La salida de Marcelino Núñez de la concentración de La Roja no fue un hecho aislado. El episodio dejó al descubierto un conflicto mucho más profundo entre el plantel y Nicolás Córdova, en medio de la gira por Norteamérica.

“Hay una relación quebrada entre el plantel y el técnico”, informó Cooperativa Deportes, graficando el complejo ambiente que se vive en la delegación nacional en Estados Unidos.

El malestar de los jugadores de La Roja con Nicolás Córdova

De acuerdo al reporte, algunos referentes del Equipo de Todos ya estaban “medios podridos” con el ciclo del DT interino, principalmente porque sentían que el proceso no los llevaba a ningún lado. “No entra el mensaje”, resumieron.

A eso se suma un factor que terminó de romper el vínculo: varios futbolistas creen que las filtraciones a la prensa vinieron directamente desde el cuerpo técnico, lo que habría hecho que “se rompieran todas las confianzas” dentro del grupo.

El episodio incluso derivó en una reunión de algunos capitanes del plantel, entre ellos Gabriel Suazo, Vicente Pizarro y Paulo Díaz, para definir cómo abordar el conflicto.

El reto de Córdova a Marcelino Núñez que encendió todo en La Roja

El quiebre explotó tras el almuerzo del martes. Según el relato, hubo una discusión futbolística entre Núñez y Lucas Cepeda que subió de tono, al punto de que el volante encaró al delantero y hubo empujones que otros jugadores debieron frenar.

En ese momento apareció Córdova, quien le hizo una crítica al mediocampista delante de todos sus compañeros, lo que terminó de molestarlo. Tras eso, el jugador habría pedido un pasaje para volverse: “Yo aquí no sigo, me voy”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs México?

La Roja cerrará su gira ante México el martes 6 de octubre a las 23:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum. Para ver el encuentro puedes sintonizar las pantallas de Mega.