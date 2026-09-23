Deportes Concepción se hizo fuerte como visitante y dio el primer golpe ante Curicó Unido en los octavos de final de la Copa Chile 2026. El León de Collao se impuso con comodidad por 4-0 en el Bicentenario La Granja y quedó con un pie en la próxima ronda del certamen nacional.
La revancha, donde los Lilas buscarán mantener la ventaja para acceder a la fase de los ocho mejores de la competencia, tendrá lugar el próximo fin de semana en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
Los goles de Curicó vs Concepción
Deportes Concepción comenzó con todo el partido. Apenas iniciado el cotejo, Henry Sanhueza cometió una infracción en el área sobre Ethan Espinoza y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima. El encargado de patear el penal fue Joaquín Larrivey, quien definió a la izquierda del portero Tello, que si bien adivinó el lado, no pudo evitar el gol lila a los 4 minutos.
El León de Collao siguió dominando las acciones y encontró rápidamente el segundo. En el minuto 7, Aldrix Jara sirvió un tiro de esquina desde el sector derecho y encontró la cabeza de Norman Rodríguez, que con una ajustada definición aumentó las cifras en el Bicentenario La Granja.
Por su fuera poco, Curicó Unido se quedó con un hombre menos sobre el final de la primera parte luego que Enzo Ormeño le propinara un planchazo a Aldrix Jara en el borde del área. Quien tomó la pelota tras la infracción fue Misael Dávila, que con un zurdazo perfecto de tiro libre anotó el 3-0 a los 45+3′.
El golpe de gracia llegó en el complemento, cuando Joaquín Montecinos envió un pase interior para Joaquín Larrivey, quien apareció en profundidad y tras sacarse al guardameta marcó el 4-0 definitivo a los 84 minutos.
Estadísticas Curicó vs Concepción
- Norman Rodriguez 7′
- M. Dávila 45′
- J. Larrivey 83′
- J. Larrivey 4′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
Araya
Cáceres
Rodriguez
Grillo
Varas
Jara
Fuentes
Dávila
Cavalleri
Larrivey
Espinoza
- Entrenador
-
0Fernando Díaz Seguel
- Bench
-
3D. Carrasco
-
8F. Manzo
-
9C. Escobar
-
15Joaquín Montecinos
-
16M. Sandoval
-
23Cristian Riquelme
-
27Diego Acosta
-
36Benjamín Sepúlveda
-
40Franco Esteban Cáceres Godoy
Tello
Ormeño
Sanhueza
Colombo
Oliver
Medina
Ignacio
Ibarra
Navarro
Fernández
de
la
Fuente
Aliaga
Alfaro
- Entrenador
-
0Damian Munoz Galaz
- Bench
-
1Thomas Vergara
-
3G. Sarria
-
8Alejandro Aquino
-
10J. Retamales
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13Cristian Bustamante
-
20Antonio Esteban Ramírez Cuevas
-
24Williams Sáez
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37Ronald Guzmán
-
43Felipe Gutiérrez C.
¿Cuándo vuelven a jugar Curicó y Concepción?
Deportes Concepción y Curicó Unido volverán a verse las caras este domingo 27 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción en el partido de vuelta de los octavos de final.