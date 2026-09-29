Colo Colo consiguió un agónico triunfo para acercarse a las semifinales de la Copa Chile 2026. Los albos derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Puerto Montt gracias al solitario gol de Lautaro Pastrán y quedaron con la primera opción de avanzar a la siguiente ronda del certamen nacional.

La revancha está programada para el próximo martes 6 de octubre, donde el Cacique buscará abrochar la clasificación. Sin embargo, el Velero querrá dar el batacazo y revertir la llave en Santiago.

El gol del triunfo de Colo Colo vs Puerto Montt

Colo Colo fue amplio dominador del encuentro y tuvo las chances más claras de abrir el marcador. Sin embargo, la gran actuación del portero Gonzalo Collao y la falta de eficacia en el último tramo de la jugada le impidió al equipo de Fernando Ortiz abrir el marcador.

La más clara llegó en el complemento, cuando en el minuto 66 Gedeón Díaz envió un balón al área desde el sector derecho, el cual alcanzó a peinar Javier Correa para encontrar a Francisco Marchant, quien solo la tuvo que empujar para poner el 1-0. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición de adelanto.

De ahí en adelante el Popular intentó, pero se encontró una y otra vez con la férrea defensa local. Cuando todo parecía que terminaría en empate, Maximiliano Romero capturó un balón en el área y envió un centro que encontró a Lautaro Pastrán, que con un potente cabezazo logró convertir el gol del triunfo para el Cacique a los 90+4′.

Estadísticas de Puerto Montt vs Colo Colo

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Colo-Colo
29/09/2026 18:00
1
0
Descanso : 0 0
Tiempo Completo Chinquihue Bicentennial Stadium – Puerto Montt
Puerto Montt
  • Lautaro Pastrán 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
90 + 4 ‘
Colo-Colo
Gol : Lautaro Pastrán
80 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Sebastian Vega
78 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Kevin Egaña
67 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Maximiliano Romero
67 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Marcos Bolados
59 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Alexis Sabella
59 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Jason Flores
59 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Gabriel Ignacio Castillo Castillo
49 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Cristian Díaz Muñoz
46 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Byron Nieto
46 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Gedeón Díaz
41 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Javier Correa
15 ‘
Puerto Montt
Tarjeta amarilla : Reiner Castro
[ +4 ‘ ] Shot – Lautaro Tello Head Shot Goal
Goal! The score is now 0-1.
Colo-Colo
3-1-4-2
Eduardo Villanueva 12
Eduardo
Villanueva
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Alonso Olguín 3
Alonso
Olguín
Tomás Alarcón 6
Tomás
Alarcón
Francisco Marchant 7
Francisco
Marchant
Cristian Díaz Muñoz 42
Cristian
Díaz
Muñoz
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Érick Wiemberg Higuera 21
Érick
Wiemberg
Higuera
Lautaro Pastrán 10
Lautaro
Pastrán
Javier Correa 9
Javier
Correa
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 11
    Marcos Bolados
  • 13
    Matías Fernández
  • 16
    Sebastian Vega
  • 19
    Maximiliano Romero
  • 25
    Gabriel Maureira
  • 31
    Bruno Torres
  • 35
    Jerall Astudillo
  • 37
    Matías Orellana
  • 54
    Gedeón Díaz
Puerto Montt
4-2-3-1
G. Collao 29
G.
Collao
Kevin Wladimir González Maldonado 34
Kevin
Wladimir
González
Maldonado
Ariel Morales 2
Ariel
Morales
Nicolás Mancilla 26
Nicolás
Mancilla
Francisco Calisto 5
Francisco
Calisto
Danilo Díaz 6
Danilo
Díaz
Juan Jose Jaime 22
Juan
Jose
Jaime
Yedar Matías Naguil Barria 38
Yedar
Matías
Naguil
Barria
Fabian Espinoza 21
Fabian
Espinoza
Reiner Castro 11
Reiner
Castro
Luciano Vazquez 9
Luciano
Vazquez
  • Entrenador
  • 0
    Emilio José Mancilla Soldán
  • Bench
  • 14
    José Cárdenas
  • 15
    Kevin Egaña
  • 16
    Jason Flores
  • 17
    Byron Nieto
  • 18
    Alexis Sabella
  • 23
    Gabriel Ignacio Castillo Castillo
  • 28
    Sebastián Pérez
  • 31
    Cristóbal Nanning
  • 36
    Emilio Iker Ascui Gana
10
Esquinas
4
6
Remates fuera de objetivo
5
18
Tiros Totales
7
164
Ataques
105
119
Ataques peligrosos
47
69
% de Posesión de Balón
31
111
Caja fuerte para pelotas
110
11
Disparos Dentro del Área
3
7
Tiros fuera del área
4
3
Fuera de juego
1
1
Objetivos
0
5
Saques de puerta
12
10
Intentos de gol
5
4
Tiros libres
14
14
Faltas
4
1
Salvadas
6
5
Disparos Bloqueados
1
4
Sustituciones
5
27
Saques de banda
26
61
Pases largos
65
12
Placajes
19
1
Asistencias
0
617
Pases
282
516
Pases exitosos
181
84
Porcentaje de Pases Exitosos
64
2
Tarjetas amarillas
1
7
Disparos a puerta
1
1
Lesiones
1
32
Total de Cruces
9
8
Cruces Precisas
2
11
Intercepciones
10
29
Duelo Ganados
40
13
Intentos de regate
13
5
Regates exitosos
6
17
Pases clave
3
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
1
Grandes Oportunidades Perdidas
0
38
Porcentaje de regates exitosos
46
33
Pases largos exitosos
23
54
Porcentaje de pases largos exitosos
35
11
Entradas Ganadas
15

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Colo Colo?

Deportes Puerto Montt volverá a saltar a la cancha este sábado 3 de octubre desde las 15:00 horas cuando visite a Deportes Copiapó por la Primera B 2026. Este partido será clave para el Velero, considerando que tiene los mismos puntos que el León de Atacama y ambos se encuentran a solo dos unidades de la liguilla.

Por su parte, Colo Colo tendrá libre este fin de semana debido al receso del Campeonato Nacional por la fecha FIFA. Así, su próximo encuentro será el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental ante Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.