Noticias de Colo Colo hoy 1 de octubre: Alarma desde La Roja, la decisión en el arco y avances en secreto por Vidal
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Carla Bernucci
El "Cacique" respira con los primeros avances silenciosos para abrochar las renovaciones de Arturo Vidal y el "Tano" Ortiz, mientras que el CSD celebra haber alcanzado los 20 mil socios al día. Sin embargo, en Macul hay preocupación por el estado físico de Diego Ulloa tras salir lesionado con la Selección Chilena en Estados Unidos. En paralelo, el estratega albo perfila al dueño del arco para la Copa Chile y define el futuro de un juvenil seguido desde Europa y Medio Oriente.
Inicia el mes de octubre y en el Estadio Monumental los frentes de atención se multiplican. Por un lado, la dirigencia de Blanco y Negro busca encausar en silencio las vitales negociaciones para asegurar el proyecto deportivo 2027, con acercamientos clave hacia sus máximos referentes, mientras que a nivel institucional, el Club Social y Deportivo celebra un hito histórico de fidelización que fortalece el tejido social del “Cacique”. Sin embargo, la tranquilidad en los escritorios contrasta con la preocupación que llega desde el norte del continente, luego de que un amistoso de La Roja dejara a uno de los baluartes del equipo con pronóstico médico reservado.
En paralelo al seguimiento de sus seleccionados, Fernando Ortiz se encuentra en la inusual posición de tener a todos sus arqueros sanos y disponibles, debiendo tomar una decisión de peso para el decisivo choque de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. El rompecabezas táctico del “Tano” también cruza el futuro de las divisiones menores, donde un prometedor mediocampista marginado de las convocatorias podría encontrar su ansiado despegue lejos de las fronteras nacionales, marcando un mercado de pases que ya comienza a agitar las aguas en Macul.
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Sigue en Alairelibre.cl el parte médico oficial de La Roja sobre el estado de Diego Ulloa, la definición de la localía para el partido de Copa Chile y todas las novedades del mercado de pases del Eterno Campeón de cara a la temporada 2027.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).