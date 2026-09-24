Universidad Católica tuvo una amarga jornada en el Nicolás Chahuán Nazar. Los cruzados no pudieron sostener la ventaja ante Unión La Calera en la ida de los octavos de final de la Copa Chile y se debieron conformar con el empate 1-1, por lo que todo se definirá en el Claro Arena.

A este compromiso la franja llegó con 15 bajas y la última de ellas se confirmó solo horas antes del encuentro. Esta situación alertó a los hinchas y muchos se preguntaron si la nueva cancha sintética del club es un factor, considerando que este año ocho jugadores han sido operados. Esta interrogante fue respondida por Daniel Garnero, quien no ocultó su hastío por la situación.

Comunicamos que el defensa de Universidad Católica, Bernardo Cerezo, fue sometido la tarde de este miércoles 23 de septiembre a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha, la cual fue realizada por el traumatólogo del plantel, doctor Julio Espinosa en la… pic.twitter.com/4YMGTK31Ce — Universidad Católica (@Cruzados) September 23, 2026

¿Qué dijo Daniel Garnero sobre las lesiones en U Católica?

Tras el empate ante los cementeros, el director técnico de la UC fue consultado por la gran cantidad de lesionados que tiene el equipo, aunque evitó referirse al tema en un principio. “Te voy a hablar del partido de hoy, justamente estoy acá por eso”, dijo de entrada.

“Fue un partido difícil, parejo, pero no supimos manejar ese momento de ventaja que tuvimos. Estuvimos muy imprecisos, transformamos posibles ataques nuestros en ataques del rival y en una distracción, porque es una pelota que no tiene presión, la meten adentro del área con mucha facilidad y nos lograron empatar”, agregó.

Tras ser consultado nuevamente por el tema de las bajas y si la cancha del Claro Arena ha tenido que ver con las lesiones, Garnero alzó la voz. “Son cosas del fútbol, no encuentro ningún otro motivo. Lamentablemente nos tocaron todos juntos”, sentenció.

¿Cuántas bajas tiene U Católica?

Universidad Católica tiene 12 bajas confirmadas por lesión y ocho jugadores han debido pasar por el quirófano en el año. La última fue la de Bernardo Cerezo, quien fue sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha el pasado miércoles.

Sin embargo, al defensor se suman Diego Valencia, Tomás Asta-buruaga, Jeffrey Sekgota, Juan Francisco Rossel, Juan Ignacio Díaz, Darío Melo, Gary Medel, Eugenio Mena, Clemente Montes, Branco Ampuero y Jimmy Martínez.

Esta es la lista completa de las bajas y sus respectivas lesiones, según el último parte médico de los cruzados:

Diego Valencia: Cirugía LCA rodilla.

Cirugía LCA rodilla. Tomás ⁠Asta-buraga: Cirugía LCA rodilla en etapa de reintegro deportivo.

Cirugía LCA rodilla en etapa de reintegro deportivo. Jeffrey ⁠Sekgota: Fractura tobillo operada.

Fractura tobillo operada. Juan Francisco Rossel: Meniscopatía operada en etapa de reintegro deportivo.

Meniscopatía operada en etapa de reintegro deportivo. Juan Ignacio ⁠Díaz: Pubalgia.

Pubalgia. Darío Melo: Meniscopatía rodilla operada.

Meniscopatía rodilla operada. Gary Medel: Tendinopatía aquiliana.

Tendinopatía aquiliana. Eugenio Mena: Cirugía de menisco rodilla.

Cirugía de menisco rodilla. Clemente ⁠Montes: Talalgia.

Talalgia. Bernardo Cerezo: Cirugía menisco rodilla.

Cirugía menisco rodilla. Branco Ampuero: Pellizacamiento tobillo operado.

Pellizacamiento tobillo operado. Jimmy Martínez: Desgarro isquiotibiales.