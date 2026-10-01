Datos Clave La petición: Miguel Ángel Neira pidió que la ANFP nombre a otro entrenador apenas La Roja regrese a Santiago. El candidato: El ex seleccionado propuso a Fernando Ortiz, actual técnico de Colo Colo, para asumir la Selección. La presión: César Vaccia también sostuvo que el conflicto interno podría obligar a los dirigentes a tomar una decisión sobre la continuidad de Córdova.

La crisis interna de la Selección Chilena sigue sumando réplicas. Tras salir a la luz el grave altercado que terminó con el abandono de Marcelino Núñez de la concentración en Norteamérica, las críticas apuntaron directamente a la figura del entrenador interino, Nicolás Córdova.

El manejo del vestuario por parte del actual jefe de selecciones menores quedó bajo la lupa, a tal punto que referentes históricos del fútbol nacional exigieron en diálogo con RedGol que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tome medidas inmediatas y proceda con el despido del estratega del mando del primer equipo.

¿Por qué piden la salida de Nicolás Córdova de La Roja?

El principal argumento de los críticos es la pérdida total de control en el camarín. El histórico exvolante de La Roja, Miguel Ángel Neira, fue categórico al evaluar el incidente que involucró a Núñez, Córdova y Lucas Cepeda.

“Es lamentable que ocurran estas cosas con muchachos jóvenes. No sé qué motivos tendrán, pero no se justifica que pase en la selección. El manejo ahí es muy malo”, señaló Neira al citado medio. Su postura fue tajante respecto al futuro del banco nacional: “Al llegar la selección a Chile, la ANFP tiene que designar un entrenador de inmediato. Lo de Córdova en este momento está siendo demasiado incómodo para dirigir a la selección adulta”.

Además, Neira cuestionó el rol original del DT interino: “Si a Córdova lo contrataron para dirigir a los jóvenes, que se quede ahí. No tiene por qué estar pasando lo que está sucediendo ahora. Imagínate un vestuario dividido, que se van a los golpes”, sentenció, proponiendo de paso el nombre de Fernando Ortiz para asumir el cargo.

¿Nicolás Córdova podría ser despedido por la ANFP?

La posibilidad de que el estratega pierda su puesto en la estructura de Quilín es un escenario real tras este episodio. Así lo analizó César Vaccia, quien conoce de cerca lo que significa asumir interinatos en la Selección Chilena.

Aunque inicialmente valoraba la disciplina del proceso, Vaccia reconoció que el quiebre interno lo cambió todo. “Este conflicto le pone la guinda a la torta, todo mal, pésima la conducta de los jugadores. Lamentable… Quizá esto obliga a tomar una decisión a los dirigentes sobre la continuidad de Córdova en las selecciones chilenas”, advirtió el extécnico.

¿Cuándo juega Chile vs México y a qué hora?

En medio de este verdadero terremoto interno y sin Marcelino Núñez en el plantel, el equipo nacional deberá cumplir con su último compromiso en Norteamérica.

La Selección Chilena enfrentará a México el próximo martes 6 de octubre. El partido está programado a las 23:30 horas (tiempo de Chile) y se disputará en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.