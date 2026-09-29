Datos Clave La victoria: Colo Colo derrotó por 1-0 a Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. La revancha: El Cacique recibirá el próximo martes 6 de octubre al Velero por el partido de vuelta. La advertencia: Fernando Ortiz se mostró cauto tras el triunfo y envió una advertencia a sus dirigidos para la revancha.

Colo Colo dio el primer golpe en los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Los albos vencieron en la agonía a Deportes Puerto Montt y se acercaron a las semifinales del certamen nacional.

Sin embargo, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, es consciente que la ventaja es mínima, por lo que se mostró cauto tras el triunfo y envió una advertencia a sus dirigidos de cara a la revancha.

¿Qué dijo Fernando Ortiz tras el triunfo de Colo Colo?

Luego de la victoria sobre el Velero, el ‘Tano’ conversó con la señal oficial de TNT Sports, donde comenzó diciendo que “intentamos, buscamos. La cancha no es excusa, pero es muy difícil cuando bota, el control, el pique”.

“Lo más importante es que sacamos un buen resultado para toda esta gente que nos vino a ver. Queríamos darles una alegría, siempre fuimos para adelante. Queda la vuelta, se ganó y es un equipo que hay que tener cuidado”, agregó.

Por otro lado, Ortiz reveló una de las fórmulas que les permitió llegar al triunfo sobre los Delfines. “Cambiamos los perfiles con Pancho (Marchant) y Gedeón (Díaz). Queríamos abrir la cancha para tener espacios afuera”, indicó.

“Tuvimos ocasiones y no concretamos, pero en una situación con fortuna pudimos concretar. Confío en mis jugadores, lo dije antes y lo vuelvo a ratificar”, completó el entrenador argentino.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Copa Chile?

Colo Colo volverá a jugar por la Copa Chile el próximo martes 6 de octubre a partir de las 20:30 horas por la revancha de los cuartos de final frente a Deportes Puerto Montt.

A este encuentro los albos llegan con la ventaja obtenida en el partido de ida, por lo que necesitan ganar o empatar por cualquier marcador para abrochar la clasificación a las semifinales del certamen.

De avanzar a la llave de los cuatro mejores, el Cacique enfrentará al vencedor del cruce entre Deportes Concepción y O’Higgins de Rancagua. El León de Collao y el Capo de Provincia se verán las caras este miércoles en la ida, mientras que la vuelta está agendada para el próximo domingo 4 de octubre.