La previa del duelo entre Puerto Montt y Colo Colo comenzó con problemas. Un grupo de hinchas locales protagonizó una insólita escena en el Estadio Chinquihue minutos antes del encuentro por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Los individuos ingresaron al terreno de juego y cruzaron prácticamente toda la cancha con un particular objetivo: llegar hasta el sector donde se encontraba ubicada la barra del Cacique.

Hinchas cruzaron la cancha antes del Puerto Montt vs Colo Colo

La situación no quedó solo en el ingreso al campo. Los fanáticos de Puerto Montt llegaron hasta las cercanías de la hinchada visitante y lograron sustraer uno de los lienzos que pertenecía a los seguidores albos.

Tras cumplir su cometido, emprendieron rápidamente el regreso atravesando nuevamente el terreno de juego hasta alcanzar la Galería Norte del Chinquihue.

Toda la secuencia quedó registrada en un video que dio cuenta del particular episodio vivido cuando todavía restaban minutos para el inicio del compromiso.

Puerto Montt y Colo Colo empataron en Copa Chile

Tras esto, el partido se jugó: Colo Colo venció por 1-0 a Puerto Montt en el Estadio Chinquihue en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

La vuelta es el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Monumental.