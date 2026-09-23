Datos Clave El quirófano: Cruzados informó que Bernardo Cerezo será sometido a una operación en su rodilla derecha durante la jornada de este miércoles. La enfermería: El jugador se une a Jimmy Martínez, Darío Melo, Eugenio Mena y Branco Ampuero, entre otros, en la lista de descartados por lesión. El partido: Universidad Católica enfrenta a Unión La Calera por la ida de los octavos de final de Copa Chile este miércoles a las 20:30 horas.

Universidad Católica enfrenta un complejo panorama de cara a su llave por los octavos de final de la Copa Chile ante Unión La Calera. El técnico Daniel Garnero se ha visto obligado a rearmar su esquema debido a una preocupante ola de lesiones que sigue sumando nombres a la enfermería precordillerana.

¿Qué jugador de la UC será operado?

La última mala noticia para los cruzados llegó directamente desde los canales oficiales del club. A través de sus redes sociales, la institución comunicó que Bernardo Cerezo pasará por el quirófano la tarde de este miércoles 23 de septiembre.

Según el parte médico entregado por Cruzados, el defensor será sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de su rodilla derecha, procedimiento que se realizará en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo. Esta intervención lo marginará de los próximos compromisos, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas de emergencia para la zona defensiva.

Cruzados comunica que la tarde de este miércoles 23 de septiembre el defensa de Universidad Católica, Bernardo Cerezo, será sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo @ucchristus. pic.twitter.com/7bQZVxmyMQ — Universidad Católica (@Cruzados) September 23, 2026

¿Cuántos lesionados tiene Universidad Católica?

La intervención de Cerezo profundiza una crisis física que no da tregua. A su ausencia se suma el reciente desgarro de Jimmy Martínez, quien estará fuera de las canchas al menos hasta mediados de octubre. Pero el panorama general revelado por el club es aún más dramático.

El “hospital” de San Carlos de Apoquindo tiene a figuras de peso entre algodones, como Gary Medel (tendinopatía aquiliana). Los quirófanos han sido una constante este año: Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga fueron intervenidos por cortes de ligamento cruzado anterior (LCA), aunque este último ya está en etapa de reintegro deportivo. A ellos se suman Darío Melo y Eugenio Mena, ambos operados de los meniscos.

La lista negra no termina ahí y es completada por:

Jeffrey Sekgota: fractura de tobillo operada.

fractura de tobillo operada. Juan Francisco Rossel: meniscopatía operada.

meniscopatía operada. Juan Ignacio Díaz: pubalgia.

pubalgia. Clemente Montes: talalgia.

talalgia. Daniel González: contractura en el aductor.

La única buena noticia para Garnero es que Sebastián Arancibia y el goleador Fernando Zampedri, quienes terminaron con molestias físicas en sus últimos encuentros, lograron entrenar a la par de sus compañeros y están a disposición.

¿Cuándo juega la UC vs Unión La Calera por Copa Chile?

Con este mermado plantel, Universidad Católica disputará los octavos de final del certamen copero en una llave de ida y vuelta: