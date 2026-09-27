O’Higgins sella su pase a los cuartos de final de la Copa Chile 2026 en condición de visitante, ya que en el Estadio Joaquín Muñoz venció por 1-3 a Deportes Santa Cruz. El global quedó 2-5 a favor del Capo de Provincia, quien a pesar de ser complicado por la escuadra Unionista, logró clasificar a la siguiente fase con dos goles seguidos en el segundo tiempo.
Con este resultado, O’Higgins se mantiene vivo en la Copa Chile 2026, y disputará los cuartos de final de la competencia ante Deportes Concepción, quien batió de manera contundente en el global a Curicó Unido. Por su parte, Deportes Santa Cruz se despide de la copa y tendrá que mantenerse en la pelea por salvar la categoría en la Primera B 2026.
Los goles de Santa Cruz vs O’Higgins
En el Estadio Municipal Joaquín Muñoz, O’Higgins logró abrir el marcador con una gran jugada que se originó en su banda izquierda. En el minuto 18′, Leandro Díaz lanzó un centro desde la línea de fondo, el cual llegpo a los pies del uruguayo Thiago Vecino, quien solo tuvo que empujar el balón en la boca del arco para el primero del Capo de Provincia.
Deportes Santa Cruz quedó dos goles abajo en el global, y en condición de local hizo valer su poderío ofensivo con la igualdad en el segundo tiempo. En el minuto 66′, Diego Arias remató cruzado, Omar Carabali rechazó, pero el rebote quedó dentro del área, el cual aprovechó Yashir Islame, con un tiro de frente a la portería para la el empate en la vuelta.
La escuadra celeste adelantó sus líneas para no sufrir hasta el final pase a los cuartos de final, y consiguió un autogol en el minuto 74′. Tras una polémica falta donde los Unionistas pidieron una falta de Walter Bou sobre Orellana, O’Higgins aprovechó la oportunidad con un pase entre líneas a Ogaz, quien con un centro de la muerte concretó el autogol de Nicolás Guerrero, quien en su afán de rechazar mandó el balón dentro de su propia portería.
El serie se vino completamente abajo en dos minutos a Santa Cruz, ya que tras la reanudación del juego, Cavero le envió un pase muy débil al portero Doboletta, el cual aprovechó la figura del Capo de Provincia, Arnaldo Castillo, quien anticipó al golero para marcar el tercero de O’Higgins en Santa Cruz.
Estadísticas de Santa Cruz vs O’Higgins
- Thiago Vecino 17′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Carabalí
Rojas
Robledo
Garrido
Díaz
Schor
Avilés
Ogaz
Tapia
Vecino
Toloza
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Bench
-
9Arnaldo Castillo
-
10Bryan Rabello
-
11Juan Leiva
-
23Diego Carreño
-
27José Movillo
-
28Walter Bou
-
29Bastián Yáñez
-
34Benjamin Pérez
-
38Juan Ignacio Poblete Miranda
Dobboletta
Tati
Cisternas
Cavero
Vargas
Romero
Moreno
Plaza
Pinto
Orellana
Brito
Arias
- Entrenador
-
0Dalcio Giovagnoli
- Bench
-
1Maximiliano Henriquez
-
4Gino Alucema
-
5B. Camisassa
-
7Cristián Pardo
-
9Nadir Zeineddin
-
21Joahn Saavedra
-
23Nicolás Barrios
-
25Gabriel Hugo Moya Pérez
-
36Yashir Islame Pinto
¿Cuándo juega O’Higgins los cuartos de final?
Con el pase asegurado a los cuartos de final, O’Higgins tendrá que enfrentar en la ronda de los 8 mejores a Deportes Concepción, quien clasificó tras vencer por goleada a los Torteros. Los horarios de los duelos entre el Capo de Provincia y el León de Collao serán publicados por la ANFP durante las próximas horas.