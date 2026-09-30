Pelea por un lienzo y triunfo agónico: La previa en el Chinquihue se vio empañada cuando un hincha ingresó al campo con una tela y fue perseguido por barristas locales, generando un tenso enfrentamiento que logró ser controlado por seguridad. Ya en el fútbol, Lautaro Pastrán (quien reconoció irse “frustrado al descanso”) se vistió de héroe en los minutos finales para sellar el 1-0 definitivo ante los “Delfines”.

El futuro de Vidal y Álvaro Madrid: Mientras Marcelo Barticciotto exigió a Blanco y Negro apurar la renovación de Arturo Vidal (“los demás tendrán que entender que no son él”), Álvaro Madrid fue claro tras el triunfo en el sur: “Me quiero quedar, lo he dicho muchas veces”. El volante pertenece a Everton y Colo Colo debe pagar USD $500 mil si quiere retenerlo.