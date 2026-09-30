Datos Clave La decisión: Fernando Ortiz revisó el césped del Monumental durante el mediodía y dio su aprobación para disputar allí la revancha. El plan alternativo: Colo Colo había reservado el Estadio El Teniente de Rancagua ante la posibilidad de no utilizar Pedrero. El partido: Los albos recibirán a Puerto Montt el martes 6 de octubre a las 20:30 horas, con ventaja de 1-0 en la serie.

La incertidumbre duró apenas unas horas. Colo Colo disputará finalmente en el Estadio Monumental la revancha de los cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, después de que el propio Fernando Ortiz revisara el estado de la cancha y autorizara su utilización, tal como confirmó el periodista Cristian Alvarado de Radio ADN.

El escenario había quedado en duda tras la decisión de suspender la venta de entradas mientras se evaluaba el terreno de juego. Blanco y Negro incluso dejó reservado el Estadio El Teniente de Rancagua como alternativa principal, pero la inspección realizada durante este mediodía terminó despejando definitivamente el panorama.

¿Dónde se juega Colo Colo vs Puerto Montt por Copa Chile?

Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile.

La definición llegó después de la revisión realizada durante el mediodía por Fernando Ortiz, quien inspeccionó personalmente las condiciones del césped y dio el visto bueno para disputar el encuentro en Pedrero. Con eso quedó descartada, al menos para este compromiso, la necesidad de trasladar la localía alba fuera de Santiago.

El principal plan alternativo era el Estadio El Teniente de Rancagua, recinto que Colo Colo había reservado preventivamente mientras esperaba el resultado de la evaluación.

Confirmado: Se juega en el Estadio Monumental el partido de revancha entre Colo-Colo y Puerto Montt por la Copa Chile. La cancha fue revisada por Fernando Ortiz este mediodía y dio el OK para jugar el próximo martes @adnradiochile — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) September 30, 2026

¿Por qué estuvo en duda el Estadio Monumental para Colo Colo vs Puerto Montt?

El estado del césped obligó a Colo Colo a evaluar otras alternativas antes de confirmar la revancha en el Monumental. La preocupación llevó incluso a la dirigencia a suspender temporalmente el proceso de venta de entradas hasta tener certeza absoluta de que el terreno podría soportar el encuentro.

Aníbal Mosa había adelantado que una comisión técnica integrada por representantes de la dirigencia, el cuerpo técnico, Daniel Morón y los encargados de la cancha realizaría la evaluación. Finalmente, la revisión encabezada por Ortiz terminó inclinando la decisión hacia Pedrero. Además de Rancagua, también habían aparecido como posibles alternativas el Estadio Nacional y el Bicentenario de La Florida, aunque ninguna terminó siendo necesaria.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Puerto Montt y a qué hora?

Colo Colo y Deportes Puerto Montt jugarán la revancha el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El Cacique llegará con una ventaja mínima después de imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en el Bicentenario Chinquihue.

Colo Colo vs Deportes Puerto Montt

📅 Fecha: martes 6 de octubre

martes 6 de octubre 🕣 Hora: 20:30 horas

20:30 horas 🏟️ Estadio: Monumental

Monumental 🏆 Competencia: Copa Chile, cuartos de final – vuelta

Copa Chile, cuartos de final – vuelta ⚽ Global: Colo Colo 1-0 Puerto Montt

¿Qué pasa con las entradas para Colo Colo vs Puerto Montt?

La venta había sido suspendida mientras se esperaba la definición del estadio y ahora el club deberá comunicar la reanudación del proceso para el encuentro en el Monumental.

Colo Colo había anunciado inicialmente la comercialización de boletos, pero decidió detenerla ante las dudas sobre el estado del césped. Con la localía ya resuelta, el siguiente paso será conocer la información definitiva sobre venta, precios, sectores y condiciones de ingreso.