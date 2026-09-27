O’Higgins sella su pase a los cuartos de final de la Copa Chile 2026 en condición de visitante, ya que en el Estadio Joaquín Muñoz venció por 1-3 a Deportes Santa Cruz. El global quedó 2-5 a favor del Capo de Provincia, quien a pesar de ser complicado por la escuadra Unionista, logró clasificar a la siguiente fase con dos goles seguidos en el segundo tiempo.

Con este resultado, O’Higgins se mantiene vivo en la Copa Chile 2026, y disputará los cuartos de final de la competencia ante Deportes Concepción, quien batió de manera contundente en el global a Curicó Unido. Por su parte, Deportes Santa Cruz se despide de la copa y tendrá que mantenerse en la pelea por salvar la categoría en la Primera B 2026.

Los goles de Santa Cruz vs O’Higgins

En el Estadio Municipal Joaquín Muñoz, O’Higgins logró abrir el marcador con una gran jugada que se originó en su banda izquierda. En el minuto 18′, Leandro Díaz lanzó un centro desde la línea de fondo, el cual llegpo a los pies del uruguayo Thiago Vecino, quien solo tuvo que empujar el balón en la boca del arco para el primero del Capo de Provincia.

Deportes Santa Cruz quedó dos goles abajo en el global, y en condición de local hizo valer su poderío ofensivo con la igualdad en el segundo tiempo. En el minuto 66′, Diego Arias remató cruzado, Omar Carabali rechazó, pero el rebote quedó dentro del área, el cual aprovechó Yashir Islame, con un tiro de frente a la portería para la el empate en la vuelta.

La escuadra celeste adelantó sus líneas para no sufrir hasta el final pase a los cuartos de final, y consiguió un autogol en el minuto 74′. Tras una polémica falta donde los Unionistas pidieron una falta de Walter Bou sobre Orellana, O’Higgins aprovechó la oportunidad con un pase entre líneas a Ogaz, quien con un centro de la muerte concretó el autogol de Nicolás Guerrero, quien en su afán de rechazar mandó el balón dentro de su propia portería.

El serie se vino completamente abajo en dos minutos a Santa Cruz, ya que tras la reanudación del juego, Cavero le envió un pase muy débil al portero Doboletta, el cual aprovechó la figura del Capo de Provincia, Arnaldo Castillo, quien anticipó al golero para marcar el tercero de O’Higgins en Santa Cruz.

Estadísticas de Santa Cruz vs O’Higgins

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
O'Higgins
27/09/2026 20:00
Primera mitad Municipal Stadium of Santa Cruz – Santa Cruz
Deportes Santa Cruz
  • Thiago Vecino 17′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
29 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Ignacio Schor
28 ‘
Deportes Santa Cruz
Sustitución : Yashir Islame Pinto
17 ‘
O'Higgins
Gol : Thiago Vecino
Goal! Thiago Vecino Berriel scores, making it 1-0.
Shot! Thiago Vecino Berriel takes a left-footed shot and scores.
O'Higgins
4-3-3
Omar Carabalí 31
Omar
Carabalí
Benjamín Rojas 15
Benjamín
Rojas
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Leandro Díaz 20
Leandro
Díaz
Ignacio Schor 25
Ignacio
Schor
Tomás Avilés 17
Tomás
Avilés
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Joaquín Tapia 30
Joaquín
Tapia
Thiago Vecino 32
Thiago
Vecino
Santiago Toloza 7
Santiago
Toloza
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Bench
  • 9
    Arnaldo Castillo
  • 10
    Bryan Rabello
  • 11
    Juan Leiva
  • 23
    Diego Carreño
  • 27
    José Movillo
  • 28
    Walter Bou
  • 29
    Bastián Yáñez
  • 34
    Benjamin Pérez
  • 38
    Juan Ignacio Poblete Miranda
Deportes Santa Cruz
4-5-1
Juan Dobboletta 29
Juan
Dobboletta
David Tati 22
David
Tati
Nicolás Cisternas 3
Nicolás
Cisternas
Hardy Cavero Vargas 20
Hardy
Cavero
Vargas
Nazareno Romero 31
Nazareno
Romero
Cristóbal Moreno 26
Cristóbal
Moreno
Diego Plaza 14
Diego
Plaza
Mathías Pinto 11
Mathías
Pinto
Felipe Orellana 6
Felipe
Orellana
Pablo Brito 35
Pablo
Brito
Diego Arias 30
Diego
Arias
  • Entrenador
  • 0
    Dalcio Giovagnoli
  • Bench
  • 1
    Maximiliano Henriquez
  • 4
    Gino Alucema
  • 5
    B. Camisassa
  • 7
    Cristián Pardo
  • 9
    Nadir Zeineddin
  • 21
    Joahn Saavedra
  • 23
    Nicolás Barrios
  • 25
    Gabriel Hugo Moya Pérez
  • 36
    Yashir Islame Pinto
0
Esquinas
1
2
Remates fuera de objetivo
4
4
Tiros Totales
9
67
Ataques
84
33
Ataques peligrosos
52
50
% de Posesión de Balón
50
1
Disparos Dentro del Área
6
3
Tiros fuera del área
3
0
Fuera de juego
1
1
Objetivos
0
6
Saques de puerta
3
7
Tiros libres
3
3
Faltas
7
1
Salvadas
1
0
Disparos Bloqueados
4
0
Sustituciones
1
9
Saques de banda
6
25
Pases largos
48
1
Placajes
7
215
Pases
207
183
Pases exitosos
170
85
Porcentaje de Pases Exitosos
82
1
Tarjetas amarillas
0
2
Disparos a puerta
1
6
Total de Cruces
15
1
Cruces Precisas
7
3
Intercepciones
2
10
Duelo Ganados
16
5
Intentos de regate
1
1
Regates exitosos
1
1
Pases clave
6
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
20
Porcentaje de regates exitosos
100
16
Pases largos exitosos
32
64
Porcentaje de pases largos exitosos
67
1
Entradas Ganadas
7
Últimos enfrentamientos
DEP 1 – 2 OHI 24/09/2026

¿Cuándo juega O’Higgins los cuartos de final?

Con el pase asegurado a los cuartos de final, O’Higgins tendrá que enfrentar en la ronda de los 8 mejores a Deportes Concepción, quien clasificó tras vencer por goleada a los Torteros. Los horarios de los duelos entre el Capo de Provincia y el León de Collao serán publicados por la ANFP durante las próximas horas.