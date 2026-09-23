Deportes Concepción se hizo fuerte como visitante y dio el primer golpe ante Curicó Unido en los octavos de final de la Copa Chile 2026. El León de Collao se impuso con comodidad por 4-0 en el Bicentenario La Granja y quedó con un pie en la próxima ronda del certamen nacional.

La revancha, donde los Lilas buscarán mantener la ventaja para acceder a la fase de los ocho mejores de la competencia, tendrá lugar el próximo fin de semana en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Los goles de Curicó vs Concepción

Deportes Concepción comenzó con todo el partido. Apenas iniciado el cotejo, Henry Sanhueza cometió una infracción en el área sobre Ethan Espinoza y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima. El encargado de patear el penal fue Joaquín Larrivey, quien definió a la izquierda del portero Tello, que si bien adivinó el lado, no pudo evitar el gol lila a los 4 minutos.

El León de Collao siguió dominando las acciones y encontró rápidamente el segundo. En el minuto 7, Aldrix Jara sirvió un tiro de esquina desde el sector derecho y encontró la cabeza de Norman Rodríguez, que con una ajustada definición aumentó las cifras en el Bicentenario La Granja.

Por su fuera poco, Curicó Unido se quedó con un hombre menos sobre el final de la primera parte luego que Enzo Ormeño le propinara un planchazo a Aldrix Jara en el borde del área. Quien tomó la pelota tras la infracción fue Misael Dávila, que con un zurdazo perfecto de tiro libre anotó el 3-0 a los 45+3′.

El golpe de gracia llegó en el complemento, cuando Joaquín Montecinos envió un pase interior para Joaquín Larrivey, quien apareció en profundidad y tras sacarse al guardameta marcó el 4-0 definitivo a los 84 minutos.

Estadísticas Curicó vs Concepción

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Concepcion 4 0 Descanso : 3 0 Tiempo Completo Bicentennial Stadium La Granja – Curicó Curicó Unido Norman Rodriguez 7′

M. Dávila 45′

J. Larrivey 83′ J. Larrivey 4′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido 88 ‘ Concepcion Sustitución : Franco Esteban Cáceres Godoy 85 ‘ Curicó Unido Sustitución : Antonio Esteban Ramírez Cuevas 85 ‘ Concepcion Sustitución : D. Carrasco 83 ‘ Concepcion Gol : J. Larrivey 70 ‘ Concepcion Sustitución : Joaquín Montecinos 70 ‘ Concepcion Sustitución : Diego Acosta 68 ‘ Curicó Unido Sustitución : J. Retamales 68 ‘ Curicó Unido Sustitución : Cristian Bustamante 50 ‘ Curicó Unido Tarjeta amarilla : Nicolás Fernández 45 + 3 ‘ Concepcion Gol : M. Dávila 46 ‘ Curicó Unido Sustitución : Williams Sáez 46 ‘ Curicó Unido Sustitución : Alejandro Aquino 46 ‘ Concepcion Sustitución : F. Manzo 45 ‘ Curicó Unido Tarjeta amarilla/roja : Henry Sanhueza 23 ‘ Concepcion Tarjeta amarilla : N. Fuentes 17 ‘ Curicó Unido Tarjeta amarilla : Henry Sanhueza 7 ‘ Concepcion Gol : Norman Rodriguez 4 ‘ Concepcion Penalización : J. Larrivey Goal! Joaquin Larrivey scores, making it 0-4. [ +4 ‘ ] Goal! Misael Davila Carvajal scores, making it 3-0. Goal! Norman Rodriguez scores, making it 0-3. Goal! Norman Rodriguez scores to make it 0-2, assisted by Aldrix Esteban Jara Falcon. Goal! Norman Rodriguez scores, making it 0-2. Goal in the penalty shootout! Joaquin Larrivey scores, making it 0-1. Concepcion Concepcion 4-4-2 25 N.

Araya 4 A.

Cáceres 21 Norman

Rodriguez 37 Fausto

Grillo 29 Dilan

Varas 19 A.

Jara 31 N.

Fuentes 22 M.

Dávila 24 M.

Cavalleri 32 J.

Larrivey 30 E.

Espinoza Entrenador

0 Fernando Díaz Seguel

Bench

3 D. Carrasco



8 F. Manzo



9 C. Escobar



15 Joaquín Montecinos



16 M. Sandoval



23 Cristian Riquelme



27 Diego Acosta



36 Benjamín Sepúlveda



40 Franco Esteban Cáceres Godoy

Curicó Unido Curicó Unido 4-4-2 22 Damián

Tello 21 Enzo

Ormeño 15 Henry

Sanhueza 4 Rodrigo

Colombo 40 Francisco

Oliver 14 Cristopher

Medina 28 Hans

Ignacio

Ibarra

Navarro 7 Nicolás

Fernández 19 Ronald

de

la

Fuente 11 Ian

Aliaga 27 Joaquín

Alfaro Entrenador

0 Damian Munoz Galaz

Bench

1 Thomas Vergara



3 G. Sarria



8 Alejandro Aquino



10 J. Retamales



13 Cristian Bustamante



20 Antonio Esteban Ramírez Cuevas



24 Williams Sáez



37 Ronald Guzmán



43 Felipe Gutiérrez C.

12 Esquinas 4 4 Tiros Totales 0 85 % de Posesión de Balón 15 81 Caja fuerte para pelotas 51 1 Penalizaciones 0 1 Fuera de juego 0 4 Objetivos 0 12 Saques de puerta 11 9 Intentos de gol 3 9 Tiros libres 13 7 Faltas 7 0 Salvadas 3 2 Disparos Bloqueados 1 5 Sustituciones 5 14 Saques de banda 16 2 Asistencias 0 0 Porcentaje de Pases Exitosos 0 0 TarjetasRojas 1 1 Tarjetas amarillas 2 4 Disparos a puerta 0 1 Lesiones 0

¿Cuándo vuelven a jugar Curicó y Concepción?

Deportes Concepción y Curicó Unido volverán a verse las caras este domingo 27 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción en el partido de vuelta de los octavos de final.