Unión La Calera y U Católica empataron 1-1 en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar y dejaron la llave abierta de cara a la revancha por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

El duelo en el césped sintético del Nicolás Chahuán Nazar fue parejo y con opciones para ambos lados, en un partido que marcó el debut de John Armijo en la banca de los Cementeros, en reemplazo de Martín Cicotello.

Los goles de Unión La Calera vs U Católica

En el primer tiempo, los Cruzados tuvieron las más claras, con un zurdazo de Palavecino que Nicolás Avellaneda mandó al córner con una tremenda volada y un contragolpe en los 45′ que el propio arquero calerano ahogó con un achique notable ante Diego Corral.

La UC abrió la cuenta a los 64′, luego de una infracción de Daniel Gutiérrez sobre Fernando Zampedri que derivó en un tiro libre peligrosísimo para los Cruzados. Matías Palavecino ejecutó con una tremenda pegada que se estrelló en el vertical derecho, pero Martín “Pesadilla” Gómez estuvo atento al rebote y empujó el 1-0 para el elenco de Daniel Garnero.

La alegría cruzada no duró mucho, ya que Juan Pablo Salomoni apareció para poner el 1-1 definitivo a favor de los Cementeros, que se fueron al descanso largo con la sensación de que pudieron quedarse con la victoria: en los 88′, Maximiliano Fernández tuvo el segundo, pero su remate se fue por sobre el arco de Vicente Bernedo.

¿Cuándo juegan U Católica vs Unión la Calera la revancha por Copa Chile?

Universidad Católica y Unión La Calera definirán la llave este sábado 26 de septiembre a las 17:30 horas en el Claro Arena, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

El duelo no tendrá transmisión por televisión, por lo que solo puedes verlo a través de la plataforma HBO Max.