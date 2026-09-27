O’Higgins sella su pase a los cuartos de final de la Copa Chile 2026 en condición de visitante, ya que en el Estadio Joaquín Muñoz venció por 1-3 a Deportes Santa Cruz. El global quedó 2-5 a favor del Capo de Provincia, quien a pesar de ser complicado por la escuadra Unionista, logró clasificar a la siguiente fase con dos goles seguidos en el segundo tiempo.

Con este resultado, O’Higgins se mantiene vivo en la Copa Chile 2026, y disputará los cuartos de final de la competencia ante Deportes Concepción, quien batió de manera contundente en el global a Curicó Unido. Por su parte, Deportes Santa Cruz se despide de la copa y tendrá que mantenerse en la pelea por salvar la categoría en la Primera B 2026.

Los goles de Santa Cruz vs O’Higgins

En el Estadio Municipal Joaquín Muñoz, O’Higgins logró abrir el marcador con una gran jugada que se originó en su banda izquierda. En el minuto 18′, Leandro Díaz lanzó un centro desde la línea de fondo, el cual llegpo a los pies del uruguayo Thiago Vecino, quien solo tuvo que empujar el balón en la boca del arco para el primero del Capo de Provincia.

Deportes Santa Cruz quedó dos goles abajo en el global, y en condición de local hizo valer su poderío ofensivo con la igualdad en el segundo tiempo. En el minuto 66′, Diego Arias remató cruzado, Omar Carabali rechazó, pero el rebote quedó dentro del área, el cual aprovechó Yashir Islame, con un tiro de frente a la portería para la el empate en la vuelta.

La escuadra celeste adelantó sus líneas para no sufrir hasta el final pase a los cuartos de final, y consiguió un autogol en el minuto 74′. Tras una polémica falta donde los Unionistas pidieron una falta de Walter Bou sobre Orellana, O’Higgins aprovechó la oportunidad con un pase entre líneas a Ogaz, quien con un centro de la muerte concretó el autogol de Nicolás Guerrero, quien en su afán de rechazar mandó el balón dentro de su propia portería.

El serie se vino completamente abajo en dos minutos a Santa Cruz, ya que tras la reanudación del juego, Cavero le envió un pase muy débil al portero Doboletta, el cual aprovechó la figura del Capo de Provincia, Arnaldo Castillo, quien anticipó al golero para marcar el tercero de O’Higgins en Santa Cruz.

Estadísticas de Santa Cruz vs O’Higgins

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup O'Higgins Primera mitad Municipal Stadium of Santa Cruz – Santa Cruz Deportes Santa Cruz Thiago Vecino 17′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 29 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Ignacio Schor 28 ‘ Deportes Santa Cruz Sustitución : Yashir Islame Pinto 17 ‘ O'Higgins Gol : Thiago Vecino Goal! Thiago Vecino Berriel scores, making it 1-0. Shot! Thiago Vecino Berriel takes a left-footed shot and scores. O'Higgins O'Higgins 4-3-3 31 Omar

Carabalí 15 Benjamín

Rojas 22 Alan

Robledo 21 Nicolas

Garrido 20 Leandro

Díaz 25 Ignacio

Schor 17 Tomás

Avilés 8 Felipe

Ogaz 30 Joaquín

Tapia 32 Thiago

Vecino 7 Santiago

Toloza Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Bench

9 Arnaldo Castillo



10 Bryan Rabello



11 Juan Leiva



23 Diego Carreño



27 José Movillo



28 Walter Bou



29 Bastián Yáñez



34 Benjamin Pérez



38 Juan Ignacio Poblete Miranda

Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz 4-5-1 29 Juan

Dobboletta 22 David

Tati 3 Nicolás

Cisternas 20 Hardy

Cavero

Vargas 31 Nazareno

Romero 26 Cristóbal

Moreno 14 Diego

Plaza 11 Mathías

Pinto 6 Felipe

Orellana 35 Pablo

Brito 30 Diego

Arias Entrenador

0 Dalcio Giovagnoli

Bench

1 Maximiliano Henriquez



4 Gino Alucema



5 B. Camisassa



7 Cristián Pardo



9 Nadir Zeineddin



21 Joahn Saavedra



23 Nicolás Barrios



25 Gabriel Hugo Moya Pérez



36 Yashir Islame Pinto

0 Esquinas 1 2 Remates fuera de objetivo 4 4 Tiros Totales 9 67 Ataques 84 33 Ataques peligrosos 52 50 % de Posesión de Balón 50 1 Disparos Dentro del Área 6 3 Tiros fuera del área 3 0 Fuera de juego 1 1 Objetivos 0 6 Saques de puerta 3 7 Tiros libres 3 3 Faltas 7 1 Salvadas 1 0 Disparos Bloqueados 4 0 Sustituciones 1 9 Saques de banda 6 25 Pases largos 48 1 Placajes 7 215 Pases 207 183 Pases exitosos 170 85 Porcentaje de Pases Exitosos 82 1 Tarjetas amarillas 0 2 Disparos a puerta 1 6 Total de Cruces 15 1 Cruces Precisas 7 3 Intercepciones 2 10 Duelo Ganados 16 5 Intentos de regate 1 1 Regates exitosos 1 1 Pases clave 6 1 Grandes Oportunidades Creadas 0 20 Porcentaje de regates exitosos 100 16 Pases largos exitosos 32 64 Porcentaje de pases largos exitosos 67 1 Entradas Ganadas 7 Últimos enfrentamientos DEP 1 – 2 OHI 24/09/2026

¿Cuándo juega O’Higgins los cuartos de final?

Con el pase asegurado a los cuartos de final, O’Higgins tendrá que enfrentar en la ronda de los 8 mejores a Deportes Concepción, quien clasificó tras vencer por goleada a los Torteros. Los horarios de los duelos entre el Capo de Provincia y el León de Collao serán publicados por la ANFP durante las próximas horas.