-4-1
Omar Carabalí 31
Omar
Carabalí
Cristian Morales 2
Cristian
Morales
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Leandro Díaz 20
Leandro
Díaz
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Walter Bou 28
Walter
Bou
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Santiago Toloza 7
Santiago
Toloza
Bastián Yáñez 29
Bastián
Yáñez
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Bench
  • 10
    Bryan Rabello
  • 15
    Benjamín Rojas
  • 17
    Tomás Avilés
  • 18
    Esteban Moreira
  • 23
    Diego Carreño
  • 25
    Ignacio Schor
  • 30
    Joaquín Tapia
  • 32
    Thiago Vecino
  • 34
    Benjamin Pérez
6
Esquinas
4
9
Remates fuera de objetivo
6
14
Tiros Totales
11
147
Ataques
122
72
Ataques peligrosos
45
49
% de Posesión de Balón
51
79
Caja fuerte para pelotas
87
5
Disparos Dentro del Área
6
9
Tiros fuera del área
5
3
Fuera de juego
0
1
Objetivos
2
7
Saques de puerta
19
8
Intentos de gol
6
9
Tiros libres
11
11
Faltas
9
0
Salvadas
2
2
Disparos Bloqueados
2
5
Sustituciones
5
28
Saques de banda
16
51
Pases largos
69
17
Placajes
14
1
Asistencias
2
420
Pases
466
329
Pases exitosos
374
78
Porcentaje de Pases Exitosos
80
0
TarjetasRojas
1
2
Tarjetas amarillas
3
3
Disparos a puerta
3
30
Total de Cruces
9
4
Cruces Precisas
4
12
Intercepciones
13
44
Duelo Ganados
44
17
Intentos de regate
16
8
Regates exitosos
7
11
Pases clave
9
0
Grandes Oportunidades Creadas
2
0
Grandes Oportunidades Perdidas
1
47
Porcentaje de regates exitosos
44
29
Pases largos exitosos
34
57
Porcentaje de pases largos exitosos
49
14
Entradas Ganadas
8

¿Cuándo juegan O’Higgins vs Santa Cruz la revancha por Copa Chile?

Deportes Santa Cruz y O’Higgins definirán al clasificado a los cuartos de final este domingo 27 de septiembre en el Estadio Joaquín Muñoz desde las 20:00 horas. El vencedor de esta serie deberá enfrentarse al ganador del cruce entre Deportes Concepción y Curicó Unido, que tiene al León de Collao con un pie en la próxima fase.

El choque de vuelta por los octavos de final entre Unionistas y el Capo de Provincia contará con transmisión televisiva por las señales de TNT Sports Premium y también por la plataforma de streaming HBO Max.