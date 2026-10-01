Datos Clave Molestia alba: En Colo Colo cuestionaron públicamente las declaraciones de Nicolás Córdova sobre Leandro Hernández. El cuestionamiento: En Macul consideran que no corresponde exponer a un futbolista que recién comienza su experiencia internacional. La frase: Córdova apuntó a las limitaciones de Hernández después de la derrota de Chile ante Estados Unidos.

En Colo Colo no cayó bien la forma en que Nicolás Córdova se refirió a Leandro Hernández después de la derrota de Chile ante Estados Unidos. La situación generó molestia en el entorno del club, donde cuestionan que el delantero haya quedado expuesto públicamente luego de una experiencia internacional que recién comienza.

El punto que genera mayor incomodidad en Macul es que Hernández forma parte de una nómina escogida por el propio entrenador de La Roja. Por eso, en el cuadro albo consideran contradictorio que el mismo cuerpo técnico que le abrió la puerta a la selección termine apuntándolo después de un resultado negativo.

¿Qué molestó en Colo Colo tras las declaraciones de Córdova?

La crítica apareció después de que Córdova analizara una de las últimas jugadas del encuentro ante Estados Unidos. El técnico sostuvo: “Que sepan que en la última contra de Leandro Hernández no va a avanzar, que hay otras velocidades y en Chile a lo mejor le alcanza”.

Las palabras rápidamente comenzaron a generar repercusión y también llegaron hasta Colo Colo. Según informó En Cancha, desde el club cuestionaron la decisión de individualizar al delantero tras la derrota: “No corresponde que salga a criticar a los jugadores, menos a uno que está haciendo sus primeras armas a nivel internacional como lo es Leandro Hernández… una actitud que habla más de él que de otra cosa”, señalaron desde el cuadro albo.

El malestar no apunta solamente al contenido de la declaración, sino también al momento elegido para realizarla. En el Monumental consideran que una instancia como la fecha internacional debería servir para que los jóvenes sumen experiencia y regresen a sus clubes fortalecidos.

¿Qué esperan en Colo Colo de Leandro Hernández?

La preocupación en el cuadro del Cacique también pasa por el efecto que puedan tener este tipo de declaraciones en un jugador que venía atravesando un buen momento con la camiseta de Colo Colo.

Hernández había ganado protagonismo durante las últimas semanas y se transformó en una alternativa ofensiva importante para Fernando Ortiz. Su presencia en la selección representaba, precisamente, una oportunidad para seguir acumulando experiencia frente a rivales internacionales.

En la conversación el citado medio, desde el club incluso plantearon que esperan que puertas adentro el mensaje haya sido diferente al que recibió públicamente: “Ojalá que puertas adentro el discurso sea otro y le haya pedido disculpas por la mala elección de palabras”, agregaron.