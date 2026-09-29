Datos Clave El despido: Racing oficializó la salida de Juan Pablo Vojvoda luego de desperdiciar una ventaja de 2-0 y caer 3-2 ante Boca Juniors por la Copa Argentina. El elegido: Luciano Aued, referente y ganador de siete títulos en Universidad Católica, tomará interinamente el primer equipo junto a Sebastián Romero. El registro: El ciclo de Vojvoda terminó de forma abrupta con apenas 13 partidos dirigidos, registrando cuatro victorias, dos empates y siete derrotas.

El fútbol argentino no da respiro y Racing acaba de vivir una de sus semanas más traumáticas de la temporada. Luego de una dolorosa caída ante Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Argentina, la dirigencia de la Academia decidió cortar de raíz el proceso de su entrenador y buscar soluciones de emergencia dentro de su propia institución, recurriendo a un viejo conocido del fútbol chileno.

La directiva encabezada por Diego Milito oficializó la destitución de Juan Pablo Vojvoda y determinó que el plantel profesional quedará bajo el mando interino de Sebastián Romero y Luciano Aued. El exvolante, quien dejó una huella imborrable en Universidad Católica al conquistar el histórico tetracampeonato, asume así un fierro caliente en uno de los grandes del continente.

¿Por qué despidieron a Juan Pablo Vojvoda de Racing?

El extécnico de Unión La Calera llegó a fines de junio con un contrato hasta 2027 para reemplazar a Gustavo Costas, pero su ciclo se desmoronó rápidamente. En el torneo local, Racing quedó relegado a la penúltima posición de la Zona B y en el puesto 23 de la Tabla Anual, sumando apenas cuatro triunfos en 13 compromisos.

Sin embargo, el golpe de gracia ocurrió en Rosario por la Copa Argentina. Racing ganaba 2-0 y tenía encaminada la clasificación a semifinales, pero el equipo de Rodolfo Arruabarrena reaccionó en el tramo final. Con un triplete de cabeza de Enner Valencia, Boca Juniors dio vuelta el marcador (3-2), eliminó a la Academia y sentenció la salida inmediata de Vojvoda.

¿Cómo llega Luciano Aued a la banca de Racing?

Tras colgar los botines, “Luli” Aued inició su carrera como entrenador haciéndose cargo de las divisiones inferiores del elenco de Avellaneda. Su buen desempeño en el club lo llevó a consolidar una dupla técnica con Sebastián “Chirola” Romero al mando de la Reserva.

Esta promoción al primer equipo no es un terreno desconocido para el ex cruzado. En mayo pasado, justamente antes de la llegada de Vojvoda, Romero y Aued ya habían asumido de manera transitoria la conducción del plantel tras la salida de Gustavo Costas, dirigiendo los últimos compromisos de aquel semestre. Para cubrir su ausencia en la Reserva durante este nuevo interinato, el club designó a Pablo Gomis.

¿Hasta cuándo dirigirán Aued y Romero en Racing?

Por ahora, la dupla de la casa tomará las riendas para recuperar anímicamente a un grupo muy golpeado por la forma en que se dio la eliminación ante Boca.

Diego Milito y la cúpula dirigencial deberán definir en las próximas semanas si el interinato del tetracampeón con la UC se extiende hasta diciembre para cerrar la temporada, o si aceleran la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico definitivo para empezar a planificar el 2027.