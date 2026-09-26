Fracaso rotundo de Universidad Católica en el Claro Arena. Los Cruzados no lograron sacar diferencias ante Unión La Calera y fueron eliminados de los octavos de final de la Copa Chile 2026 desde los lanzamientos de penal. Con un global igualado por la cuenta mínima, la escuadra cementera se quedó con la tanda desde los doce pasos con un resultado 2-4 a favor, donde Nicolás Avellaneda fue la figura en la visita con un penal tapado y el gol del triunfo.
Con este resultado, Universidad Católica se despide de la copa en octavos de final y solo queda en competencia en el Campeonato Nacional 2026. Por su parte, Unión La Calera tendrá que esperar al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, el cual se definirá el próximo miércoles 7 de octubre.
Resumen y penales de Católica vs La Calera
Frente a 10.436 espectadores, Universidad Católica y Unión La Calera disputaron una vuelta trabada por los octavos de final de la Copa Chile 2026. Tanto la escuadra de Daniel Garnero como los dirigidos por John Armijo plantearon equipos ofensivos, y ambos tuvieron oportunidades de abrir el maracdor en el primer tiempo, pero se fueron en tablas hasta el descanso.
El segundo tiempo tampoco tuvo menos chances frente al arco para ambos equipos, pero el duelo se desvirtuó a los 86′ minutos, tras un claro planchazo de Francisco Pozzo sobre Matías Palavecino. El atacante entró de manera desmedida sobre el volante cruzado y fue sancionado con la pena máxima. A pesar de contar con un jugador menos en el campo, los Cementeros aguantaron y estiraron la definición de la llave a la tanda de penales.
Desde los doce pasos, Universidad Católica falló dos lanzamientos en los pies de Cristián Cuevas y Justo Giani, mientras que Unión La Calera anotó todas sus chances, con un cierre de oro de Nicolás Avellaneda, quien le tapó el penal al “Cindi” y marcó el penal de la clasificación para los Cementeros.
Universidad Católica: ✅✅❎❎
Unión La Calera: ✅✅✅✅
Estadísticas de Católica vs La Calera
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Avellaneda
Díaz
Salomoni
Gutiérrez
Torrente
Hiriart
Moya
Pérez
Cruz
Ferreyra
Rodrigo
Campos
López
- Entrenador
-
0Carlos Galdames Vasquez
- Bench
-
2Y. Andía
-
4Cristián Gutiérrez
-
6Vicente Lavín
-
7Bayron Oyarzo Muñoz
-
9Francisco Pozzo
-
11S. Sáez
-
12Nelson Espinoza
-
13Pablo Valero
-
30Maximiliano Fernández
Bernedo
Arancibia
Farías
García
Basso
Cuevas
Valencia
Corral
Palavecino
Zuqui
Alejandro
Gómez
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
2Daniel González
-
4Ignacio Pérez
-
7Justo Giani
-
12Francisco Valdés
-
13Alfred Canales
-
18Juan Francisco Rossel
-
39N. L'Huillier
-
47Mathias Contreras
-
50Mathias Langenbach
¿Cuándo vuelve a jugar por la Copa Chile 2026?
Con su pase asegurado a los cuartos de final, Unión La Calera tendrá una extensa espera para conocer cuándo volverá a disputar la copa, ya que deberá esperar al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, la cual se jugará el próximo miércoles 7 de octubre. Hasta el momento, los Piratas están clasificando a la siguiente fase al vencer en la ida por 1-2 a los Zorros.