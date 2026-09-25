Universidad Católica y Unión La Calera se enfrentarán este sábado 26 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Claro Arena por los octavos de final de vuelta de la Copa Chile 2026. El partido será transmitido en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

La llave entre cruzados y cementeros quedó completamente abierta tras el empate de la ida en el Nicolás Chahuán Nazar, donde la UC se imponía por la mínima gracias al gol de Mario Gómez, pero que finalmente Juan Salomoni anotó la igualdad.

¿Quién transmite U Católica vs La Calera por la Copa Chile 2026?

El encuentro entre Universidad Católica y Unión La Calera será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que vía streaming se podrá ver en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs La Calera por la Copa Chile 2026?

Universidad Católica vs Unión La Calera juegan este sábado 26 de septiembre desde las 20:00 horas en el Claro Arena por los octavos de final de vuelta de la Copa Chile.

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Hora: 20:00 horas

Estadio: Claro Arena

¿Quién es el árbitro de U Católica vs La Calera?

El árbitro del duelo de vuelta entre Universidad Católica y Unión La Calera será Diego Flores.

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: José Retamal

2do asistente: Manuel Marín

4to árbitro: Reinerio Alvarado

¿Cómo llegan U Católica y La Calera?

Universidad Católica y Unión La Calera llegan a este duelo tras la igualdad conseguida en el partido de ida. En el Nicolás Chahuán Nazar los cruzados se pusieron en ventaja gracias al gol de Mario Gómez, sin embargo, Juan Salomoni puso el empate cerca del final para dejar abierta la llave.

Quien resulte ganador del partido se inscribirá en los cuartos de final de la Copa Chile, mientras que si empatan todo se definirá desde los lanzamientos penales.

Formaciones de U Católica vs La Calera

Formación de U Católca: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farias, Agustín Garia Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Matías Palavecino; Diego Corral, Martín Gómez y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Formación de La Calera: Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Camilo Moya, Rodrigo Pérez, Martín Hiriart, Bayron Oyarzo; Nicolás Ferreyra y Sebastián Sáez. DT: John Armijo.

U Católica vs La Calera minuto a minuto