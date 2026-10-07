Lawrence Vigouroux pasó de no ser titular en la liga chilena a dueño del arco de La Roja. El golero vive su mejor momento en el fútbol inglés y se consolidó en la Selección Chilena, un presente que contrasta con los pocos minutos que sumó en su paso por Everton.

Quien conoce esa etapa de cerca es Javier Torrente, el entrenador que lo dirigió en los Ruleteros durante 2019 y que, en conversación con nuestro sitio Al Aire Libre, explicó por qué el meta no lograba meterse en el once.

¿Por qué Lawrence Vigouroux no jugaba en Everton?

El estratega argentino fue claro al momento de abordar la situación del portero en el elenco viñamarino, donde debía pelear el puesto con un golero de amplia trayectoria.

“Con nosotros lo teníamos muy bien considerado. Era un arquero con mucho futuro, era muy joven, y el titular era Campestrini, que era el que venía atajando todos los partidos”, señaló.

El DT agregó que el ciclo del meta en Sausalito se cortó por un factor externo: “Yo lo tuve tres partidos, porque después vino el estallido social. Se cortó el campeonato y él ya después emigró y se volvió para Inglaterra”.

“Un arquero con muchísima proyección”: lo que Torrente veía en Vigouroux

Consultado por si en esa época ya anticipaba lo que vendría, el trasandino no dudó.

“Era un arquero con muchísima proyección y con futuro, muy joven en ese momento, pero también con un futuro muy prometedor”, indicó, antes de valorar lo que ha conseguido fuera de Chile: “Logró jugar el fútbol inglés de muy buena manera y hoy tiene un presente muy importante en lo que es la Selección Chilena”.