Daniel Garnero analizó el 1-1 entre Universidad Católica y Unión La Calera por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 y no ocultó su molestia por lo que hizo su equipo después de ponerse en ventaja en el Nicolás Chahuán Nazar.

El DT cruzado valoró el trabajo de sus jugadores, pero apuntó a la falta de manejo en los minutos posteriores al tanto de Martín Gómez, cuando la UC tuvo todo para liquidar el pleito y terminó cediendo el empate.

El pedido de Daniel Garnero por las bajas en la UC

Consultado por la posibilidad de recuperar futbolistas como Clemente Montes y Juan Francisco Rossel para el fin de semana, el DT se mostró esperanzado, aunque sin dar plazos.

“Ojalá podamos recuperar gente, porque la necesitamos”, respondió el trasandino, quien llegó al duelo de ida con una lista de 15 ausencias por lesiones, suspensiones y llamados a selecciones.

El análisis de Daniel Garnero tras el empate de la UC

“Me molestaron las pérdidas después del gol”, lanzó de entrada el entrenador argentino. El técnico explicó que su equipo tuvo tiempo y espacio para lastimar a los Cementeros, pero que desaprovechó las situaciones que se le presentaron: “Después le dimos la posibilidad al rival de meter una pelota dentro del área, y esas pelotas son difíciles. Lo hicieron muy bien”, reconoció.

En esa línea, Garnero insistió en que el momento clave fue justamente cuando los Cruzados pasaron a ganar, instancia en la que, a su juicio, debieron manejar mejor el compromiso para buscar el segundo tanto y asegurar el resultado.

“Lamentablemente, ahí no estuvimos muy precisos y le dimos mucho la pelota arriba”, complementó el estratega.

¿Cuándo juegan la vuelta U Católica vs Unión La Calera en Copa Chile?

Universidad Católica y Unión La Calera definirán la llave este sábado 26 de septiembre a las 17:30 horas en el Claro Arena, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

El duelo no tendrá transmisión por televisión, por lo que solo puedes verlo a través de la plataforma HBO Max.