La Copa Chile 2026 pone frente a frente a dos equipos que llegan desde momentos completamente distintos. Unión La Calera necesita aprovechar su localía para tomar ventaja en los octavos de final, mientras Universidad Católica quiere trasladar al torneo eliminatorio el buen momento que atraviesa en el Campeonato Nacional.

El cruce de ida se juega este miércoles 23 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, con una UC que llega con varias dudas en ataque y un cuadro cementero que estrenará oficialmente a John Armijo en la banca.

La Calera vs U Católica EN VIVO: minuto a minuto

La previa de La Calera vs U Católica

Universidad Católica llega a esta eliminatoria después de terminar primera en el Grupo B, una campaña en la que ganó cinco de sus seis encuentros y aseguró con anticipación su presencia entre los 16 mejores del torneo.

El presente del equipo de Daniel Garnero también acompaña. La UC viene de ganar sus últimos cuatro encuentros del Campeonato Nacional, incluido el 3-2 sobre Palestino en La Cisterna, y ocupa el segundo lugar de la tabla.

La preocupación pasa por el ataque. Diego Valencia y Francisco Rossel continúan con sus procesos de recuperación, Justo Giani debe cumplir una fecha de suspensión y Amaro Pérez está trabajando con la selección chilena Sub 17.

Además, Fernando Zampedri y Clemente Montes arrastran problemas físicos y han sido evaluados durante los días previos al partido. Ambos aparecen en la posible formación, aunque su presencia dependerá de cómo respondan antes del encuentro.

La Calera llega desde un escenario bastante más apretado. El equipo pelea en la parte baja del Campeonato Nacional y recién pudo cortar una racha de 12 partidos sin ganar con el triunfo 1-0 sobre Deportes Limache.

Ese resultado antecedió otro movimiento importante: la llegada de John Armijo, presentado como nuevo entrenador tras la salida de Martín Cicotello. El técnico de 44 años tendrá inmediatamente una prueba exigente frente a uno de los equipos más en forma del fútbol chileno.

Formaciones de La Calera vs U Católica

Posible formación de Unión La Calera: Nelson Espinoza; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Kevin Méndez, Rodrigo Pérez, Joaquín Soto, Bayron Oyarzo; Francisco Pozzo y Sebastián Sáez.

DT: John Armijo.

Posible formación de Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín Garia Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Matías Palavecino, Fernando Zuqui; Diego Corral y Fernando Zampedri.

DT: Daniel Garnero.

¿Quién es el árbitro de La Calera vs U Católica?

Franco Jiménez será el encargado de dirigir el partido en el Nicolás Chahuán.

El cuerpo arbitral estará compuesto por:

Árbitro: Franco Jiménez

Franco Jiménez Asistente 1: Miguel Rocha

Miguel Rocha Asistente 2: Wladimir Muñoz

Wladimir Muñoz Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa

¿Dónde ver La Calera vs U Católica EN VIVO?

Unión La Calera vs Universidad Católica se podrá ver exclusivamente por HBO Max.

El encuentro no tendrá transmisión por televisión tradicional y comenzará a las 20:30 horas.

También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl, con minuto a minuto, formaciones y todas las incidencias desde el Nicolás Chahuán.

¿Cuándo se juega la vuelta entre U Católica y La Calera?

La revancha se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 20:00 horas en el Claro Arena.

La serie se define por marcador global, por lo que el resultado obtenido en La Calera marcará el escenario para el segundo encuentro.

¿Quién espera a U Católica o La Calera en cuartos de final?

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Coquimbo Unido y Cobreloa. La definición de ese sector del cuadro también se juega a partidos de ida y vuelta.