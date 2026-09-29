Datos Clave El reconocimiento: Conmebol destacó a los únicos cuatro equipos sudamericanos que han ganado la Copa Libertadores tanto en la rama masculina como en la femenina. El selecto grupo: Colo Colo comparte este histórico podio continental exclusivamente con tres potencias brasileñas: Corinthians, Santos y Palmeiras. La gran diferencia: A diferencia de los poderosos elencos paulistas que ya sufrieron dolorosos descensos, el Cacique es el único club de este cuarteto que jamás ha perdido la categoría.

La cuenta regresiva para una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina ya está en marcha. A menos de tres semanas para que el balón comience a rodar en Ecuador, la expectación crece en torno a la participación de Colo Colo y Universidad de Chile, los flamantes representantes del balompié nacional que ya conocen a sus rivales.

En medio de esa efervescencia continental, la Conmebol aprovechó sus plataformas digitales para calentar los motores del torneo y, de paso, rendirse ante la historia del cuadro albo. El ente rector de Sudamérica destacó una impresionante estadística que sienta al equipo de Macul en la misma mesa de los clubes más influyentes del continente.

¿Cuál es el histórico récord de Colo Colo en Copa Libertadores?

A través de sus redes oficiales, la Confederación Sudamericana de Fútbol resaltó a un selectísimo grupo de instituciones que han logrado conquistar la gloria máxima de América tanto con sus planteles masculinos como femeninos. En todo el sur del mundo, solo cuatro equipos ostentan esta doble corona.

Colo Colo, campeón de la edición masculina en 1991 y de la femenina en 2012, es el único cuadro de habla hispana en esta privilegiada lista. El “Popular” comparte el exclusivo hito nada menos que con tres potencias indiscutidas del fútbol brasileño: Corinthians, Santos y Palmeiras.

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El detalle que pone a los albos por encima de los gigantes de Brasil

Si bien integrar este cuarteto de monarcas absolutos ya es un motivo de orgullo en el Estadio Monumental, existe un factor adicional que vuelve a la escuadra chilena un caso totalmente único en el continente y que le permite mirar desde arriba a sus pares paulistas.

De los cuatro clubes que han levantado ambas versiones de la Copa Libertadores, Colo Colo es el único que se ha mantenido en la Primera División durante toda su existencia. Sus tres prestigiosos acompañantes en este récord (el “Timao”, el “Peixe” y el “Verdao”) ya han sufrido el amargo golpe del descenso a la segunda categoría del balompié brasileño.

¿Qué grupo integra Colo Colo en la Libertadores Femenina 2026?

Con este tremendo envión anímico y estadístico, las albas llegarán a Ecuador para disputar el certamen que arrancará el próximo 15 de octubre. Curiosamente, el destino quiso que el Cacique forme parte del Grupo A, donde justamente deberá medirse ante Corinthians de Brasil, además del Caracas FC de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

Por su parte, Universidad de Chile representará al país en el Grupo D. En dicha zona, las estudiantiles buscarán la clasificación a la siguiente ronda frente a Deportivo Cali de Colombia, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.