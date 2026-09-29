Colo Colo consiguió un agónico triunfo para acercarse a las semifinales de la Copa Chile 2026. Los albos derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Puerto Montt gracias al solitario gol de Lautaro Pastrán y quedaron con la primera opción de avanzar a la siguiente ronda del certamen nacional.
La revancha está programada para el próximo martes 6 de octubre, donde el Cacique buscará abrochar la clasificación. Sin embargo, el Velero querrá dar el batacazo y revertir la llave en Santiago.
El gol del triunfo de Colo Colo vs Puerto Montt
Colo Colo fue amplio dominador del encuentro y tuvo las chances más claras de abrir el marcador. Sin embargo, la gran actuación del portero Gonzalo Collao y la falta de eficacia en el último tramo de la jugada le impidió al equipo de Fernando Ortiz abrir el marcador.
La más clara llegó en el complemento, cuando en el minuto 66 Gedeón Díaz envió un balón al área desde el sector derecho, el cual alcanzó a peinar Javier Correa para encontrar a Francisco Marchant, quien solo la tuvo que empujar para poner el 1-0. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición de adelanto.
De ahí en adelante el Popular intentó, pero se encontró una y otra vez con la férrea defensa local. Cuando todo parecía que terminaría en empate, Maximiliano Romero capturó un balón en el área y envió un centro que encontró a Lautaro Pastrán, que con un potente cabezazo logró convertir el gol del triunfo para el Cacique a los 90+4′.
Estadísticas de Puerto Montt vs Colo Colo
- Lautaro Pastrán 90′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
Villanueva
Rojas
Vidal
Olguín
Alarcón
Marchant
Díaz
Muñoz
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Wiemberg
Higuera
Pastrán
Correa
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Bench
-
11Marcos Bolados
-
13Matías Fernández
-
16Sebastian Vega
-
19Maximiliano Romero
-
25Gabriel Maureira
-
31Bruno Torres
-
35Jerall Astudillo
-
37Matías Orellana
-
54Gedeón Díaz
Collao
Wladimir
González
Maldonado
Morales
Mancilla
Calisto
Díaz
Jose
Jaime
Matías
Naguil
Barria
Espinoza
Castro
Vazquez
- Entrenador
-
0Emilio José Mancilla Soldán
- Bench
-
14José Cárdenas
-
15Kevin Egaña
-
16Jason Flores
-
17Byron Nieto
-
18Alexis Sabella
-
23Gabriel Ignacio Castillo Castillo
-
28Sebastián Pérez
-
31Cristóbal Nanning
-
36Emilio Iker Ascui Gana
¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Colo Colo?
Deportes Puerto Montt volverá a saltar a la cancha este sábado 3 de octubre desde las 15:00 horas cuando visite a Deportes Copiapó por la Primera B 2026. Este partido será clave para el Velero, considerando que tiene los mismos puntos que el León de Atacama y ambos se encuentran a solo dos unidades de la liguilla.
Por su parte, Colo Colo tendrá libre este fin de semana debido al receso del Campeonato Nacional por la fecha FIFA. Así, su próximo encuentro será el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental ante Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.