Datos Clave El destino: Nicolás Girón tiene avanzada su salida al Portimonense de Portugal mediante un préstamo sin opción de compra. La particularidad: El delantero no alcanzó a debutar oficialmente por el primer equipo de Universidad Católica. El antecedente: Antonio Cannoni también dejó la UC rumbo a Europa durante septiembre sin haber debutado profesionalmente por los cruzados.

Los días en San Carlos de Apoquindo están lejos de ser tranquilos. A la reciente frustración por la eliminación en la Copa Chile, Universidad Católica suma ahora una preocupante tendencia en su cantera: jóvenes talentos que deciden abandonar la institución ante la falta de oportunidades.

La semana había comenzado con novedades en torno a Nicolás Girón, quien estaba a detalles de recibir su carta de nacionalización chilena. Sin embargo, el panorama dio un giro radical confirmando que el prometedor atacante continuará su carrera lejos de la precordillera, sumándose a un sorpresivo éxodo de juveniles que saltan al Viejo Continente sin siquiera haber sumado un minuto oficial en el primer equipo estudiantil.

¿Por qué Nicolás Girón deja la UC para ir al Portimonense?

Girón firmó su primer contrato profesional a fines del año pasado, perfilándose como uno de los mejores delanteros en las inferiores cruzadas. Pese a sus credenciales, no logró ganarse la confianza del cuerpo técnico comandado por Daniel Garnero, lo que aceleró su drástica decisión de buscar rodaje en el exterior.

Según adelantó el portal Fichajes Fútbol Chile, el destino del atacante será el Portimonense, elenco de la Segunda División de Portugal.

El acuerdo entre instituciones está pactado bajo la modalidad de préstamo sin opción de compra. Una de las particularidades del traspaso es que Girón compartirá camarín con un viejo conocido: el delantero brasileño Jader Gentil, quien defendió la camiseta de la Franja y actualmente se encuentra cedido en la escuadra lusa. Por el momento, resta definir si el colombiano se sumará de forma directa al primer equipo o si iniciará su adaptación en el plantel Sub-23 (Liga Revelación).

El caso de Antonio Cannoni: de San Carlos al fútbol italiano

La partida de Girón no es un caso aislado. De hecho, se convierte en el segundo valor joven que salta el charco hacia Europa sin haber debutado con Universidad Católica en menos de 15 días.

El pasado 14 de septiembre se oficializó la llegada de Antonio Cannoni al equipo primavera del Modena de Italia. El zaguero central, categoría 2009 y seleccionado nacional juvenil, protagonizó una salida que dejó un sabor aún más amargo en Cruzados. A diferencia de Girón, Cannoni dejó Universidad Católica en calidad de agente libre, marchándose a Italia sin dejar ningún ingreso económico tras su etapa de formación en la precordillera.