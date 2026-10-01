Alarma roja por Diego Ulloa: En el amistoso de La Roja ante Estados Unidos (derrota chilena), Diego Ulloa fue titular y marcó el 1-1 parcial, pero encendió las alarmas en el “Cacique” tras abandonar el campo al minuto 69 por molestias físicas luego de un pisotón. Nicolás Córdova reconoció que espera que “no sea nada grave”, dejando en suspenso su presencia para la reanudación del torneo.

Problema “feliz” en el arco y un juvenil a Europa: Ortiz recuperó a todos sus goleros (Villanueva, De Paul, Maureira y Vozinha), pero según ADN, mantendría al juvenil Eduardo Villanueva como titular ante Puerto Montt por Copa Chile. Por otro lado, Bastián Silva —canterano “borrado” por el DT— podría dejar Macul al ser seguido desde Portugal, España, Uruguay, Argentina y Arabia Saudita.