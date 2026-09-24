Datos Clave Se enredó en la ida: Católica rescató un empate de visita ante La Calera por los octavos de la Copa Chile. Dos extensos retornos: Tras meses de recuperación, Garnero vuelve a contar con dos piezas: Una en ataque y otra en defensa. ¿Cuándo juega Católica por Copa Chile?: Los Cruzados disputan la vuelta ante La Calera este sábado 26 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Claro Arena.

En un complejo encuentro disputado en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, Universidad Católica se enredó en la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, e igualó por la cuenta mínima ante Unión La Calera. El tanto de Martín “Pesadilla” Gómez no fue suficiente para los Cruzados, quienes sufrieron el empate de Juan Pablo Salomoni en el segundo tiempo.

Tras el pitazo final del encuentro, Daniel Garnero fue enfático en que su escuadra sufre por la gran cantidad de bajas en el plantel, las cuales son 15 entre lesionados, suspendidos y jugadores seleccionados por las divisiones menores de La Roja en la fecha FIFA. Además, el mandamás de los universitarios apuntó a que espera recuperar nombres para la vuelta ante los Cementeros, y ya asoman dos como posibles retornos posterior a varias semanas apartados de las canchas.

Garnero recupera dos armas para la vuelta ante La Calera

Según información del medio Punto Cruzado, Daniel Garnero contaría con los retornos a las citaciones del defensor Tomás Asta-Buruaga y el atacante Juan Francisco Rossel, quienes llevan meses fuera de las canchas debido a preocupantes lesiones que han ido superando semana a semana.

El caso de Asta-Buruaga se prolonga desde el 14 de marzo en el arranque de temporada, ya que previo a la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026, el zaguero cruzado sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha. Tras más de siete meses de recuperación, el medio citado señala que Tomás volvió a las prácticas junto al plantel universitario y sería considerado para la vuelta ante Unión La Calera.

El segundo caso se trata de la joya cruzada, Juan Francisco Rossel, quien fue operado el pasado 10 de agosto debido a una meniscopatía en su rodilla derecha. A poco más de un mes desde su intervención quirúrgica, Rossel podría volver a ser considerado por Garnero para el choque de octavos de final ante los Cementeros.

¿Quiénes están descartados en U Católica?

Según información del medio citado, los jugadores que están totalmente fuera de la vuelta por los octavos de final de la Copa Chile son 10 nombres, debido a lesiones y citaciones en la selección chilena en las categorías que disputan los Juegos Suramericanos. Además, cuenta con tres dudas que serán evaluadas entre hoy y mañana, y dos retornos que se recuperaron de sus lesiones.

Descartados por lesión : Jimmy Martinez, Dario Melo, Juan Ignacio Diaz, Jeffrey Sekgota, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Eugenio Mena y Diego Valencia.

: Jimmy Martinez, Dario Melo, Juan Ignacio Diaz, Jeffrey Sekgota, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Eugenio Mena y Diego Valencia. Descartados por Juegos Suramericanos: Amaro Pérez y Francisco Daza.

Evaluados previo al duelo : Gary Medel, Clemente Montes y Justo Giani.

: Gary Medel, Clemente Montes y Justo Giani. Retornos: Juan Francisco Rossel y Tomás Asta-Buruaga.

¿Cuándo juega U Católica por Copa Chile 2026?

Universidad Católica tendrá que enfrentar a Unión La Calera por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El segundo choque entre Cruzados y Cementeros se jugará el próximo sábado 26 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Claro Arena.

La serie está igualada por la cuenta mínima, por lo que el ganador se definirá en la vuelta que se disputa en el hogar de los Cruzados. El ganador de la llave tendrá que enfrentarse en los cuartos de final al vencedor de la serie entre Coquimbo Unido y Cobreloa, la cual tiene en ventaja a los Piratas quienes ganaron la ida por 2-1.