Deportes Concepción se hizo fuerte como visitante y dio el primer golpe ante Curicó Unido en los octavos de final de la Copa Chile 2026. El León de Collao se impuso con comodidad por 4-0 en el Bicentenario La Granja y quedó con un pie en la próxima ronda del certamen nacional.

La revancha, donde los Lilas buscarán mantener la ventaja para acceder a la fase de los ocho mejores de la competencia, tendrá lugar el próximo fin de semana en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Los goles de Curicó vs Concepción

Deportes Concepción comenzó con todo el partido. Apenas iniciado el cotejo, Henry Sanhueza cometió una infracción en el área sobre Ethan Espinoza y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima. El encargado de patear el penal fue Joaquín Larrivey, quien definió a la izquierda del portero Tello, que si bien adivinó el lado, no pudo evitar el gol lila a los 4 minutos.

El León de Collao siguió dominando las acciones y encontró rápidamente el segundo. En el minuto 7, Aldrix Jara sirvió un tiro de esquina desde el sector derecho y encontró la cabeza de Norman Rodríguez, que con una ajustada definición aumentó las cifras en el Bicentenario La Granja.

Por su fuera poco, Curicó Unido se quedó con un hombre menos sobre el final de la primera parte luego que Enzo Ormeño le propinara un planchazo a Aldrix Jara en el borde del área. Quien tomó la pelota tras la infracción fue Misael Dávila, que con un zurdazo perfecto de tiro libre anotó el 3-0 a los 45+3′.

El golpe de gracia llegó en el complemento, cuando Joaquín Montecinos envió un pase interior para Joaquín Larrivey, quien apareció en profundidad y tras sacarse al guardameta marcó el 4-0 definitivo a los 84 minutos.

Estadísticas Curicó vs Concepción

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Concepcion
23/09/2026 18:00
4
0
Descanso : 3 0
Tiempo Completo Bicentennial Stadium La Granja – Curicó
Curicó Unido
  • Norman Rodriguez 7′
  • M. Dávila 45′
  • J. Larrivey 83′
  • J. Larrivey 4′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
88 ‘
Concepcion
Sustitución : Franco Esteban Cáceres Godoy
85 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Antonio Esteban Ramírez Cuevas
85 ‘
Concepcion
Sustitución : D. Carrasco
83 ‘
Concepcion
Gol : J. Larrivey
70 ‘
Concepcion
Sustitución : Joaquín Montecinos
70 ‘
Concepcion
Sustitución : Diego Acosta
68 ‘
Curicó Unido
Sustitución : J. Retamales
68 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Cristian Bustamante
50 ‘
Curicó Unido
Tarjeta amarilla : Nicolás Fernández
45 + 3 ‘
Concepcion
Gol : M. Dávila
46 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Williams Sáez
46 ‘
Curicó Unido
Sustitución : Alejandro Aquino
46 ‘
Concepcion
Sustitución : F. Manzo
45 ‘
Curicó Unido
Tarjeta amarilla/roja : Henry Sanhueza
23 ‘
Concepcion
Tarjeta amarilla : N. Fuentes
17 ‘
Curicó Unido
Tarjeta amarilla : Henry Sanhueza
7 ‘
Concepcion
Gol : Norman Rodriguez
4 ‘
Concepcion
Penalización : J. Larrivey
Goal! Joaquin Larrivey scores, making it 0-4.
[ +4 ‘ ] Goal! Misael Davila Carvajal scores, making it 3-0.
Goal! Norman Rodriguez scores, making it 0-3.
Goal! Norman Rodriguez scores to make it 0-2, assisted by Aldrix Esteban Jara Falcon.
Goal! Norman Rodriguez scores, making it 0-2.
Goal in the penalty shootout! Joaquin Larrivey scores, making it 0-1.
Concepcion
4-4-2
N. Araya 25
N.
Araya
A. Cáceres 4
A.
Cáceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
Fausto Grillo 37
Fausto
Grillo
Dilan Varas 29
Dilan
Varas
A. Jara 19
A.
Jara
N. Fuentes 31
N.
Fuentes
M. Dávila 22
M.
Dávila
M. Cavalleri 24
M.
Cavalleri
J. Larrivey 32
J.
Larrivey
E. Espinoza 30
E.
Espinoza
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Díaz Seguel
  • Bench
  • 3
    D. Carrasco
  • 8
    F. Manzo
  • 9
    C. Escobar
  • 15
    Joaquín Montecinos
  • 16
    M. Sandoval
  • 23
    Cristian Riquelme
  • 27
    Diego Acosta
  • 36
    Benjamín Sepúlveda
  • 40
    Franco Esteban Cáceres Godoy
Curicó Unido
4-4-2
Damián Tello 22
Damián
Tello
Enzo Ormeño 21
Enzo
Ormeño
Henry Sanhueza 15
Henry
Sanhueza
Rodrigo Colombo 4
Rodrigo
Colombo
Francisco Oliver 40
Francisco
Oliver
Cristopher Medina 14
Cristopher
Medina
Hans Ignacio Ibarra Navarro 28
Hans
Ignacio
Ibarra
Navarro
Nicolás Fernández 7
Nicolás
Fernández
Ronald de la Fuente 19
Ronald
de
la
Fuente
Ian Aliaga 11
Ian
Aliaga
Joaquín Alfaro 27
Joaquín
Alfaro
  • Entrenador
  • 0
    Damian Munoz Galaz
  • Bench
  • 1
    Thomas Vergara
  • 3
    G. Sarria
  • 8
    Alejandro Aquino
  • 10
    J. Retamales
  • 13
    Cristian Bustamante
  • 20
    Antonio Esteban Ramírez Cuevas
  • 24
    Williams Sáez
  • 37
    Ronald Guzmán
  • 43
    Felipe Gutiérrez C.
12
Esquinas
4
4
Tiros Totales
0
85
% de Posesión de Balón
15
81
Caja fuerte para pelotas
51
1
Penalizaciones
0
1
Fuera de juego
0
4
Objetivos
0
12
Saques de puerta
11
9
Intentos de gol
3
9
Tiros libres
13
7
Faltas
7
0
Salvadas
3
2
Disparos Bloqueados
1
5
Sustituciones
5
14
Saques de banda
16
2
Asistencias
0
0
Porcentaje de Pases Exitosos
0
0
TarjetasRojas
1
1
Tarjetas amarillas
2
4
Disparos a puerta
0
1
Lesiones
0

¿Cuándo vuelven a jugar Curicó y Concepción?

Deportes Concepción y Curicó Unido volverán a verse las caras este domingo 27 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción en el partido de vuelta de los octavos de final.