Datos Clave El triunfo: Colo Colo se impuso por 1-0 a Deportes Puerto Montt en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. El gol: Lautaro Pastrán anotó la única conquista del compromiso a los 90+4 con un potente cabezazo. La revancha: El partido de vuelta está programado para el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas.

Colo Colo consiguió un agónico triunfo para acercarse a las semifinales de la Copa Chile 2026. Los albos derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Puerto Montt gracias al solitario gol de Lautaro Pastrán y quedaron con la primera opción de avanzar a la siguiente ronda del certamen nacional.

La revancha está programada para el próximo martes 6 de octubre, donde el Cacique buscará abrochar la clasificación. Sin embargo, el Velero querrá dar el batacazo y revertir la llave en Santiago.

El gol del triunfo de Colo Colo vs Puerto Montt

Colo Colo fue amplio dominador del encuentro y tuvo las chances más claras de abrir el marcador. Sin embargo, la gran actuación del portero Gonzalo Collao y la falta de eficacia en el último tramo de la jugada le impidió al equipo de Fernando Ortiz abrir el marcador.

La más clara llegó en el complemento, cuando en el minuto 66 Gedeón Díaz envió un balón al área desde el sector derecho, el cual alcanzó a peinar Javier Correa para encontrar a Francisco Marchant, quien solo la tuvo que empujar para poner el 1-0. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición de adelanto.

De ahí en adelante el Popular intentó, pero se encontró una y otra vez con la férrea defensa local. Cuando todo parecía que terminaría en empate, Maximiliano Romero capturó un balón en el área y envió un centro que encontró a Lautaro Pastrán, que con un potente cabezazo logró convertir el gol del triunfo para el Cacique a los 90+4′.

Estadísticas de Puerto Montt vs Colo Colo

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Colo-Colo 1 0 Descanso : 0 0 Tiempo Completo Chinquihue Bicentennial Stadium – Puerto Montt Puerto Montt Lautaro Pastrán 90′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido 90 + 4 ‘ Colo-Colo Gol : Lautaro Pastrán 80 ‘ Colo-Colo Sustitución : Sebastian Vega 78 ‘ Puerto Montt Sustitución : Kevin Egaña 67 ‘ Colo-Colo Sustitución : Maximiliano Romero 67 ‘ Colo-Colo Sustitución : Marcos Bolados 59 ‘ Puerto Montt Sustitución : Alexis Sabella 59 ‘ Puerto Montt Sustitución : Jason Flores 59 ‘ Puerto Montt Sustitución : Gabriel Ignacio Castillo Castillo 49 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla : Cristian Díaz Muñoz 46 ‘ Puerto Montt Sustitución : Byron Nieto 46 ‘ Colo-Colo Sustitución : Gedeón Díaz 41 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla : Javier Correa 15 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla : Reiner Castro [ +4 ‘ ] Shot – Lautaro Tello Head Shot Goal Goal! The score is now 0-1. Colo-Colo Colo-Colo 3-1-4-2 12 Eduardo

Villanueva 28 Jeyson

Rojas 23 Arturo

Vidal 3 Alonso

Olguín 6 Tomás

Alarcón 7 Francisco

Marchant 42 Cristian

Díaz

Muñoz 8 Álvaro

Alfredo

Alejandro

Madrid

Gaete 21 Érick

Wiemberg

Higuera 10 Lautaro

Pastrán 9 Javier

Correa Entrenador

0 Fernando Ortiz

Bench

11 Marcos Bolados



13 Matías Fernández



16 Sebastian Vega



19 Maximiliano Romero



25 Gabriel Maureira



31 Bruno Torres



35 Jerall Astudillo



37 Matías Orellana



54 Gedeón Díaz

Puerto Montt Puerto Montt 4-2-3-1 29 G.

Collao 34 Kevin

Wladimir

González

Maldonado 2 Ariel

Morales 26 Nicolás

Mancilla 5 Francisco

Calisto 6 Danilo

Díaz 22 Juan

Jose

Jaime 38 Yedar

Matías

Naguil

Barria 21 Fabian

Espinoza 11 Reiner

Castro 9 Luciano

Vazquez Entrenador

0 Emilio José Mancilla Soldán

Bench

14 José Cárdenas



15 Kevin Egaña



16 Jason Flores



17 Byron Nieto



18 Alexis Sabella



23 Gabriel Ignacio Castillo Castillo



28 Sebastián Pérez



31 Cristóbal Nanning



36 Emilio Iker Ascui Gana

10 Esquinas 4 6 Remates fuera de objetivo 5 18 Tiros Totales 7 164 Ataques 105 119 Ataques peligrosos 47 69 % de Posesión de Balón 31 111 Caja fuerte para pelotas 110 11 Disparos Dentro del Área 3 7 Tiros fuera del área 4 3 Fuera de juego 1 1 Objetivos 0 5 Saques de puerta 12 10 Intentos de gol 5 4 Tiros libres 14 14 Faltas 4 1 Salvadas 6 5 Disparos Bloqueados 1 4 Sustituciones 5 27 Saques de banda 26 61 Pases largos 65 12 Placajes 19 1 Asistencias 0 617 Pases 282 516 Pases exitosos 181 84 Porcentaje de Pases Exitosos 64 2 Tarjetas amarillas 1 7 Disparos a puerta 1 1 Lesiones 1 32 Total de Cruces 9 8 Cruces Precisas 2 11 Intercepciones 10 29 Duelo Ganados 40 13 Intentos de regate 13 5 Regates exitosos 6 17 Pases clave 3 1 Grandes Oportunidades Creadas 0 1 Grandes Oportunidades Perdidas 0 38 Porcentaje de regates exitosos 46 33 Pases largos exitosos 23 54 Porcentaje de pases largos exitosos 35 11 Entradas Ganadas 15

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Colo Colo?

Deportes Puerto Montt volverá a saltar a la cancha este sábado 3 de octubre desde las 15:00 horas cuando visite a Deportes Copiapó por la Primera B 2026. Este partido será clave para el Velero, considerando que tiene los mismos puntos que el León de Atacama y ambos se encuentran a solo dos unidades de la liguilla.

Por su parte, Colo Colo tendrá libre este fin de semana debido al receso del Campeonato Nacional por la fecha FIFA. Así, su próximo encuentro será el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental ante Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.