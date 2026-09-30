Datos Clave El presente: Colo Colo lidera la Liga de Primera con 12 puntos de ventaja y acaba de vencer a Puerto Montt por la Copa Chile. La gran figura: Ya existió un primer acercamiento formal con Arturo Vidal, aunque las posturas aún mantienen cierta distancia. El estratega: Las conversaciones con el técnico Fernando Ortiz están mucho más encaminadas y el DT ya trabaja en la planificación del 2027.

El gran momento deportivo de Colo Colo, puntero absoluto del Campeonato Nacional y firme candidato en la Copa Chile tras superar a Deportes Puerto Montt, le entregó a Blanco y Negro el margen necesario para mirar hacia el futuro. Con la inminente clasificación a la Copa Libertadores 2027 en el horizonte, la dirigencia ya comenzó a mover las piezas para estructurar el plantel del próximo año.

Las prioridades en el Estadio Monumental están claras y apuntan directamente a los dos grandes líderes del proyecto actual: Arturo Vidal y el director técnico Fernando Ortiz, quienes finalizan sus respectivos vínculos a fin de año. Sin embargo, las gestiones por ambos nombres avanzan a velocidades muy distintas.

¿En qué está la renovación de Arturo Vidal con Colo Colo?

La continuidad del “Rey” es el tema que mayor expectación genera en Macul. De acuerdo a la información revelada por el programa “El Canal de Edson”, desde la concesionaria ya dieron el primer paso para extender la estadía del mediocampista, aunque el camino no asoma del todo sencillo.

“Lo van a negar. Pero ya hubo una conversación. Todo muy lejano. Por eso Arturo dijo ‘hay cosas que le molestan’. Pero ya hubo una conversación”, detallaron en el espacio partidario. El escenario indica que, si bien el interés de ambas partes existe, todavía resta un tramo importante de negociaciones para lograr un acuerdo económico y deportivo que deje satisfecho al bicampeón de América.

¿Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo en 2027?

En la vereda de enfrente, la situación del entrenador luce mucho más despejada. La directiva de Blanco y Negro entiende que asegurar al técnico es el cimiento fundamental para armar el equipo, por lo que las charlas han fluido con mayor naturalidad.

“Lo mismo con Ortiz, pero él ya está planificando lo que va a hacer. Lo primero es el técnico”, sentenciaron en el reporte. Todo apunta a que la firma del estratega podría abrocharse antes de lo imaginado, entregando la estabilidad necesaria para afrontar el mercado de fichajes.

¿Qué jugadores terminan contrato en Colo Colo a fines de 2026?

Las carpetas de Vidal y Ortiz no son las únicas que urgen en las oficinas del Monumental. La gerencia deportiva tiene por delante una larga lista de elementos que culminan sus contratos y que obligarán a tomar decisiones drásticas en las próximas semanas.

En la nómina de jugadores que deben definir su continuidad de cara al 2027 destacan nombres de peso en la actual campaña como Álvaro Madrid, Maxi Romero, Lautaro Pastrán y Marcos Bolados, entre otros, quienes se jugarán sus opciones de seguir vistiendo la camiseta alba en la recta final de la temporada.