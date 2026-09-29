La eliminación en la Copa Chile todavía duele en Universidad Católica, pero el calendario no da tregua. Los Cruzados volvieron a los entrenamientos este lunes con la mente puesta en Audax Italiano, y en medio de ese regreso al trabajo llegaron las primeras buenas noticias desde el hospital cruzado.

Daniel Garnero recuperó a varios futbolistas de cara al duelo por Campeonato Nacional 2026, un compromiso que La Franja necesita ganar para no ceder terreno en la pelea por el Chile 2.

Los jugadores que recupera U Católica para enfrentar a Audax

Según detalló el periodista Jorge Cubillos en el programa Pelota Parada de TNT Sports, hay dos futbolistas que ya están completamente disponibles: “Darío Melo está recuperado. Tomás Asta-Buruaga está ok, con alta médica y entrenando normalmente”.

A ellos se podrían sumar otros tres nombres de peso. Branco Ampuero “podría llegar al partido”, mientras que Gary Medel “está bien y su puesta a punto depende de lo que haga en estos días”. En tanto, Clemente Montes “ya está bien y le falta la puesta a punto futbolística”.

Los que siguen en el hospital de la UC

No todas son buenas para el estratega trasandino. Bernardo Cerezo es el más complicado, ya que le queda “como un mes o un mes y medio fuera de las canchas”, mientras que Eugenio Mena todavía tiene “varias semanas” por delante.

Jeffrey Sekgota y Juan Ignacio Díaz están en la última parte de sus respectivas recuperaciones, aunque no alcanzarían para este compromiso, al igual que Diego Valencia.

Caso aparte es el de Jimmy Martínez, quien se desgarró ante Palestino y aparece “al límite”, pese a que su presencia se ve difícil por las características de la lesión. El que derechamente no estará es Cristián Cuevas, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuándo juegan U Católica vs Audax Italiano por la Liga de Primera?

Universidad Católica recibirá a Audax Italiano el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en el Claro Arena, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

Para ver el encuentro puedes sintonizar las pantallas de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max.