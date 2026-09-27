Deportes Concepción recibe a Curicó Unido por los octavos de final de vuelta de la Copa Chile 2026 este domingo 27 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El partido se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

En la ida, el León de Collao se impuso con un cómodo 4-0, por lo que tiene la primera opción de inscribirse en los cuartos de final del certamen nacional.

¿Quién transmite Concepción vs Curicó por los octavos de la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Deportes Concepción y Curicó Unido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Curicó por los octavos de la Copa Chile 2026?

Deportes Concepción vs Curicó Unido juegan este domingo 27 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile.

Fecha: Domingo 27 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

¿Quién es el árbitro de Concepción vs Curicó?

Claudio Díaz es el árbitro del duelo entre Deportes Concepción y Curicó Unido.

Árbitro: Claudio Díaz

1er asistente: John Calderón

2do asistente: Cristian Cerda

4to árbitro: Manuel Vergara

¿Cómo llegan Concepción y Curicó?

Deportes Concepción llega con la ventaja considerable obtenida en la ida. El León de Collao se impuso por 4-0 en condición de visita, por lo que tiene una opción inmejorable para inscribirse en los cuartos de final de la Copa Chile.

Por su parte, Curicó Unido tiene la difícil labor de revertir la goleada sufrida en casa, pero buscará dar el batacazo en el Ester Roa Rebolledo para seguir con vida en el certamen nacional.

Formaciones de Concepción vs Curicó

Formación de Curicó: Nicolás Araya; Diego Carrasco, Norman Rodríguez, Ariel Cáceres, Cristián Riquelme; Fernando Martínez, Mario Sandoval, Dilan Varas; Jorge Henríquez; Ethan Espinoza y Joaquín Larrivey. DT: Fernando Díaz.

Formación de Curicó: Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Gabriel Sarria, Ronald Guzmán; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza, Felipe Gutiérrez; Nicolás Fernández, Cristián Bustamante y Francis Pérez. DT: Damián Muñoz.

Concepción vs Curicó minuto a minuto