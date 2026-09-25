En medio de la semana de octavos de Copa Chile 2026, Universidad Católica cierra una importante negociación de cara a la próxima temporada, ya que la escuadra precordillerana durante esta jornada selló la tan ansiada de uno de sus atacantes más importantes en el semestre: Justo Giani.

El argentino arribó al cuadro precordillerano en el arranque de la temporada, y a punta de buenas actuaciones en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores se ganó el puesto de titular en el esquema de Daniel Garnero. Debido a su gran presente con los universitarios, y a que estaba a préstamo hasta finales del 2026, los Cruzados decidieron ejercer su opción de compra para extender el vínculo con el atacante.

Giani renueva por tres temporadas con la UC

Mediante sus diversos canales comunicacionales, Universidad Católica oficializó la renovación de Justo Giani, debido a que ejercieron su opción de compra en el préstamo estipulado en el préstamo con Aldosivi de Argentina. Según información de los Cruzados, la extensión de vínculo junto al atacante se prolonga hasta diciembre del año 2029, es decir por tres temporadas más con el conjunto precordillerano.

En conversación con los medios posterior a la oficialización de su extensión de vínculo, Justo Giani expresó su alegría de firmar un nuevo contrato con “La Franja”, al señalar que está feliz en su estadía en el equipo universitario, donde también apunta a que el equipo va por la gloria máxima en la Copa Chile 2026.

“Lo dije siempre, yo acá estoy muy feliz. Desde que llegué me encontré un lugar muy humano, es un club gigante, estoy cómodo y eso no es fácil en el fútbol. Los dos lados había una predisposición de quedarme y desde ese punto fue fácil. Mis expectativas son las mismas desde que llegué, un club que tiene que ir a pelear títulos, pelear las competencias como lo estamos haciendo, tratar de salir campeones. Estoy feliz de seguir junto a ustedes y ojalá dejar mi huella en el club”, señaló Giani quien no escondió su felicidad de mantenerse en el club precordillerano, con vistas a un futuro lleno de trofeos en el equipo.

Los números de Giani en Católica

Desde su arribo a Universidad Católica a inicios de año, Justo Giani se ha transformado en uno de los agentes ofensivos más letales en la retaguardia cruzada, siendo una pieza clave en los esquemas de Daniel Garnero. Entre competencias nacionales e internacionales, Giani ha disputado 43 partidos, donde ha anotado en 16 ocasiones y asistido en 12. Cabe destacar que el argentino es el jugador con más partidos en el año Cruzado.