Datos Clave Plan: La ANFP mantendría a Nicolás Córdova hasta que la nueva directiva defina al próximo DT. Alternativa: Sebastián Miranda sería el elegido para asumir un nuevo interinato, según RedGol. Condición: Una goleada ante México marcaría, de acuerdo con el reporte, el final de la etapa de Córdova.

La Selección Chilena ya tendría definido un nombre para tomar el banco de La Roja si finalmente Nicolás Córdova deja su cargo después del amistoso ante México. Según información publicada por RedGol, Sebastián Miranda, actual entrenador de la Sub 20, sería la alternativa que maneja la ANFP para asumir un nuevo interinato.

Por ahora, el plan de la Federación sería mantener a Córdova hasta que la nueva directiva determine quién será el entrenador encargado del próximo proceso. Sin embargo, el escenario podría cambiar después del partido que Chile disputará este martes 6 de octubre frente a México en Los Ángeles.

Sebastián Miranda sería el reemplazante de Córdova | ©Diego Martin/Photosport.

¿Qué tendría que pasar para que Nicolás Córdova deje La Roja?

De acuerdo con el citado medio, una goleada ante México sería el escenario que podría provocar la salida anticipada de Córdova. La información apunta a que Pablo Milad tendría contemplada esa posibilidad como una forma de descomprimir el ambiente que se ha generado alrededor de la Selección.

La situación se produce después de las derrotas ante Canadá y Estados Unidos durante la actual gira y la salida anticipada de Marcelino Núñez de la concentración.

¿Quién reemplazaría a Córdova si deja la Selección?

Sebastián Miranda ya habría conversado con Felipe Correa, gerente de selecciones, respecto de la posibilidad de asumir la banca adulta. El escenario contemplaría que el exlateral dirija los dos amistosos que Chile tiene programados ante Colombia en noviembre: el viernes 13 en Cali y el martes 17 en el Estadio Nacional, siempre que Córdova deje el cargo después del partido ante México.

Miranda no sería la única alternativa dentro de las selecciones nacionales. Ariel Leporati, actual técnico de la Sub 17, también forma parte del staff, aunque tiene el desafío del Mundial de la categoría durante noviembre, según informó el medio digital.

Por ahora no hay novedades respecto a una supuesta salida de Córdova, pero los rumores de un quiebre en el camarín de La Roja, siguen creciendo.