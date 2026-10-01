Datos Clave La alerta: Raúl Delgado advirtió públicamente que la realización de la postemporada podría demorarse si el Tribunal de Disciplina no acelera sus resoluciones. Los involucrados: El directorio de la ANFP mantiene dos denuncias contra San Marcos de Arica, mientras que Rangers, Curicó Unido y Santa Cruz acusaron a Deportes Puerto Montt. La tabla: San Marcos se ubica 7° en zona de clasificación, mientras que Puerto Montt está 10°, a solo dos puntos de entrar a la Liguilla.

El desenlace del Campeonato de Primera B podría enfrentar un grave y costoso tropiezo administrativo. Justo cuando los equipos disputan palmo a palmo los últimos cupos para la Liguilla de Ascenso a Primera División, una fuerte advertencia dirigencial encendió las alarmas sobre un posible aplazamiento de la postemporada.

Según información publicada por PrimeraBChile, el dueño de Unión San Felipe, Raúl Delgado, expuso su profunda preocupación por la lentitud de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP para resolver graves denuncias pendientes. El dirigente aseguró que esta demora trasladará la definición desde la cancha hacia los escritorios.

¿Por qué podría retrasarse la Liguilla de Ascenso 2026?

La principal razón radica en que tanto San Marcos de Arica como Deportes Puerto Montt —los dos clubes denunciados— están peleando directamente por entrar a la postemporada.

Si la fase regular del torneo finaliza y las denuncias aún no tienen un fallo ejecutoriado, la ANFP no podrá dar luz verde al inicio de la Liguilla. Iniciar el minitorneo con resoluciones pendientes es inviable, ya que las sanciones (resta de puntos o desafiliación) podrían alterar radicalmente la composición de los clasificados de un día para otro.

¿Qué denuncias enfrentan San Marcos de Arica y Puerto Montt?

El Tribunal de Disciplina tiene sobre la mesa dos flancos abiertos. Por un lado, el propio directorio de la ANFP ingresó dos denuncias formales contra San Marcos de Arica. Por otra parte, Rangers de Talca, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz se unieron para presentar una acusación en contra de Deportes Puerto Montt.

Raúl Delgado exigió celeridad al presidente del Tribunal, Exequiel Segall, y acusó filtraciones preocupantes. “Las versiones dicen que el presidente del Tribunal estaría de acuerdo en no solicitar el formulario 29 que pidieron los denunciantes, que de antemano sabría que Puerto Montt pediría postergaciones y es partidario de dárselas… Le pido al señor Exequiel que tenga la delicadeza de proceder lo más rápido posible”, disparó el timonel aconcagüino.

¿Qué pasa con la tabla si un club es desafiliado de Primera B?

El gran temor de los clubes que hoy están clasificando a la postemporada es el impacto de un castigo mayor. Si el Tribunal de Disciplina determina, en el peor de los casos, la desafiliación de alguno de los elencos involucrados, el reglamento indica que todos los partidos de ese equipo pasarían a contabilizarse como derrotas por 3-0.

Esta resta y suma de puntos modificaría de golpe toda la tabla de posiciones, metiendo a la Liguilla a equipos que habían quedado eliminados en cancha y sacando a otros que ya estaban celebrando.

Además del daño deportivo, Delgado advirtió sobre el impacto económico: “Mientras más se demora, la Liguilla va a volver a demorarse y los clubes que estén en Liguilla van a tener que seguir gastando plata”.

¿Qué equipos están clasificando a la Liguilla de Primera B 2026?

El formato del torneo establece que el campeón asciende de manera directa, el segundo lugar avanza a la final de la Liguilla, y los equipos ubicados entre el tercer y octavo puesto disputan la fase regular de esta postemporada.

De acuerdo a la tabla de posiciones actualizada, el líder exclusivo es Cobreloa (45 puntos), seguido por Santiago Wanderers (44). Los clubes que hoy estarían entrando a la Liguilla son: San Luis (44), Magallanes (40), Deportes Antofagasta (38), Deportes Recoleta (38), San Marcos de Arica (36) y Unión Española (36).

Por su parte, Deportes Puerto Montt se ubica en la décima posición con 34 unidades, a solo dos puntos de la zona de liguilla, superado por diferencia de goles por Deportes Copiapó, que está noveno. Este estrecho margen explica la urgencia de resolver las denuncias, ya que un castigo a Arica metería directamente en carrera al elenco “Velero” o a los copiapinos.