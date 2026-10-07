La Roja cerró con una sonrisa su gira por Norteamérica tras vencer por 2-0 ante México en el Estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, en el último amistoso del Equipo de Todos en esta ventana internacional.

El triunfo le permite al elenco de Nicolás Córdova dejar atrás las caídas ante Canadá y Estados Unidos, en una noche en la que los dos goles llegaron en el complemento.

Los goles de Chile vs México

El combinado nacional rompió el cero a los 54 minutos, cuando Maximiliano Gutiérrez recibió un gran pase en posición ofensiva y definió de buena forma ante la salida del portero Padilla, para poner el 1-0 en suelo estadounidense.

Once minutos más tarde llegó la sentencia. A los 65′, Vicente Pizarro se despachó con una gran aparición en el área rival y, con una buena definición de zurda, decretó el 2-0 definitivo para los dirigidos por el técnico interino.

El balance de La Roja en la gira por Norteamérica

Con este resultado, el Equipo de Todos cerró su paso por Norteamérica con una victoria y dos derrotas, luego de caer ante Canadá en Toronto y ante Estados Unidos por 4-2 en St. Louis.

La gira además estuvo marcada por la polémica salida de Marcelino Núñez de la concentración y por los cuestionamientos al prolongado interinato de Nicolás Córdova en la banca nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Roja volverá a la acción en la fecha FIFA de noviembre, cuando enfrente en dos oportunidades a Colombia.

El primer duelo será el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que la revancha está programada para el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago. Los horarios de ambos compromisos todavía están por confirmar.