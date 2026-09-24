Jorge Garcés lamentó la muerte de Reinaldo Sánchez, el dirigente con el que fue campeón en Santiago Wanderers en 2001 y que además presidió la ANFP entre el mismo 2001 y 2006, destacando el legado que deja en el fútbol chileno.

En conversación con AlAireLibre.cl, el técnico nacional aseguró que el balompié nacional difícilmente volverá a tener a un timonel del mismo nivel en Quilín.

Jorge Garcés y el legado de Reinaldo Sánchez en la ANFP

“Va a ser muy difícil encontrar un presidente como él, de verdad”, dijo de forma tajante el entrenador al ser consultado si es la actual ANFP extraña a dirigentes de su estilo, añadiendo que “hubo muy buenos presidentes en el fútbol chileno, como Ricardo Abumohor y Sergio Jarpa”.

El DT relevó especialmente el impacto económico de su gestión y recordó lo que se vivía en los clubes antes de su llegada: “El fútbol chileno le debe la tranquilidad económica a don Reinaldo Sánchez, porque yo, cuando jugaba y cuando empecé a dirigir, los meses tenían 60, 90 días y a veces ni siquiera nos pagaban”.

En esa línea, remarcó que se trató de un empresario visionario y que el aporte que hizo a la industria es imposible de discutir: “Qué importantísimo el legado que él deja”, complementó.

La crítica de Jorge Garcés a los dirigentes del fútbol chileno

El otrora estratega también aprovechó de apuntar contra el presente dirigencial del balompié nacional y se mostró esperanzado en que aparezcan figuras del estilo de Sánchez.

“Ojalá que algún día se dé el regreso o la integración de dirigentes como él. Sería maravilloso, porque hoy día solo hay empresarios que buscan otros objetivos”, lanzó el técnico.

Garcés fue más allá y puso el acento en los capitales extranjeros que han llegado al fútbol chileno: “Cuando llega el inversionista de afuera ya son otros los intereses individuales”, señaló, agregando que esos actores llegan a lucrar con el fútbol, a diferencia de los dirigentes nacionales.

De todas formas, el DT hizo un matiz y valoró el trabajo de algunos dirigentes en actividad, mencionando a Aníbal Mosa en Colo Colo.