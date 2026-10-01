Inicia el mes de octubre y en el Estadio Monumental los frentes de atención se multiplican. Por un lado, la dirigencia de Blanco y Negro busca encausar en silencio las vitales negociaciones para asegurar el proyecto deportivo 2027, con acercamientos clave hacia sus máximos referentes, mientras que a nivel institucional, el Club Social y Deportivo celebra un hito histórico de fidelización que fortalece el tejido social del “Cacique”. Sin embargo, la tranquilidad en los escritorios contrasta con la preocupación que llega desde el norte del continente, luego de que un amistoso de La Roja dejara a uno de los baluartes del equipo con pronóstico médico reservado.

En paralelo al seguimiento de sus seleccionados, Fernando Ortiz se encuentra en la inusual posición de tener a todos sus arqueros sanos y disponibles, debiendo tomar una decisión de peso para el decisivo choque de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. El rompecabezas táctico del “Tano” también cruza el futuro de las divisiones menores, donde un prometedor mediocampista marginado de las convocatorias podría encontrar su ansiado despegue lejos de las fronteras nacionales, marcando un mercado de pases que ya comienza a agitar las aguas en Macul.

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Sigue en Alairelibre.cl el parte médico oficial de La Roja sobre el estado de Diego Ulloa, la definición de la localía para el partido de Copa Chile y todas las novedades del mercado de pases del Eterno Campeón de cara a la temporada 2027.