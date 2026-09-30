Noticias de Colo Colo hoy 30 de septiembre: Incidentes en Puerto Montt, triunfo agónico y el Monumental en duda
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Carla Bernucci
El "Cacique" dio el primer golpe en los cuartos de final de la Copa Chile tras vencer agónicamente a Puerto Montt en un duelo que comenzó con máxima tensión: un hincha ingresó a la cancha con un lienzo, desatando una persecución y pelea previo al pitazo inicial. Tras la victoria, Pastrán y Madrid sacaron la voz para celebrar y definir su futuro, mientras Aníbal Mosa encendió las alarmas y dejó en duda la localía en el Estadio Monumental.
La expedición de Colo Colo al sur del país no fue apta para cardíacos. El choque de ida por los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt tuvo de todo: desde una absurda y tensa persecución de hinchas en pleno campo de juego antes del pitazo inicial, hasta un desenlace agónico que le permitió al equipo de Fernando Ortiz traerse una mínima pero vital ventaja rumbo a Santiago. En un partido de dientes apretados sobre el siempre complejo pasto sintético del Chinquihue, el “Cacique” debió apelar a la paciencia para romper el cerrojo defensivo y dar el primer paso hacia las semifinales.
Sin embargo, la alegría por el triunfo fue rápidamente matizada por la incertidumbre dirigencial. Lo que debía ser un tranquilo retorno a casa para preparar la revancha de la próxima semana, se transformó en un intenso dolor de cabeza para Blanco y Negro. El mal estado del terreno de juego en el Estadio Monumental obligó a la cúpula alba a dejar en vilo su propia localía, abriendo la puerta a un inesperado traslado que mantiene en ascuas a miles de hinchas. Todo esto, mientras históricos del club levantan la voz para presionar por la inminente renovación de Arturo Vidal y otras figuras comienzan a exigir claridad sobre su futuro en la institución para 2027.
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Sigue en Alairelibre.cl la resolución final de la comisión técnica sobre el estado del césped del Estadio Monumental, el posible cambio de recinto para la revancha y la cobertura completa de todas las renovaciones que prepara Blanco y Negro.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).