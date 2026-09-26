Universidad Católica y Unión La Calera cierran este sábado una de las llaves más parejas de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El segundo capítulo se jugará en el Claro Arena, donde los Cruzados intentarán aprovechar la localía ante un cuadro calerano que sacó un empate valioso en el duelo de ida.

El partido está programado para las 20:00 horas y corresponde a la vuelta de los octavos de final. La serie se define por marcador global y, en caso de igualdad, todo se resolverá desde los lanzamientos penales.

U Católica vs Unión La Calera EN VIVO: minuto a minuto

La previa de U Católica vs Unión La Calera por Copa Chile

En la ida, disputada el miércoles 23 de septiembre en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, Unión La Calera y Universidad Católica igualaron 1-1.

La apertura del marcador llegó a los 64 minutos, cuando Matías Palavecino ejecutó un tiro libre que dio en el poste y Martín Gómez aprovechó el rebote para poner en ventaja a los Cruzados. La alegría visitante duró cerca de un cuarto de hora: a los 79 minutos, Juan Pablo Salomoni recibió un centro de Martín Hiriart y marcó el empate para los Cementeros.

Con ese resultado, ninguno de los dos logró sacar ventaja y la llave quedará resuelta en Las Condes.

¿Cómo llega U Católica al partido contra Unión La Calera?

Universidad Católica llega sin derrotas en sus últimos cinco compromisos, con cuatro triunfos al hilo antes del empate copero.

El equipo de Daniel Garnero venía de imponerse 3-2 a Palestino en La Cisterna por el Campeonato Nacional, con doblete de Fernando Zampedri y un gol de Diego Corral. El cuadro precordillerano se mantiene en la parte alta de la tabla y pelea por los puestos de clasificación internacional.

Sus últimos cinco resultados fueron:

Unión La Calera 1-1 Universidad Católica.

Palestino 2-3 Universidad Católica.

Everton 0-1 Universidad Católica.

Universidad Católica 3-2 O’Higgins.

Coquimbo Unido 1-2 Universidad Católica.

En la fase de grupos de la Copa Chile, los Cruzados terminaron primeros del Grupo B con 15 puntos, como líderes invictos, con cinco victorias y solo dos goles recibidos.

¿Cómo llega Unión La Calera al partido con U Católica?

Unión La Calera aterriza en el Claro Arena tras cortar una racha de 12 partidos sin ganar y sacar un empate en casa ante la UC.

El elenco calerano venció 1-0 a Deportes Limache en el Nicolás Chahuán por el Campeonato Nacional, resultado que terminó con una larga sequía, aunque en el torneo local sigue comprometido en la parte baja de la tabla.

Sus últimas cinco presentaciones:

Unión La Calera 1-1 Universidad Católica.

Unión La Calera 1-0 Deportes Limache.

O’Higgins 2-1 Unión La Calera.

Unión La Calera 0-1 Deportes La Serena.

Audax Italiano 0-0 Unión La Calera.

Los Cementeros clasificaron a los octavos tras terminar segundos del Grupo D con 11 puntos, por detrás de Universidad de Chile, con tres triunfos, dos empates y una derrota.

Formaciones de U Católica vs Unión La Calera

Formación de Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Matías Palavecino; Diego Corral, Martín Gómez y Fernando Zampedri.

DT: Daniel Garnero.

Formación de Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Valentino Torrente; Camilo Moya, Rodrigo Pérez, Martín Hiriart, Joan Cruz; Nicolás Ferreyra y Matías Campos López.

DT: John Armijo.

¿Quién es el árbitro de U Católica vs Unión La Calera?

Diego Flores será el árbitro principal del encuentro entre Universidad Católica y Unión La Calera en el Claro Arena.

El equipo arbitral estará integrado por:

Árbitro: Diego Flores.

Diego Flores. Asistente 1: José Retamal.

José Retamal. Asistente 2: Manuel Marín.

Manuel Marín. Cuarto árbitro: Reinerio Alvarado.

¿Dónde ver U Católica vs Unión La Calera EN VIVO?

Universidad Católica vs Unión La Calera será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y ONLINE a través de HBO Max.

El encuentro comienza a las 20:00 horas en el Claro Arena.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Hora: 20:00.

20:00. Estadio: Claro Arena.

Claro Arena. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cómo se define la llave entre U Católica y Unión La Calera?

La serie se resuelve por marcador global y, si persiste la igualdad tras los 90 minutos, la clasificación se define desde los lanzamientos penales.

Tras el 1-1 de la ida, ambos llegan en igualdad de condiciones al segundo partido, con la diferencia de que esta vez la UC jugará en casa.

¿Cuál será el rival del ganador en cuartos de final?

El vencedor de Universidad Católica vs Unión La Calera enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

Esa serie también se resuelve a partidos de ida y vuelta, por lo que de esos cuatro clubes saldrá uno de los semifinalistas del torneo.

¿Cómo está el historial reciente entre U Católica y Unión La Calera?

El antecedente más cercano en el Campeonato Nacional terminó con triunfo 2-1 de Unión La Calera en el Claro Arena, el pasado 20 de abril.

Aquel duelo lo abrió Branco Ampuero para la UC a los 44 minutos, pero Rodrigo Caseres igualó a los 52′ y Jorge Sáez marcó el 2-1 a los 83′. El partido estuvo marcado, además, por la expulsión de Clemente Montes.

Los últimos tres cruces: