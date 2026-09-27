Deportes Concepción selló su paso a los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Los lilas derrotaron por 2-0 a Curicó Unido en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, para cerrar la llave con un contundente global de 6-0.

El elenco penquista, que milita en la Liga de Primera, había dejado todo prácticamente resuelto en la ida disputada en el Estadio Bicentenario La Granja, donde goleó por 4-0 al cuadro tortero de la Primera B.

Los goles de Concepción vs Curicó

El Conce rompió el cero a los 75 minutos, en una jugada que nació por el sector derecho del ataque penquista. Joaquín Montecinos levantó la cabeza y mandó un centro preciso al área, donde apareció Ethan Espinoza para conectar de cabeza y mandar el balón al fondo de las redes.

La receta se repitió en los 87′ y con el mismo socio. Otra vez Montecinos mandó el centro desde la derecha y en esta ocasión fue Ariel Cáceres quien se elevó por sobre la defensa tortera para decretar el 2-0 definitivo.

De esta manera, el volante nacional se despachó con una doble asistencia en la misma noche, y ambas conquistas lilas llegaron por la vía aérea.

¿Contra quién juega Concepción en los cuartos de final de la Copa Chile?

El rival del Conce en la ronda de los ocho mejores saldrá de la llave entre O’Higgins y Deportes Santa Cruz, que este mismo domingo definen su serie desde las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Los Celestes llegan con una ligera ventaja al duelo decisivo, luego de imponerse por 2-1 en el partido de ida, por lo que a los santacruzanos no les sirve otra cosa que ganar en tierras rancagüinas.