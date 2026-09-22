Universidad Católica enfrentará a Unión La Calera por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 con una tremenda cantidad de ausencias: 15 jugadores no estarán disponibles para el duelo de este miércoles en el Nicolás Chahuán Nazar.

Así lo informó TNT Sports, que detalló el listado completo de futbolistas con los que no podrá contar Daniel Garnero en el que es el gran objetivo que le queda a los Cruzados en la temporada.

Las 15 bajas de Universidad Católica contra Unión La Calera

Estos son los 15 jugadores que se pierden el compromiso de la UC ante los Cementeros:

Darío Melo

Jeffrey Sekgota

Tomás Asta-buruaga

Francisco Daza

Bernardo Cerezo

Branco Ampuero

Juan Ignacio Díaz

Eugenio Mena

Gary Medel

Jimmy Martínez

Diego Valencia

Juan Francisco Rossel

Clemente Montes

Amaro Pérez

Justo Giani

La última en sumarse fue la de Jimmy Martínez, quien sufrió un desgarro en la previa del encuentro y estará al menos dos semanas fuera de las canchas, según informó Cooperativa Deportes. Justo Giani, en tanto, cumple el castigo por la roja que vio ante San Luis.

Con cambio de esquema: la formación de la UC contra La Calera en la ida

La oncena de U Católica frente a Unión La Calera en el duelo de ida de los octavos de Copa Chile será: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín Garia Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Fernando Zuqui, Matías Palavecino; Diego Corral y Fernando Zampedri.

Con la enfermería repleta, Daniel Garnero deberá mover el tablero para visitar a los Cementeros. El DT dejaría de lado su clásico 4-3-3 para pasar a un 4-4-2 en el Nicolás Chahuán Nazar.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs Unión La Calera por la Copa Chile?

Unión La Calera y Universidad Católica se miden este miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

La vuelta será el sábado 26 de septiembre a las 17:30 horas en el Claro Arena.

El duelo no tendrá transmisión por televisión, por lo que solo puedes verlo a través de la plataforma HBO Max.