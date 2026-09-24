O’Higgins cumplió en casa y logró una importante victoria ante Deportes Santa Cruz por los octavos de final de la Copa Chile 2026. El Capo de Provincia superó por 2-1 a los Unionistas, quienes descontaron en el final y se mantienen con vida en la serie que cierran en condición de local el próximo domingo 27 de septiembre.

Con goles de Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez, O’Higgins se impuso en el marcador, pero también contó con un jugador menos por más de una hora de partido debido a la expulsión de su juvenil, Cristián Morales. Por su parte, Pablo Brito descontó para Santa Cruz en los minutos finales y dejó la serie abierta para la vuelta.

Los goles de O’Higgins vs Santa Cruz

En el Estadio Codelco El Teniente, el Capo de Provincia logró abrir el marcador a la brevedad del primer tiempo con un gol de su figura en ofensiva, Arnaldo Castillo, quien a los 4′ minutos recibió una asistencia en el área de Walter Bou, que definió con un derechazo cruzado para la primera alegría de los locales.

El partido era completamente controlado por O’Higgins, pero a los 36′ minutos recibió un duro revés por una sorpresiva expulsión. El volante Sub-21, Cristián Morales, entró de manera temeraria sobre Gino Alucema, y el juez central del compromiso no dudó en sacar la cartulina roja.

A pesar de quedar en inferioridad numérica, los celestes lograron ampliar su ventaja en el marcador en el segundo tiempo, ya que a los 65′ minutos tras una gran jugada colectiva apareció por el centro del área el atacante Bastián Yáñez, quien cruzó el balón para aumentar la diferencia a favor del Capo de Provincia.

Deportes Santa Cruz hizo valer su superioridad numérica, y logró descontar en el marcador a los 80′ minutos, tras un centro desde la derecha de Pardo que, tras una serie de rebotes, logró resolver con un derechazo Pablo Brito, para zanjar el 2-1 definitivo y mantener con vida en la serie a la escuadra visitante.

Estadísticas de O’Higgins vs Santa Cruz

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Deportes Santa Cruz Segunda mitad El Teniente Stadium – Rancagua O'Higgins Pablo Brito 79′ Arnaldo Castillo 4′

Arnaldo Castillo 4′ Bastián Yáñez 65′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido 90 + 2 ‘ Deportes Santa Cruz Sustitución : Cristóbal Castillo 90 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Ignacio Schor 87 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Lucas Bovaglio 85 ‘ Deportes Santa Cruz Tarjeta amarilla : Nadir Zeineddin 80 ‘ O'Higgins Sustitución : Tomás Avilés 79 ‘ Deportes Santa Cruz Gol : Pablo Brito 76 ‘ O'Higgins Sustitución : Thiago Vecino 76 ‘ O'Higgins Sustitución : Ignacio Schor 76 ‘ O'Higgins Sustitución : Bryan Rabello 72 ‘ Deportes Santa Cruz Sustitución : Felipe Orellana 65 ‘ O'Higgins Gol : Bastián Yáñez 63 ‘ Deportes Santa Cruz Sustitución : Nadir Zeineddin 63 ‘ Deportes Santa Cruz Sustitución : Cristián Pardo 46 ‘ Deportes Santa Cruz Sustitución : Pablo Brito 40 ‘ O'Higgins Sustitución : Benjamín Rojas 36 ‘ O'Higgins Tarjeta roja : Cristian Morales 27 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Nicolas Garrido 25 ‘ Deportes Santa Cruz Tarjeta amarilla : Nazareno Romero 20 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Alan Robledo 4 ‘ O'Higgins Gol : Arnaldo Castillo Goal! Pablo Brito scores to make it 2-1, assisted by Nadir Zeineddin. Pablo Brito takes a shot with his right foot and scores. Goal! Bastian Yanez scores to make it 2-0, assisted by Walter Bou. Bastian Yanez scores with a left-footed shot. Goal! Arnaldo Castillo scores to make it 1-0, assisted by Walter Bou. Arnaldo Castillo scores with a right-footed shot. Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz 4-4-2 1 Maximiliano

Henriquez 22 David

Tati 3 Nicolás

Cisternas 19 Esteban

Flores 31 Nazareno

Romero 11 Mathías

Pinto 14 Diego

Plaza 4 Gino

Alucema 12 Felipe

Alvarado 2 Icker

Alonso

Quiroz

Espinoza 36 Yashir

Islame

Pinto Entrenador

0 Dalcio Giovagnoli

Bench

6 Felipe Orellana



7 Cristián Pardo



9 Nadir Zeineddin



20 Hardy Cavero Vargas



21 Joahn Saavedra



25 Gabriel Hugo Moya Pérez



29 Juan Dobboletta



34 Cristóbal Castillo



35 Pablo Brito

O'Higgins O'Higgins 4-1-4-1 31 Omar

Carabalí 2 Cristian

Morales 22 Alan

Robledo 21 Nicolas

Garrido 20 Leandro

Díaz 8 Felipe

Ogaz 28 Walter

Bou 11 Juan

Leiva 7 Santiago

Toloza 29 Bastián

Yáñez 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Bench

10 Bryan Rabello



15 Benjamín Rojas



17 Tomás Avilés



18 Esteban Moreira



23 Diego Carreño



25 Ignacio Schor



30 Joaquín Tapia



32 Thiago Vecino



34 Benjamin Pérez

6 Esquinas 4 9 Remates fuera de objetivo 6 14 Tiros Totales 11 147 Ataques 122 72 Ataques peligrosos 45 49 % de Posesión de Balón 51 79 Caja fuerte para pelotas 87 5 Disparos Dentro del Área 6 9 Tiros fuera del área 5 3 Fuera de juego 0 1 Objetivos 2 7 Saques de puerta 19 8 Intentos de gol 6 9 Tiros libres 11 11 Faltas 9 0 Salvadas 2 2 Disparos Bloqueados 2 5 Sustituciones 5 28 Saques de banda 16 51 Pases largos 69 17 Placajes 14 1 Asistencias 2 420 Pases 466 329 Pases exitosos 374 78 Porcentaje de Pases Exitosos 80 0 TarjetasRojas 1 2 Tarjetas amarillas 3 3 Disparos a puerta 3 30 Total de Cruces 9 4 Cruces Precisas 4 12 Intercepciones 13 44 Duelo Ganados 44 17 Intentos de regate 16 8 Regates exitosos 7 11 Pases clave 9 0 Grandes Oportunidades Creadas 2 0 Grandes Oportunidades Perdidas 1 47 Porcentaje de regates exitosos 44 29 Pases largos exitosos 34 57 Porcentaje de pases largos exitosos 49 14 Entradas Ganadas 8

¿Cuándo juegan O’Higgins vs Santa Cruz la revancha por Copa Chile?

Deportes Santa Cruz y O’Higgins definirán al clasificado a los cuartos de final este domingo 27 de septiembre en el Estadio Joaquín Muñoz desde las 20:00 horas. El vencedor de esta serie deberá enfrentarse al ganador del cruce entre Deportes Concepción y Curicó Unido, que tiene al León de Collao con un pie en la próxima fase.

El choque de vuelta por los octavos de final entre Unionistas y el Capo de Provincia contará con transmisión televisiva por las señales de TNT Sports Premium y también por la plataforma de streaming HBO Max.