Fracaso rotundo de Universidad Católica en el Claro Arena. Los Cruzados no lograron sacar diferencias ante Unión La Calera y fueron eliminados de los octavos de final de la Copa Chile 2026 desde los lanzamientos de penal. Con un global igualado por la cuenta mínima, la escuadra cementera se quedó con la tanda desde los doce pasos con un resultado 2-4 a favor, donde Nicolás Avellaneda fue la figura en la visita con un penal tapado y el gol del triunfo.

Con este resultado, Universidad Católica se despide de la copa en octavos de final y solo queda en competencia en el Campeonato Nacional 2026. Por su parte, Unión La Calera tendrá que esperar al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, el cual se definirá el próximo miércoles 7 de octubre.

Resumen y penales de Católica vs La Calera

Frente a 10.436 espectadores, Universidad Católica y Unión La Calera disputaron una vuelta trabada por los octavos de final de la Copa Chile 2026. Tanto la escuadra de Daniel Garnero como los dirigidos por John Armijo plantearon equipos ofensivos, y ambos tuvieron oportunidades de abrir el maracdor en el primer tiempo, pero se fueron en tablas hasta el descanso.

El segundo tiempo tampoco tuvo menos chances frente al arco para ambos equipos, pero el duelo se desvirtuó a los 86′ minutos, tras un claro planchazo de Francisco Pozzo sobre Matías Palavecino. El atacante entró de manera desmedida sobre el volante cruzado y fue sancionado con la pena máxima. A pesar de contar con un jugador menos en el campo, los Cementeros aguantaron y estiraron la definición de la llave a la tanda de penales.

Desde los doce pasos, Universidad Católica falló dos lanzamientos en los pies de Cristián Cuevas y Justo Giani, mientras que Unión La Calera anotó todas sus chances, con un cierre de oro de Nicolás Avellaneda, quien le tapó el penal al “Cindi” y marcó el penal de la clasificación para los Cementeros.

Universidad Católica: ✅✅❎❎

Unión La Calera: ✅✅✅✅

Estadísticas de Católica vs La Calera

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Unión La Calera Primera mitad San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile Universidad Católica Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 25 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Agustín Farías 19 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : C. Moya Unión La Calera Unión La Calera 4-4-2 1 Nicolás

Avellaneda 25 C.

Díaz 15 Juan

Salomoni 27 Daniel

Gutiérrez 21 Valentino

Torrente 17 M.

Hiriart 5 C.

Moya 23 Rodrigo

Pérez 20 Joan

Cruz 32 Nicolás

Ferreyra 19 Matías

Rodrigo

Campos

López Entrenador

0 Carlos Galdames Vasquez

Bench

2 Y. Andía



4 Cristián Gutiérrez



6 Vicente Lavín



7 Bayron Oyarzo Muñoz



9 Francisco Pozzo



11 S. Sáez



12 Nelson Espinoza



13 Pablo Valero



30 Maximiliano Fernández

Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 1 Vicente

Bernedo 6 Sebastián

Arancibia 5 Agustín

Farías 21 Agustín

García

Basso 15 Cristian

Cuevas 20 Jhojan

Valencia 25 Diego

Corral 10 Matias

Palavecino 8 Fernando

Zuqui 22 Martín

Alejandro

Gómez 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

2 Daniel González



4 Ignacio Pérez



7 Justo Giani



12 Francisco Valdés



13 Alfred Canales



18 Juan Francisco Rossel



39 N. L'Huillier



47 Mathias Contreras



50 Mathias Langenbach

3 Esquinas 0 2 Remates fuera de objetivo 0 5 Tiros Totales 1 25 Ataques 47 8 Ataques peligrosos 19 39 % de Posesión de Balón 61 3 Disparos Dentro del Área 1 2 Tiros fuera del área 0 4 Saques de puerta 6 4 Tiros libres 3 3 Faltas 4 1 Salvadas 3 8 Saques de banda 10 29 Pases largos 22 1 Golpear la madera 0 9 Placajes 3 106 Pases 159 71 Pases exitosos 130 67 Porcentaje de Pases Exitosos 82 1 Tarjetas amarillas 1 3 Disparos a puerta 1 4 Total de Cruces 10 1 Cruces Precisas 1 3 Intercepciones 2 16 Duelo Ganados 10 4 Intentos de regate 8 2 Regates exitosos 3 4 Pases clave 1 50 Porcentaje de regates exitosos 38 9 Pases largos exitosos 11 31 Porcentaje de pases largos exitosos 50 7 Entradas Ganadas 3 Últimos enfrentamientos UC 1 – 1 ULC 23/09/2026 ULC 2 – 1 UC 20/04/2026 ULC 1 – 2 UC 06/12/2025 UC 1 – 1 ULC 20/06/2025 ULC 1 – 0 UC 21/03/2025

¿Cuándo vuelve a jugar por la Copa Chile 2026?

Con su pase asegurado a los cuartos de final, Unión La Calera tendrá una extensa espera para conocer cuándo volverá a disputar la copa, ya que deberá esperar al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, la cual se jugará el próximo miércoles 7 de octubre. Hasta el momento, los Piratas están clasificando a la siguiente fase al vencer en la ida por 1-2 a los Zorros.