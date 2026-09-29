Deportes Concepción y O’Higgins se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, en una serie que comenzará en el Estadio Ester Roa Rebolledo y se definirá pocos días más tarde en Rancagua.

Los lilas llegan después de una contundente llave ante Curicó Unido, mientras que el Capo de Provincia dejó en el camino a Deportes Santa Cruz. El primer golpe de la serie se disputará en Concepción y la revancha quedó programada para el domingo 4 de octubre en El Teniente.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Concepción vs O’Higgins?

El partido entre Deportes Concepción y O’Higgins tendrá transmisión a través de TNT Sports Premium, mientras que por streaming se podrá seguir mediante TNT Sports en HBO Max.

La fase de cuartos de final de la Copa Chile tendrá cobertura de ambas plataformas.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

HBO Max Minuto a minuto: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs O’Higgins?

Fecha: Miércoles 30 de septiembre de 2026

Miércoles 30 de septiembre de 2026 Hora: 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

Ester Roa Rebolledo, Concepción Instancia: Cuartos de final, ida

La programación oficial de la ANFP fijó el compromiso para las 20:00 horas, mientras que la revancha se disputará el domingo 4 de octubre a las 15:30 en el Estadio Codelco El Teniente.

El encuentro será dirigido por Cristian Garay, acompañado por José Retamal y Eric Pizarro como asistentes. Nicolás Gamboa será el cuarto árbitro.

¿Cómo llegan Deportes Concepción y O’Higgins a los cuartos de final?

Deportes Concepción llega encendido a esta serie. El equipo de Fernando Díaz no dejó dudas frente a Curicó Unido y consiguió la clasificación con un global de 6-0.

El León de Collao dio el primer golpe en La Granja con una goleada por 4-0 y luego confirmó su clasificación en casa con otro triunfo, esta vez por 2-0.

El buen momento no se limita a la Copa Chile. En sus últimos cinco compromisos registra tres victorias, un empate y una derrota, con resultados importantes como el 1-1 ante Colo Colo en el Monumental y el triunfo sobre Ñublense en Chillán.

O’Higgins, en tanto, también resolvió con autoridad su cruce de octavos.

Los rancagüinos vencieron 2-1 a Deportes Santa Cruz en El Teniente y posteriormente ganaron 3-1 como visitantesen el Joaquín Muñoz García, cerrando la clasificación con un global de 5-2.

El equipo de Lucas Bovaglio suma tres triunfos en sus últimas cinco presentaciones, aunque en ese período también sufrió derrotas ante Audax Italiano y Universidad Católica.

Partidos recientes de Deportes Concepción y O’Higgins

Los últimos compromisos de ambos equipos antes de abrir la llave de cuartos de final fueron:

Deportes Concepción

Deportes Concepción 2-0 Curicó Unido — Copa Chile.

— Copa Chile. Curicó Unido 0-4 Deportes Concepción — Copa Chile.

— Copa Chile. Colo Colo 1-1 Deportes Concepción — Liga de Primera.

O’Higgins

Deportes Santa Cruz 1-3 O’Higgins — Copa Chile.

— Copa Chile. O’Higgins 2-1 Deportes Santa Cruz — Copa Chile.

— Copa Chile. Audax Italiano 1-0 O’Higgins — Liga de Primera.

Los dos llegan, por lo tanto, después de ganar tanto la ida como la vuelta de sus respectivas series de octavos.

Últimos enfrentamientos entre Deportes Concepción y O’Higgins

Deportes Concepción y O’Higgins ya se enfrentaron dos veces durante la temporada 2026, ambas por la Liga de Primera.

El antecedente más reciente favorece a los lilas. El 26 de julio, Deportes Concepción derrotó 2-0 a O’Higgins en el Ester Roa, mismo escenario donde comenzará esta llave de Copa Chile.

El primer enfrentamiento del año se disputó el 2 de febrero y terminó con triunfo de O’Higgins por 2-1, en un encuentro jugado con localía del cuadro rancagüino.

Así, el cara a cara de la temporada está completamente equilibrado: una victoria para cada equipo.

Formaciones de Deportes Concepción vs O’Higgins

Formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Diego Carrasco, Dilan Varas; Mario Sandoval, Jorge Henríquez, Misael Dávila; Franco Cáceres, Carlos Escobar y Fernando Romero. DT: Fernando Díaz.

Formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Benjamín Rojas, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Días; Ignacio Schor, Tomás Avilés, Felipe Ogaz; Joaquín Tapia, Thiago Vecino y Santiago Toloza. DT: Lucas Bovaglio.

Minuto a minuto de Deportes Concepción vs O’Higgins

Sigue desde las 20:00 horas todos los detalles, goles e incidencias de Deportes Concepción vs O’Higgins por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 en Al Aire Libre.