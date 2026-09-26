Fracaso rotundo de Universidad Católica en el Claro Arena. Los Cruzados no lograron sacar diferencias ante Unión La Calera y fueron eliminados de los octavos de final de la Copa Chile 2026 desde los lanzamientos de penal. Con un global igualado por la cuenta mínima, la escuadra cementera se quedó con la tanda desde los doce pasos con un resultado 2-4 a favor, donde Nicolás Avellaneda fue la figura en la visita con un penal tapado y el gol del triunfo.

Con este resultado, Universidad Católica se despide de la copa en octavos de final y solo queda en competencia en el Campeonato Nacional 2026. Por su parte, Unión La Calera tendrá que esperar al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, el cual se definirá el próximo miércoles 7 de octubre.

Resumen y penales de Católica vs La Calera

Frente a 10.436 espectadores, Universidad Católica y Unión La Calera disputaron una vuelta trabada por los octavos de final de la Copa Chile 2026. Tanto la escuadra de Daniel Garnero como los dirigidos por John Armijo plantearon equipos ofensivos, y ambos tuvieron oportunidades de abrir el maracdor en el primer tiempo, pero se fueron en tablas hasta el descanso.

El segundo tiempo tampoco tuvo menos chances frente al arco para ambos equipos, pero el duelo se desvirtuó a los 86′ minutos, tras un claro planchazo de Francisco Pozzo sobre Matías Palavecino. El atacante entró de manera desmedida sobre el volante cruzado y fue sancionado con la pena máxima. A pesar de contar con un jugador menos en el campo, los Cementeros aguantaron y estiraron la definición de la llave a la tanda de penales.

Desde los doce pasos, Universidad Católica falló dos lanzamientos en los pies de Cristián Cuevas y Justo Giani, mientras que Unión La Calera anotó todas sus chances, con un cierre de oro de Nicolás Avellaneda, quien le tapó el penal al “Cindi” y marcó el penal de la clasificación para los Cementeros.

Universidad Católica: ✅✅❎❎

Unión La Calera: ✅✅✅✅

Estadísticas de Católica vs La Calera

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Unión La Calera
26/09/2026 20:00
Primera mitad San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile
Universidad Católica
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
25 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Agustín Farías
19 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : C. Moya
Unión La Calera
4-4-2
Nicolás Avellaneda 1
Nicolás
Avellaneda
C. Díaz 25
C.
Díaz
Juan Salomoni 15
Juan
Salomoni
Daniel Gutiérrez 27
Daniel
Gutiérrez
Valentino Torrente 21
Valentino
Torrente
M. Hiriart 17
M.
Hiriart
C. Moya 5
C.
Moya
Rodrigo Pérez 23
Rodrigo
Pérez
Joan Cruz 20
Joan
Cruz
Nicolás Ferreyra 32
Nicolás
Ferreyra
Matías Rodrigo Campos López 19
Matías
Rodrigo
Campos
López
  • Entrenador
  • 0
    Carlos Galdames Vasquez
  • Bench
  • 2
    Y. Andía
  • 4
    Cristián Gutiérrez
  • 6
    Vicente Lavín
  • 7
    Bayron Oyarzo Muñoz
  • 9
    Francisco Pozzo
  • 11
    S. Sáez
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 13
    Pablo Valero
  • 30
    Maximiliano Fernández
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastián Arancibia 6
Sebastián
Arancibia
Agustín Farías 5
Agustín
Farías
Agustín García Basso 21
Agustín
García
Basso
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Diego Corral 25
Diego
Corral
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Martín Alejandro Gómez 22
Martín
Alejandro
Gómez
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 2
    Daniel González
  • 4
    Ignacio Pérez
  • 7
    Justo Giani
  • 12
    Francisco Valdés
  • 13
    Alfred Canales
  • 18
    Juan Francisco Rossel
  • 39
    N. L'Huillier
  • 47
    Mathias Contreras
  • 50
    Mathias Langenbach
3
Esquinas
0
2
Remates fuera de objetivo
0
5
Tiros Totales
1
25
Ataques
47
8
Ataques peligrosos
19
39
% de Posesión de Balón
61
3
Disparos Dentro del Área
1
2
Tiros fuera del área
0
4
Saques de puerta
6
4
Tiros libres
3
3
Faltas
4
1
Salvadas
3
8
Saques de banda
10
29
Pases largos
22
1
Golpear la madera
0
9
Placajes
3
106
Pases
159
71
Pases exitosos
130
67
Porcentaje de Pases Exitosos
82
1
Tarjetas amarillas
1
3
Disparos a puerta
1
4
Total de Cruces
10
1
Cruces Precisas
1
3
Intercepciones
2
16
Duelo Ganados
10
4
Intentos de regate
8
2
Regates exitosos
3
4
Pases clave
1
50
Porcentaje de regates exitosos
38
9
Pases largos exitosos
11
31
Porcentaje de pases largos exitosos
50
7
Entradas Ganadas
3
Últimos enfrentamientos
UC 1 – 1 ULC 23/09/2026
ULC 2 – 1 UC 20/04/2026
ULC 1 – 2 UC 06/12/2025
UC 1 – 1 ULC 20/06/2025
ULC 1 – 0 UC 21/03/2025

¿Cuándo vuelve a jugar por la Copa Chile 2026?

Con su pase asegurado a los cuartos de final, Unión La Calera tendrá una extensa espera para conocer cuándo volverá a disputar la copa, ya que deberá esperar al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, la cual se jugará el próximo miércoles 7 de octubre. Hasta el momento, los Piratas están clasificando a la siguiente fase al vencer en la ida por 1-2 a los Zorros.